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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

7 речей, які вбивають кохання у стосунках

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
24 жовтня, 08:50
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Незручне слово, звички чи критика. Розповідаємо про важливі речі, які точно доведуть стосунки до розриву. Радить психолог
Чому розпадаються навіть найміцніші стосунки
Чому розпадаються навіть найміцніші стосунки / Фото: unsplash.com

Розібратися в питанні, які речі можуть знищити кохання у стосунках, нам допомогла практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло.

Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло
Практикуючий психолог з питань дитячої та сімейної психології Тамара Добудогло / Фото: Сьогодні

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Люди сходяться по любові, а розходяться з дуже різних причин.

Часто буває, що розставання для пари дійсно правильний вихід. Але буває й так, що стосунки розпадаються через неможливість підтримувати їх. Обидва партнери можуть відчувати при цьому жаль або біль. А в розмові часто озвучують бажання зберегти відносини, але не знають/не вміють/не розуміють, як зробити це екологічно.

Давайте обговоримо, що ж саме може призвести до завершення відносин і як цього уникнути?

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Неконструктивна критика

У вигляді звинувачень, претензій, образ і просто образливих слів. Важливо пам'ятати, що в критиці важлива форма. Можна не фільтрувати тон і слова і тим самим не домогтися нічого, крім взаємної образи і відвертого небажання розмовляти далі. А можна говорити про конкретні ситуації, поведінку і вчинки, не обнуляючи цінності людини.

"Я кхаю тебе/мені добре з тобою/я ціную те, що є в наших стосунках, але мене ображає/ранить/не подобається, коли ти робиш/кажеш...".

Бойкот мовчанням

Немає нічого гіршого, ніж холодне і стійке мовчання. Неможливість/небажання обговорити проблему, щоб завершити неприємну ситуацію.

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Мовчання, бойкот, ігнорування – форма пасивної агресії стосовно іншого, а також форма пасивного насильства. По суті, мовчання – це спосіб сказати "для мене тебе немає".

Найкращий захист – напад

У будь-яких конфліктах, суперечках нерозуміння, напад або звинувачення ніколи не допоможе знайти рішення. Конструктивний діалог починається там, де є повага до партнера і його думки. Якщо ви хочете домовитися і знайти компроміс – вчіться слухати і поважати один одного.

Дисбаланс у відносинах

Щойно один партнер починає брати на себе більше, ніж другий, починається дисбаланс. Людина ображається, що вона працює, робить, вкладає або намагається більше за іншого.

Корисно для стосунків вчитися помічати свої кордони, свої ресурси і їх вичерпність, щоб вчасно звернутися по допомогу або розділити з партнером навантаження.

Порівняння з колишніми або друзями

Давайте відразу прояснимо – це не стимулює нікого стати кращим. Людині стає прикро, його принижує будь-яке порівняння. Порівняння обнуляє цінність вашого партнера, його старання і зусилля як окремої особистості, так і в існуючих стосунках.

Порушення кордонів партнера

Вторгнення в простір іншої людини без дозволу або запрошення автоматично ставить вас вище і каже: "Я маю право на тебе і твій час" або "Я кращий за тебе, тому маю право на тебе...". Це дуже неприємна позиція для другої людини, в якій складно і майже неможливо виявити себе як рівного. А значить, і брати участь у відносинах рівноправно.

Невміння пробачати

Всі роблять помилки, ніхто не ідеальний. Але у багатьох стосунках такої свободи немає. Є напруга від необхідності відповідати якимось нереальним ідеалам і неможливість бути собою.

За статистикою різних соцопитувань, однією з цінностей у стосунках люди відзначають свободу бути собою. Кожній людині важливо, щоб його приймали зі своїми звичками, вадами, помилками. Нам важливо знати, бачити, відчувати, що партнер підтримає і зрозуміє.

Звичайно, кожні стосунки індивідуальні. У різних пар свої критерії допустимого і неприпустимого. Напевно у вас є що додати до цього списку. Важливо розуміти, що потрібно звертати увагу на потреби, бажання, а також можливості свої і партнера. А здатність побудувати і зберегти якісні, глибокі, довірчі відносини – ознака психічної зрілості, стійкості і здоров'я. Щиро всім бажаю взаємності.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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