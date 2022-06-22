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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Що говорити людям, які втратили близьких – поради психолога

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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22 червня, 16:32
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Психолог і коуч Олена Адамова розповіла, як правильно говорити з людьми, які через війну втратили близьку людину і як допомогти їм впоратися зі своїм болем
Як допомогти пережити втрату, що робити, що говорити та на що звернути увагу
Як допомогти пережити втрату, що робити, що говорити та на що звернути увагу

У програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна" психолог Олена Адамова пояснила, як підібрати правильні слова, щоб говорити з людьми, які втратили близьких під час війни. Вона зазначила, що це величезне горе та трагедія, на яку кожен реагує по-своєму. Однозначної поради, як допомогти немає, а краще, якщо людина спілкуватиметься з психологом.

Було б не погано, якби людина, яка втратила когось, проходила консультації психолога. Експерти відразу ж зчитують психологічний стан і можуть сказати настільки у людини пошкоджена психіка і чи здатна вона самостійно впоратися з втратою. Комусь потрібен час і люди поряд, а комусь термінова допомога, адже, перебуваючи в сильному шоковому стані, вона може зашкодити сам собі, – пояснила Адамова.

Психолог також зазначила, що нам варто звернути увагу на поведінку людини та її стан. Якщо вона демонструє суїцидальні нахили – потрібно якнайшвидше звернутися до професійних психологів. Якщо людина йде на контакт і намагається впоратися з болем – допомагайте самі.

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У жодному разі не можна залишати людину наодинці зі своїм горем. Говорити з вами чи ні – вони самі вирішать, але ми маємо бути поруч і підтримувати: готувати їжу, виводити на прогулянки, телефонувати і навіть мовчати разом. У такій ситуації важливо, щоб людина не відчувала себе самотньою. Не наводьте приклад інших і не кажіть: "Я б на твоєму місці". Важливо ставитися до втрати саме цієї людини, адже для кожного цей біль особливий. І не піддавайтеся на агресію – просто вислухайте та будьте готові допомогти, – радить психолог.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Дивіться відео з психологом у програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV":

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Вам варто знати, що в Україні запустили онлайн-групи психологічної допомоги. Як приєднатися.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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