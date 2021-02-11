Дві поради юриста, як не потрапити на шахраїв в інтернет-магазинах

Інтернет-магазинів з продажу і послуг за час карантину стало на 60-65% більше

Виявляється, майже половина інтернет-магазинів – фейкові! За якою схемою діють злочинці і як відрізнити справжній сайт від шахрайського, знає юрист Едуард Багіров, про що він розповів в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За інформацією кіберполіцейських, 45% інтернет-магазинів – фейкові і саме з їх допомогою шахраї обманюють українців. Красиві фото, багато підписників, хороші відгуки і привабливі ціни. Розпізнати справжні онлайн-магазини від шахрайських сьогодні дуже важко. А от розповісти про свої почуття – легко. Особливо, якщо скоро День всіх закоханих! Ловіть 14 ідей – як провести День святого Валентина, нікого не обманюючи і насолоджуючись спілкування один з одним.

Способи оплати та ціна товару допоможуть розпізнати шахраїв

"Інтернет-магазинів з продажу і послуг за час карантину стало на 60-65% більше, відповідно, збільшилася кількість замовлень і фіктивних замовлень, – розповів юрист Едуард Багіров. – Головна мета шахраїв – отримати передоплату, і чим частіше, тим ефективніше їх злочинна діяльність. Якщо з вас просять передоплату, звичайно, це не 100-відсоткове шахрайство, але цей факт повинен вас насторожити".

Тому перш за все експерти радять звернути увагу на спосіб оплати і ціну товару.

"Якщо вам пропонують товар дешевше, ніж на 15-18%, вважайте, це перша спроба вас обдурити. Якщо ж все-таки вирішили купувати, краще це робити з оплатою за фактом", – радить експерт.

Як не потрапити на шахраїв в інтернет-магазинах Фото: Depositphotos

Перевіряйте сторінки магазинів в соцмережах на сайті кіберполіції

Ще одна схема, за якою працюють шахраї – викуповують популярні сторінки в соціальних мережах, які деякий час були заморожені, але мали хороші відгуки. І починають виставляти свої фейкові оголошення. І покупець потрапляє на гачок.

"Є сайти, які дійсно можна перевірити за допомогою самого посилання. На перевірочному сайті, можна переконатися, чи не помічений той магазин в якій-небудь шахрайській операції", – зазначає юрист Юрій Білоус.

Кращий спосіб перевірити справжність посилання на сайті кіберполіції. Для цього потрібно скопіювати посилання на магазин, вставити і натиснути на пошук. Якщо буде вказано, що сторінка підозріла, то перед вами фейковий інтернет-магазин.

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