Як можна допомогти людині, яка втратила близьку людину: запитуємо у психолога

Психолог пояснила, що відбувається з психікою людини, коли вона втрачає рідних

У грудні 2019 вперше виявили інфекційне захворювання COVID-19, а вже в 2020 році ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу. Україна в минулому році вводила жорсткий локдаун з обмеженнями, а тепер в столиці знову карантин, який за попередніми даними триватиме до 16 квітня. Водночас у Міністерства охорони здоров'я України невтішна статистика – станом на 5 квітня зареєстровано вже 34 587 смертей від COVID-19. А через те, що це інфекційне захворювання, родичі померлих від коронавірусу часто не можуть навіть нормально попрощатися зі своїми рідними. Зрештою біль втрати стає ще більш нестерпним.

Ми розпитали у психолога Анни Литвинчук, як людям впоратися з горем від втрати близьких людей і що важливо зробити в цей нелегкий час.

Практикуючий психолог Анна Литвинчук Фото: пресслужба

П'ять стадій переживання втрати завдовжки в рік

1. Заперечення. Шок і заціпеніння – перша реакція на звістку про смерть, яка може тривати від декількох секунд до декількох тижнів, загалом до 7-9 дня, змінюючись поступово іншою картиною. Триває до 9 днів.

2. Обурення/гнів. Нерідко із заціпеніння людину виводить злість та агресія. Іноді буває так, що розумом ми сприймаємо, що "не можна злитися, ображатися", та однаково відчуваємо гнів чи образу за те, що померлий "мене залишив". Триває до 12 днів.

3. Жаль/відчай/депресія. Ця стадія триває до 6-7 тижнів з моменту трагічної події та її називають періодом найбільших страждань і гострого душевного болю.

Саме на цьому етапі людина відчуває гострий душевний біль тому, що приходить розуміння про втрату.

4. Примирення. Четверта фаза, зазвичай, триває протягом року: за цей час відбуваються практично всі звичайні життєві події і надалі починають повторюватися. Річниця смерті є останньою датою в ряду горювання. Можливо, не випадково, більшість культур і релігій відводять на траур один рік.

5. Прийняття. Воно приходить приблизно через рік після смерті близької людини. Поступово втрата входить в життя, осмислюється. З'являється печаль, яку називають, зокрема "світлою".

Зазвичай, ці етапи тривають рік. Всі переживання індивідуальні, але на кожному етапі можуть бути переживання, які здаються людям ненормальними.

Поступово людина вчиться жити по новому Фото: Pexels

Чому не можна заглушати емоції медикаментами

Відповідно до сучасних протоколів, при гострому стані горя не рекомендується використовувати транквілізатори, які прибирають емоційні реакції.

Нерідко, щоб полегшити стан, рідні дають феназепам або реланіум. По-перше, цього не можна робити без консультації лікаря, а по-друге, як би не було емоційно важко, людина мусить пройти через всі етапи.

Якщо ми відключимо емоції, сильно підвищується ризик важких відстрочених реакцій на стрес в майбутньому.

Шість способів, які допоможуть пережити горе

Прийміть свій біль . Відчувати біль, навіть найсильніший, абсолютно нормально, та – ба більше – це важливо робити: через нього ми адаптуємося до нових життєвих обставин.

. Відчувати біль, навіть найсильніший, абсолютно нормально, та – ба більше – це важливо робити: через нього ми адаптуємося до нових життєвих обставин. Прислухайтеся до себе . Кожна людина індивідуальна, тобто, і смерть всі переживають по-своєму. Тут не може бути загальних правил. Поміркуйте, що допоможе вам пережити смерть близької людини, і зробіть це.

. Кожна людина індивідуальна, тобто, і смерть всі переживають по-своєму. Тут не може бути загальних правил. Поміркуйте, що допоможе вам пережити смерть близької людини, і зробіть це. Говоріть про те, що сталося. Не всі люди готові обговорювати смерть близької людини, однак більшості рано чи пізно буде потрібно виговоритися. Дуже важливо, щоб вам було, з ким це зробити, і тут треба запам'ятати одне правило: якщо співрозмовник хоча б спробує знецінити ваше горе, втікайте від нього чимдуж. Якщо відповідну людину для розмови ви не знайдете, зверніться до психолога.

Не всі люди готові обговорювати смерть близької людини, однак більшості рано чи пізно буде потрібно виговоритися. Дуже важливо, щоб вам було, з ким це зробити, і тут треба запам'ятати одне правило: якщо співрозмовник хоча б спробує знецінити ваше горе, втікайте від нього чимдуж. Якщо відповідну людину для розмови ви не знайдете, зверніться до психолога. "Відпустіть" померлого. Смерть завжди відбувається раптово, до неї майже неможливо підготуватися. Здається, що ви не закінчили усіх справ з померлим рідним, не сказали йому все те, що хотіли. Варто подумки попрощатися з людиною – пробачити їй образи, подякувати за хороші вчинки, вирішити суперечливі питання.

Смерть завжди відбувається раптово, до неї майже неможливо підготуватися. Здається, що ви не закінчили усіх справ з померлим рідним, не сказали йому все те, що хотіли. Варто подумки попрощатися з людиною – пробачити їй образи, подякувати за хороші вчинки, вирішити суперечливі питання. Обмежте негативні фактори . Щоб процес переживання горя минув менш болісно, варто подбати про себе і прагнути створити максимально комфортні умови. Виключіть спілкування з неприємними людьми, не робіть те, чого терпіти не можете, змініть нецікаву роботу, якщо відчуваєте необхідність. Все це дозволить зменшити щоденний стрес.

. Щоб процес переживання горя минув менш болісно, варто подбати про себе і прагнути створити максимально комфортні умови. Виключіть спілкування з неприємними людьми, не робіть те, чого терпіти не можете, змініть нецікаву роботу, якщо відчуваєте необхідність. Все це дозволить зменшити щоденний стрес. Коли варто звернутися за допомогою до психолога? Тривала емоційна нестабільність після смерті близької людини, фізична виснаженість і підвищена тривожність – важливі приводи проконсультуватися з фахівцем. Нерідко подібна подія оголює психологічні проблеми, які раніше не виявлялися в гострій формі.

Як допомогти людині, яка переживає втрату близької людини

По-перше, не нав'язуйте людині власної думки про те, як правильно переживати горе. Вона вільна чинити так, як хоче. По-друге, ваше основне завдання – дати зрозуміти, що ви завжди готові підтримати її. І по-третє, не треба посилено відволікати людину від думок про померлу близьку людину – абсолютно нормально, якщо їй хочеться обговорювати те, що трапилося і згадувати кохану людину.

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