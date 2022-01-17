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Що таке Місяць без курсу

Ольга Дудоренко Ольга Дудоренко Астролог
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17 січня, 19:00
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Ці періоди називаються Місяць без курсу, а також їх називають періодами "холостого Місяця"

В астрології вважається, що періоди, коли Місяць залишає черговий знак Зодіаку, закінчуючи в ньому взаємодію з планетами – але ще не встигає увійти до наступного, є несприятливими, щоб мріяти, будувати плани та розпочинати великі та складні справи. Мрії не здійсняться, а справи можуть піти не так, як ви думали.

Також у ці періоди несприятливо надсилати листи, подавати заяви, підписувати договори, займатися реєстрацією підприємства, шлюбу, позичати гроші та просити у борг. Періоди місяця без курсу погані для хірургічних операцій. Для всього іншого вплив Місяця без курсу є нейтральним.

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Місяць дуже швидко рухається Зодіаком, один знак проходить протягом 2 – 3 днів. Відповідно, раз на 2 – 3 дні починається черговий період Місяця без курсу, який триває від кількох годин до доби, а іноді й довше.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Дудоренко
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