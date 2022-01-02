Експерти з відносин розповіли, на що ми звертатимемо увагу в людях у 2022 році

Ось як пандемія може вплинути на ваше життя та побачення

Тенденції у відносинах у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки в Японії вирішують, як подолати самотність та депресію, бренд секс-іграшок Lovehoney, що позиціонує себе як "сексуально задоволені люди", уклав партнерські відносини з експертами Несс Купер та Каллісто Адамс, щоб спрогнозувати тенденції у сфері побачень на 2022 рік.

"Сумісність" – це тепер не лише погляди на астрологію та побутові питання. Фахівці стверджують, що останній рік "сумісність" дедалі частіше визначається поглядами на вакцинацію. Цей феномен настільки вражає, що на початку 2021 року Білий дім навіть підключився до додатків для знайомств Tinder та OKCupid, щоб стимулювати внутрішньопрограмну мотивацію для вакцинованих людей, називаючи вакцинацію "єдиним, що робить нас привабливішими".

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Зустрічі з людьми зі схожими політичними поглядами та цінностями стають все більш важливими з появою таких рухів, як Black Lives Matter. Однак, эксперти підкреслили, що часто ці методи "освічені" використовують виключно для "полювання", відвідуючи BLM, підтримуючи фемінізм або ЛГБТ-спільноти, а вже після кількох побачень "магія" та "пил в очі" зникають, коли людина проявляє себе не на словах, а на вчинках.

Тому експерти кажуть, що немає кращого способу визначити сумісність, ніж поступово впізнавати когось і бачити, як він проявляється у ситуаціях та чи збігаються його цінності з діями.

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Кохання з ботами – ще одна тенденція, яка може підірвати 2022 рік. Джилліан Фішер, письменниця з Metro, розповіла, як зустрічалася із хлопцем-ботом Кларенсом. Її історія побачень, на жаль, схожа на історію багатьох жінок, вона пронизана "стікерами, вигадками та фото з членами".

Говорячи про темперамент, Купер та Адамс стверджують, що люди все частіше звертають увагу на "червоні прапори" . Незважаючи на те, що такі якості як крайні ревнощі і любовне божевілля – викликають на сполох, деякі люди все одно будуватимуть "вибухонебезпечні" відносини. Тішить те, що більшість вибиратиме відносини без токсичності.

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Карантин надав більше часу для любові до себе, і ми навчилися практикувати відкладене задоволення, поки не можемо створити ідеальне та безпечне середовище для себе. Але класика твердить: хто шукає – той знаходить.

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