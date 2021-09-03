Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Comic Con Ukraine

Будь в тренді

Готуємо круасани

Хочу у кіно!

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

4 поради батькам, як налагодити стосунки з дочкою-підлітком

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
3 вересня, 15:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Психолог і коуч Олена Адамова в рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповіла, що робити, якщо дочка-підліток постійно грубіянить і сперечається
Як налагодити стосунки з дочкою-підлітком
Як налагодити стосунки з дочкою-підлітком / Фото: Unsplash

Олена Адамова зазначає: будь-яка поведінка дітей – відображення того, що відбувається в родині, тому насамперед батькам слід звернути увагу на свою поведінку.

Реклама

Читайте також 5 фактів про підлітковий бунт, які повинен знати кожен батько.

Психолог і коуч Олена Адамова
Психолог і коуч Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

4 дієвих порад, які допоможуть знайти спільну мову з підлітками

1. Переконайтеся, чи існує у дитини довіру до вас

У підлітків все перебільшено, їх переповнюють емоції, а значить вони в протесті з усіма дорослими. Звичайно, вони не справляються з цим станом, тому приносять свої переживання туди, де відчувають безпеку. І якщо дитина вам довіряє – поділиться своїми переживаннями.

Реклама

2. Показуйте свою любов

Навіть якщо ви вважаєте, що людина або дитина в конкретний момент не заслуговує прояв почуттів – скажіть, як ви їх любите. Це обеззброїть їх від злості та агресії.

3. Дружіть зі своєю дитиною

Спілкуйтеся, підтримуйте, діліться своїми історіями, цікавтеся захопленнями доньки, а також її проблемами, комплексами і боріться з ними разом.

4. Виростіть рівень емпатії до дитини

Реклама

Якщо дитина прийшла додому без настрою – поцікавтеся про її стан, а не нагнітайте питаннями типу: "Чого у тебе кисле обличчя?" Зробіть так, щоб дочка йшла до вас ділитися проблемами, а не переживала все це в собі, зриваючи злість на рідних.

Психолог радить батькам стати другом своїй дитині:

Погодьтеся – своїм друзям ми прощаємо більше, ніж своїм домашнім. Подружіться з дитиною і спілкування стане більш цікавим і стабільним.

Раніше ми з'ясовували, як навчити дитину фінансової грамотності: чотири поради батькам.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти м'язи обличчя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Перша леді на обкладинці українського глянцю
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти