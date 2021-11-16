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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Що робити, коли заздриш – радить психолог

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
16 листопада, 16:17
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Заздрість – добре чи погано? Психолог розповіла, як використати почуття досади, викликане благополуччям та успіхом іншого, собі на благо
Заздрість – почуття, яке не тільки руйнує, а й може сприяти розвитку
Заздрість – почуття, яке не тільки руйнує, а й може сприяти розвитку / Фото: freepik.com

Зізнаємося, як часто ми заздримо підвищенню партнера, гарним грудям подруги або фінансовій успішності колег. Топ-психолог і коуч Олена Адамова в постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" відповіла на часте запитання, в програмі "Ранок з Україною".

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова / Фото: пресслужба

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Експерт розповіла, чи варто боротися із заздрістю і чи можна її використати на свою користь.

Якою буває заздрість

За словами психолога, заздрість буває конструктивною та деструктивною. Конструктивна – дуже корисна, за її допомогою людина може отримати чесні відповіді на запитання:

  • Ким я хочу стати?
  • Що хочу отримати з того, що має інший?
  • Навіщо мені блага чи вміння, якими володіють інші?

Заздрість – це добре та ресурсно, але тільки в тому випадку, якщо вона нас не руйнує. Руйнує людей саме деструктивна заздрість. Це коли виникають думки на кшталт: "Я не хочу, щоб у людини було те, чого я не маю". А конструктивна виглядає приблизно так – "Цікаво, яким чином людина досягла цього? Що мені потрібно розвивати, щоб це отримати? – коментує Олена Адамова.

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Як отримати користь від почуття заздрості

Психолог рекомендує дотримуватися всього кількох порад:

перетворити об'єкт заздрості на мету. Подумайте, як ви можете отримати подібне, що для цього зробити, які навички та вміння покращити;

замість того, щоб акцентувати увагу на чиємусь житті, запитайте себе – чого вам не вистачає.

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Заздрість це дуже крутий маркер, який не можна ігнорувати. Він підкреслює ваші незакриті потреби та невдоволення життям: чого не вистачає, що хотіли б покращити, а що прибрати зі свого життя. І лише потім у розкритий простір мрій та бажань запустити блага, які хочете мати, – радить експерт.

Читайте також – Як перестати заздрити чужим успіхам: три поради

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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