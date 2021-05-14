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7 практик, щоб швидко знизити рівень стресу

Сьогодні, 15:55

Від стресу важливо позбуватися і робити це можна самостійно. Психолог дала ефективні практики, які легко робити самому

Як швидко позбутися стресу
Як швидко позбутися стресу
Фото: Pexels

Кожен з нас стикається зі стресом кожен день, часто навіть не помічаючи цього. Якщо не позбуватися від нього, то ви ризикуєте дуже швидко видихнути, вигоріти і навіть втратити інтерес до життя. Щоб цього не допустити, психолог Марина Журбенко радить 7 способів, які допоможуть вам швидко і головне самостійно знизити рівень стресу .

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Фото: пресслужба

7 практик, щоб швидко позбутися від стресу

Практика 1: дихайте

Робити це потрібно повільно, глибоко і усвідомлено. Все, що відбувається з диханням, відбивається на нашому розумі. Якщо ми дихаємо поверхнево, мозок і тіло не отримують достатню кількість кисню, необхідного для гарного самопочуття. Виникає напруга і збудження, а з ними приходять тривожні думки. Вони ж, так само стрес.

Час від часу, кладіть руку на грудну клітку і намагайтеся стежити за процесом. Зосередьтеся на тому, як піднімається і опускається ваша діафрагма. Для зниження напруги потрібно дихати усвідомлено. Якщо мозок без зупинки генерує потік думок – як можна швидше перестаньте робити те, чим ви зайняті і зосередьтеся на диханні.

Як робити: вдих робіть максимально повільний і глибокий, видих – трохи довше і повільніше.

Практика 2: зробіть з слона муху

Думки, під впливом стресу, здатні придбати розмір слона. Науковою мовою це називається "Катастрофізація" або перебільшення. Це підсилює занепокоєння і народжує новий потік неприємних відчуттів. Але ви можете впоратися з будь-якою ситуацією, яка провокує Катастрофізація. Важливо – зловити слонів і перетворити їх в мух.

Як робити: виділіть 20 хвилин для розбору вашої проблеми, напишіть на папері, що реально зараз ви можете зробити. Що зробите завтра. Чого найбільше боїтеся. Розберіть цю гору на маленькі камінчики і ви відчуєте полегшення.

Практика 3: живіть тут і зараз

В основному, ми турбуємося або про те, що вже відбулося, або про те, що станеться. Задумайтесь, чи варто витрачати дорогоцінні хвилини вашого життя саме на обдумування того, що існує лише в ваших фантазіях?

Як робити: зосередьтеся на тому, що з вами відбувається прямо зараз – на події, почуттях.

Практика 4: шукайте плюси в будь-якій ситуації

Наш мозок заточений на пошук проблем. Він зайнятий цим тисячі років і досяг неймовірних висот. І він не просто шукає, а й знаходить їх і починає турбуватися. Тут дуже ефективним інструментом стане терапія подяки.

Як робити: навіть якщо вам лінь це записувати, промовляйте собі, за що ви вдячні пішов з вашого життя коханій людині або подрузі, яка виїхала перед носом маршрутці або звільнення з роботи.

Практика 5: прийміть теплий душ або гарячу ванну

Контакт тіла з теплою водою – просто чарівний спосіб допомогти тілу розслабитися в момент стресу. Теплий душ з сильним напором води не тільки розслабить м'язи і поліпшить кровообіг, але і заспокоїть нерви. А півгодини в басейні позбавлять від стресу після робочого дня.

Інший спосіб зняти емоційну напругу – включити улюблену музику і прийняти гарячу ванну. Ефект посилиться, якщо додати у воду кілька крапель заспокійливого ефірного масла ромашки, лаванди, мандарина або меліси. Але якщо немає часу на це – просто намочіть руки, обличчя і шию холодною водою. Це приведе вас в тонус і допоможе відволіктися від стресової ситуації.

Практика 6: рухайтеся

Пісні, танці, будь-яка фізична активність або піші прогулянки на свіжому повітрі – один з найбільш екологічних і безпечних способів вираження агресії і накопичився стресу. Скористайтеся цим не тільки в позитивному настрої, а й коли роздратовані або відчуваєте злість. Під час фізичного навантаження мозок виробляє нейромедіатори, які відповідають за гарний настрій і знижують тривожність. Це відповідна реакція організму на м'язовий стрес.

Практика 7: візуалізують

Уявіть собі красива рослина, квітка або дерево.

Як робити: закрийте очі і уважно вивчіть його. Подивіться на його колір, понюхайте його, помацайте, які на дотик різні частини. Насолодіться його красою і усвідомте свої враження від нього. Ця квітка – це ви. Ви – прекрасна людина, який приносить радість іншим. Ви можете насолоджуватися життям і розцвітати, перетворюючись в того, ким хочете бути. У вас є здатність перемогти занепокоєння, набирати сили і рости. Ви можете вкоренитися в такому житті, який забажаєте.

Раніше ми з'ясували, що гумор – запорука благополуччя. А що робити з чорним гумором і сарказмом?

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Джерело: Сьогодні
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