4 лайфхака, щоб швидко повернутися до роботи після свят
Психолог радить розділити велику задачу на безліч маленьких етапів
"Давай вже після свят" – говорили ми один одному протягом останніх робочих днів 2020 року. І ось ця пора прийшла! Як швидко і безболісно повернутися до продуктивної роботи, розповіла психолог Юлія Святенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
Де знайти натхнення і як продуктивно повернутися до роботи
"Всі люди різні, тому універсальної таблетки щастя не існує. Комусь треба переключатися – типу відразу закрити за собою двері з святами і піти працювати. Можна знайти якусь легке, невелике завдання, щоб мозок включився, – коментує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна. – У велику роботу, як в холодну воду, треба входити поступово".
Якщо ж відразу після свят вас чекають серйозні завдання, які терміново треба виконати, психолог радить розділити своє завдання на безліч маленьких етапів.
"Велике завдання треба розбити на маленькі частини. Людина навіть може це прописати. Наприклад, будь-яке завдання розбиваємо на 20 маленьких дій, і виконуючи кожен маленький пункт, ставимо біля нього галочку", – радить психолог Юлія Святенко.
А ось дієвий метод для жіночої половини планети.
"Наприклад, жінка не хоче йти на роботу, але вона може купити гарну сукню, і завтра буде привід з'явитися в ньому. Також можна зробити гарний макіяж або зачіску", – поділилася експерт.
Крім того, Юлія Святенко запевняє, що і лінуватися треба правильно.
"Також дуже корисно лінуватися! Але, спробувати це робити на 100%. Наприклад, коли ви лягаєте на диван і просто 5 хвилин ні про що не думаєте. Тому що коли ми лягаємо, у нас виникають думки – почуття провини. А якщо лягти і полежати, просто 5 хвилин, відключитися від усього, тоді виникає внутрішній ресурс, людина відновлюється і готова працювати", – розповіла психолог.
Отже, намагайтеся повертатися до роботи поступово, навчіться правильно відпочивати, щоб відновлювати свій внутрішній ресурс енергії, і знайдіть свій особистий стимул працювати.
Поради, які легко і швидко проведуть детокс після свят – дивіться відео:
Тим часом ми з'ясували, що буде, якщо не слідувати народними прикметами.
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