4 поради, як повернути романтику у стосунках

Якщо відчуваєте, що стосунки з вашим партнером стають все менш романтичними – починайте самі діяти, а не чекати якихось дій від коханої людини

Як вернуть романтику в стосунках / Фото: Unsplash

У рубриці "Жити легко з Адамовою" ТОП-психолог і коуч Олена Адамова відповідає на найактуальніші запитання українців. У програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", експерт розповіла, як діяти, якщо побут "з'їв" ваші стосунки.

Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Якщо відчуваєте, що стосунки з вашим партнером стають все менш романтичними – починайте діяти:

Поверніться в минуле. Згадайте, що ви робили в "цукерково-букетний" період, що обговорювали, чим займалися – не тільки ж готували і прибирали? Поверніться до цього. Визначте, що ще ви хочете отримати від стосунків. Розподіл побутових турбот. Побут – це прекрасно, коли ви відчуваєте ніжність і жахливо, коли натикаєтеся на нього вдома. Запитайте себе, що вас дратує в партнері, крім побуту. Адже побут може приносити задоволення, якщо ви все робите разом. Запитайте себе: "За що ви боретесь у стосунках з партнером?" Саме цього слід позбутися і тоді ви заміните побутові речі на цікаве життя.

Які питання потрібно поставити своєму чоловікові / Фото: Unsplash

Психолог радить вам пограти з собою в гру: включіть фантазію – уявіть, що це не ваш чоловік і побутові обов'язки, а людина, яку вам хочеться закохати. Що ви зробите для того, щоб ваші стосунки стали легкими і кайфовими?

Історія кохання Микити Добриніна і Даші Квіткової – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували 3 питання, які допоможуть дізнатися про чоловіка максимально швидко.