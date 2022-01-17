Що таке Місяць без курсу

Ці періоди називаються Місяць без курсу, а також їх називають періодами "холостого Місяця"

В астрології вважається, що періоди, коли Місяць залишає черговий знак Зодіаку, закінчуючи в ньому взаємодію з планетами – але ще не встигає увійти до наступного, є несприятливими, щоб мріяти, будувати плани та розпочинати великі та складні справи. Мрії не здійсняться, а справи можуть піти не так, як ви думали.

Також у ці періоди несприятливо надсилати листи, подавати заяви, підписувати договори, займатися реєстрацією підприємства, шлюбу, позичати гроші та просити у борг. Періоди місяця без курсу погані для хірургічних операцій. Для всього іншого вплив Місяця без курсу є нейтральним.

Реклама

Місяць дуже швидко рухається Зодіаком, один знак проходить протягом 2 – 3 днів. Відповідно, раз на 2 – 3 дні починається черговий період Місяця без курсу, який триває від кількох годин до доби, а іноді й довше.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.