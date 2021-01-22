Чим зайняти дітей вдома в останні вихідні локдауна. 10 порад психолога і мами трьох дітей

Ще трохи і батьки зможуть видихнути з полегшенням

Зимовий локдаун з різними обмеженнями, який загнав всіх по домівках, вимотує батьків і дітей, які змушені сидіти в чотирьох стінах. Локдаун закінчиться через кілька днів, але Україна з 25 січня повернеться до адаптативного карантину, а батьки тим часом уже видихнулись від дистанційного навчання і придумування, чим зайняти своє чадо вдома і при цьому не збожеволіти.

Ми поспілкувалися з блогером і мамою трьох дітей Яною Осиповою та дитячим психологом Юлією Чемер і з'ясували, чим можна зайняти дітей вдома. Причому ці заняття підійдуть не тільки в карантин, сильний мороз, а й в будь-який інший час, коли ви знаходитесь вдома з дітьми.

6 порад, як провести час вдома з дітьми віком від 3 до 12 років

Психолог і викладач англійської мови Юлія Чемер Фото: facebook-страница Юлии Чемер

Прогулянки в парках, біля озера, якщо погода дозволяє. Якщо мороз вам не страшний і ви любите сніг, тоді вирушайте підкорювати гори. Позитивних емоцій і рум'яних щік вам не уникнути. Настільні ігри. Їх зараз така кількість, що цікаво буде всім. Спільна творчість. Малювання на воді (Ебру), ліплення з будь-якої глини, малювання картин підручними матеріалами. Самоосвіта. Нарешті є час читати! Можна читати дітям, з дітьми або просто показати дітям, що ви теж читаєте. Батьки закриють гештальт за новими книгами, а діти побачать ще одну сторону особистості мами і тата. Пам'ятайте особистий приклад – найважливіший! Зніміть фільм. Він може бути про вашу сім'ю або про когось одного. Придумайте сценарій разом і організуйте зйомки. Підтягніть всі хвости. У повсякденному житті нам постійно не вистачає часу на щось для себе, дітей або по дому. Зупиніться, подумайте і зробіть це. Наприклад, перебрати і відсортувати всі дитячі книги разом з дитиною або навести ревізію в гардеробі – не без участі дитини, звичайно ж.

А як бонус, Юлія радить не просто заповнювати час дитини мультиками, а подивитися з нею, наприклад, онлайн-трансляцію із зоопарку в Берліні або з Ніагарського водоспаду!

4 поради від блогера Яни Осипової, чим зайняти дітей вдома

Блогер Яна Осипова з родиною Фото: instagram/yana_osypova

Блогер і мама трьох дітей Яна Осипова вважає карантин з різними обмеженнями тим ще випробуванням, але впевнена, що при правильній організації дозвілля, всім буде комфортно і цікаво при будь-яких обставинах.

Вона поділилася особистим досвідом, чим можна зайняти дітей вдома.

1. Побудувати халабуду

Це найкраще заняття всіх часів. У хід йшли всі подушки, пледи, стільці. Побудували цілий будиночок, притягли туди ліхтарики, смаколики.

Дітям так сподобалася халабуда, що, навіть лягаючи спати, не дозволили її розібрати. В результаті вона постояла більше тижня і кожен день діти вносили зміни, щось перебудовували, придумували.

2. Зайнятися творчістю

Дуже важливо міняти сферу діяльності досить часто, тому що увага дітей швидко розсіюється. Наприклад, вранці ми клеїли аплікація, вдень малювали і ввечері ліпили з пластиліну.

А ще солоне тісто! Ліпиться воно м'яко, як пластилін. Але величезна перевага, що фігурка потім застигає і пізніше її можна розфарбувати. Ми робили і лялечок, і машинок.

Блогер Яна Осипова з дітьми Фото: instagram/yana_osypova

3. Приготування їжі всією сім'єю

Це стало справжньою паличкою-виручалочкою. Дітям дуже сподобалося! По-перше, це спільне заняття дуже зближує сім'ю, по-друге, реально корисні навички. Ту ж яєчню посмажити, салат нарізати і найпростіша вечеря готова. А скільки щастя від того, що самі, своїми руками!

Ще готували млинці. Сашка тісто замішував, Міла пекла і перевертала, а Улька прикрашала. Всі завдання за віком і кожен при ділі.

4. Спорт з дитинства

Дуже рекомендую всім залучати дітей будь-якого віку до спорту. Під час довгого часу вдома це особливо важливо, тому що потрібна рухливість.

Ми займалися йогою, я по онлайн-уроках з викладачем, а діти повторювали за мною. Звичайно, виходить не все. Але головне не це. Набагато важливіше показати своїм прикладом, що спорт – невід'ємна частина життя батьків, тоді і діти захочуть ним займатися.

Блогер Яна Осипова з дітьми Фото: instagram/yana_osypova

Ще на турніках влаштовували змагання. Хто довше провисить, хто більше підтягнеться.

І хочу дати пораду: коли змагаються діти однієї сім'ї, не може бути переможців і переможених. Інакше чекайте образи, а наступного разу той, хто програв, просто не захоче брати участь.

Я зробила простіше: роздрукувала грамоти, заповнила і кожен отримав грамоту за своє досягнення. Ніхто не залишився без нагороди.

Але важливо також пам'ятати, що локдаун скоро закінчитися, на вулиці вже істотно тепліше, школярі знову повернуться до навчальних закладів, а батьки зможуть трохи видихнути і ні на що не відволікаючись, повернутися до своєї роботи і звичного життя.

Як розважаються сучасні діти – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, скільки разів в день потрібно обніматися, щоб відчувати себе добре.

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