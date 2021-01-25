Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чотири поради, як накопичити грошей і надбати "фінансову подушку"

Сьогодні, 15:40

Сформуйте правильні фінансові звички і отримуйте все, що хочете

Новий рік – нові фінансові звички. Спокійно прожити від зарплати до зарплати, а не залазити в кредитку та ще й накопичити – легко. І сума вашого заробітку не важлива. Головне – дисципліна і кілька секретів. Яких саме – далі в сюжеті.

Сюжет Ірини Камінської, Романа Рамуса і Сергія Артеменка
Відео: Сьогодні

Як накопичити грошей і надбати на "фінансову подушку"?

Картки на різні потреби

Киянка Катерина Вишневська називає себе великою марнотраткою, але 2020 рік показав, що без "фінансової подушки" в наш час не можна.

"Я відкрила в трьох банках три рахунки – на першій картці я накопичую на свою мрію. Це недоторканний запас, і я з неї не знімаю гроші. Друга картка – на подорожі, а третя – це картка, якою я користуюся щодня", – поділилася особистим досвідом Вишневська.

Відкривайте рахунки в різних банках
Відкривайте рахунки в різних банках
Фото: прес-центр НБУ

Банківські застосунки для контролю фінансів

Банківські застосунки для смартфонів допомагають контролювати потік фінансів, фіксують, на що витрачалися кошти протягом місяця.

Різні конверти під різні потреби

Ще один спосіб накопичити кошти – розкладати гроші по різних конвертах. Забирати гроші з одного конверта на інші потреби не можна. А якщо вже так сталося, то обов'язково слід повернути на 10 відсотків більше.

Складайте гроші на різні потреби в різні конверти
Складайте гроші на різні потреби в різні конверти
Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Купуйте розважливо

Навчився економити і киянин Андрій Антонов. Розумні покупки допомагають йому відкладати до 30 відсотків заробітку. За його словами, він відмовився від зайвих пар кросівок, а це близько 2500 гривень на місяць. Ще він відмовився від протеїнових батончиків за ціною від 50 гривень, які був уподобав.

Як зберегти свої гроші й розумно їх витрачати – порада експерта

Фінансовий консультант Умида Самоенко каже, що накопичити – одне, а от зберегти – інше, це мистецтво. Тому гроші слід тримати подалі від рук і очей. Як варіант – покласти на банківський депозит у різній валюті і не брати кредит на якісь наступні примхи.

"Людині потрібно навчиться жити на свої гроші, а не заробив – не купуй дорогий телефон. Багато людей також призвичаїлися до кави, а на це йде багато грошей. Потрібно визначитися, скільки відкладати, а на решту – жити", – пояснює фінансова експертка.

Маленьку суму щомісяця варто відкласти і на непередбачені витрати: ремонт пральної машини, похід до лікаря, термінову поїздку.

Яку суму щомісяця варто відкласти на непередбачені витрати
Яку суму щомісяця варто відкласти на непередбачені витрати
Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Фінансовий коуч Марина Ждан пояснює, як правильно розподілити такі витрати.

Берете за останні пів року всі ваші непередбачені витрати, ділите на 5 місяців і приблизно розумієте, яка сума на непередбачені витрати має бути напохваті.

Крім того, гроші легше накопичувати на мету, яка записана на папері. А ще мотивують встановлені строки і нагорода самому собі за дотримання слова.

Тим часом у киянки вкрали 54 тисячі гривень. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв?

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У киянки вкрали 54 тисячі гривень. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Пасажир забув у потязі Рахів - Харків 19 тисяч доларів Вийшов з вогню і розбив машин на 4,2 мільйона! Дивіться рейтинг найбільш аварійних пілотів
гроші звички
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка

Популярні статті

Сьогодні, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Сьогодні, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Сьогодні, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Сьогодні, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Сьогодні, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Новини партнерів

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Невероятная красавица: Камалия показала себя 16-летнюю
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво устроил горячие танцы
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво устроил горячие танцы
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину
Люблю вкусненьких: Alyona Alyona рассказала, какого хочет мужчину

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти