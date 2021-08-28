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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

Що таке карма і чи можна її змінити

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 серпня, 09:49
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У долі кожної людини є заплановані події, зустрічі та вони не випадкові. А крім карми важливо навчитися правильно розуміти і життєві уроки.
Що таке карма і чи можна її змінити
Що таке карма і чи можна її змінити / Фото: Pexels

Часто можна почути про карму і долю, яку не можна змінити. Але найчастіше так говорять люди, коли відбувається щось неприємне, погане. Астролог і нумеролог Анатолій Шмульський на своїй сторінці в Instagram пояснив, що таке карма і чи можна її змінити.

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За його словами, карма – це вселенський причинно-наслідковий закон. Тобто ви робите певний вчинок (хороший чи поганий), і він через якийсь час до вас повертається. Але повертається саме вчинок, а не відношення, зазначає експерт.

Що таке карма і чи можна її змінити
Що таке карма і чи можна її змінити

Розрізняють карму швидку і повільну. Астролог пояснив, чим вони відрізняються:

Ви, напевно, помічали, що до однієї людини прилітає (результат його вчинку. – ред.) моментально, а інший робить, що хоче, і йому нічого. Тому, якщо ви відразу бачите результати своїх вчинків, вам просто пощастило.

В такому випадку ви просто можете змінити свою поведінку, і все налагодиться.

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Крім того, є ще один важливий момент, пов'язаний з кармою людини – своєрідний життєвий урок. Що це таке і як працює – астролог пояснив так:

Наша душа проходить уроки, які необхідно вивчити. Спочатку ці уроки прості. Наприклад, навчитися любити. І якщо в минулому житті ви, припустимо, злякалися і вирішили: не буду любити, щоб не кинули. То в наступному житті можуть дати некрасиву зовнішність, щоб вам стало ще складніше.

Людині важливо замислюватися про те, чому з ним відбуваються ті чи інші неприємності. Тільки так можна вивчити урок, який вам піднесло життя, і змінити це. Астролог каже, що в долі кожної людини є заплановані події та зустрічі, і вони не випадкові. Але ось результати цих зустрічей залежать від опрацьованих вами уроків.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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