4 лайфхака, щоб швидко повернутися до роботи після свят

Психолог радить розділити велику задачу на безліч маленьких етапів

"Давай вже після свят" – говорили ми один одному протягом останніх робочих днів 2020 року. І ось ця пора прийшла! Як швидко і безболісно повернутися до продуктивної роботи, розповіла психолог Юлія Святенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Де знайти натхнення і як продуктивно повернутися до роботи

"Всі люди різні, тому універсальної таблетки щастя не існує. Комусь треба переключатися – типу відразу закрити за собою двері з святами і піти працювати. Можна знайти якусь легке, невелике завдання, щоб мозок включився, – коментує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна. – У велику роботу, як в холодну воду, треба входити поступово".

Якщо ж відразу після свят вас чекають серйозні завдання, які терміново треба виконати, психолог радить розділити своє завдання на безліч маленьких етапів.

Як правильно планувати свій час Фото: Pexels

"Велике завдання треба розбити на маленькі частини. Людина навіть може це прописати. Наприклад, будь-яке завдання розбиваємо на 20 маленьких дій, і виконуючи кожен маленький пункт, ставимо біля нього галочку", – радить психолог Юлія Святенко.

А ось дієвий метод для жіночої половини планети.

"Наприклад, жінка не хоче йти на роботу, але вона може купити гарну сукню, і завтра буде привід з'явитися в ньому. Також можна зробити гарний макіяж або зачіску", – поділилася експерт.

Крім того, Юлія Святенко запевняє, що і лінуватися треба правильно.

Як швидко повернутися до роботи після свят Фото: Pexels

"Також дуже корисно лінуватися! Але, спробувати це робити на 100%. Наприклад, коли ви лягаєте на диван і просто 5 хвилин ні про що не думаєте. Тому що коли ми лягаємо, у нас виникають думки – почуття провини. А якщо лягти і полежати, просто 5 хвилин, відключитися від усього, тоді виникає внутрішній ресурс, людина відновлюється і готова працювати", – розповіла психолог.

Отже, намагайтеся повертатися до роботи поступово, навчіться правильно відпочивати, щоб відновлювати свій внутрішній ресурс енергії, і знайдіть свій особистий стимул працювати.

Поради, які легко і швидко проведуть детокс після свят – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, що буде, якщо не слідувати народними прикметами.

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