Чотири поради, як накопичити грошей і надбати "фінансову подушку"

Сформуйте правильні фінансові звички і отримуйте все, що хочете

Новий рік – нові фінансові звички. Спокійно прожити від зарплати до зарплати, а не залазити в кредитку та ще й накопичити – легко. І сума вашого заробітку не важлива. Головне – дисципліна і кілька секретів. Яких саме – далі в сюжеті.

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Як накопичити грошей і надбати на "фінансову подушку"?

Картки на різні потреби

Киянка Катерина Вишневська називає себе великою марнотраткою, але 2020 рік показав, що без "фінансової подушки" в наш час не можна.

"Я відкрила в трьох банках три рахунки – на першій картці я накопичую на свою мрію. Це недоторканний запас, і я з неї не знімаю гроші. Друга картка – на подорожі, а третя – це картка, якою я користуюся щодня", – поділилася особистим досвідом Вишневська.

Відкривайте рахунки в різних банках Фото: прес-центр НБУ

Банківські застосунки для контролю фінансів

Банківські застосунки для смартфонів допомагають контролювати потік фінансів, фіксують, на що витрачалися кошти протягом місяця.

Різні конверти під різні потреби

Ще один спосіб накопичити кошти – розкладати гроші по різних конвертах. Забирати гроші з одного конверта на інші потреби не можна. А якщо вже так сталося, то обов'язково слід повернути на 10 відсотків більше.

Складайте гроші на різні потреби в різні конверти Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Купуйте розважливо

Навчився економити і киянин Андрій Антонов. Розумні покупки допомагають йому відкладати до 30 відсотків заробітку. За його словами, він відмовився від зайвих пар кросівок, а це близько 2500 гривень на місяць. Ще він відмовився від протеїнових батончиків за ціною від 50 гривень, які був уподобав.

Як зберегти свої гроші й розумно їх витрачати – порада експерта

Фінансовий консультант Умида Самоенко каже, що накопичити – одне, а от зберегти – інше, це мистецтво. Тому гроші слід тримати подалі від рук і очей. Як варіант – покласти на банківський депозит у різній валюті і не брати кредит на якісь наступні примхи.

"Людині потрібно навчиться жити на свої гроші, а не заробив – не купуй дорогий телефон. Багато людей також призвичаїлися до кави, а на це йде багато грошей. Потрібно визначитися, скільки відкладати, а на решту – жити", – пояснює фінансова експертка.

Маленьку суму щомісяця варто відкласти і на непередбачені витрати: ремонт пральної машини, похід до лікаря, термінову поїздку.

Яку суму щомісяця варто відкласти на непередбачені витрати Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Фінансовий коуч Марина Ждан пояснює, як правильно розподілити такі витрати.

Берете за останні пів року всі ваші непередбачені витрати, ділите на 5 місяців і приблизно розумієте, яка сума на непередбачені витрати має бути напохваті.

Крім того, гроші легше накопичувати на мету, яка записана на папері. А ще мотивують встановлені строки і нагорода самому собі за дотримання слова.

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