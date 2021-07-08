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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

4 поради, як повернути романтику у стосунках

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 липня, 10:00
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Якщо відчуваєте, що стосунки з вашим партнером стають все менш романтичними – починайте самі діяти, а не чекати якихось дій від коханої людини
Як вернуть романтику в стосунках
Як вернуть романтику в стосунках / Фото: Unsplash

У рубриці "Жити легко з Адамовою" ТОП-психолог і коуч Олена Адамова відповідає на найактуальніші запитання українців. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", експерт розповіла, як діяти, якщо побут "з'їв" ваші стосунки.

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Якщо відчуваєте, що стосунки з вашим партнером стають все менш романтичними – починайте діяти:

  1. Поверніться в минуле. Згадайте, що ви робили в "цукерково-букетний" період, що обговорювали, чим займалися – не тільки ж готували і прибирали? Поверніться до цього.
  2. Визначте, що ще ви хочете отримати від стосунків.
  3. Розподіл побутових турбот. Побут – це прекрасно, коли ви відчуваєте ніжність і жахливо, коли натикаєтеся на нього вдома. Запитайте себе, що вас дратує в партнері, крім побуту. Адже побут може приносити задоволення, якщо ви все робите разом.
  4. Запитайте себе: "За що ви боретесь у стосунках з партнером?" Саме цього слід позбутися і тоді ви заміните побутові речі на цікаве життя.

Які питання потрібно поставити своєму чоловікові
Які питання потрібно поставити своєму чоловікові / Фото: Unsplash

Психолог радить вам пограти з собою в гру: включіть фантазію – уявіть, що це не ваш чоловік і побутові обов'язки, а людина, яку вам хочеться закохати. Що ви зробите для того, щоб ваші стосунки стали легкими і кайфовими?

Історія кохання Микити Добриніна і Даші Квіткової – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували 3 питання, які допоможуть дізнатися про чоловіка максимально швидко.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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