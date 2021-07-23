3 практичних поради, як знайти своє призначення в житті

Пропишіть свої досягнення, запитайте у друзів і знайомих, з чим ви асоціюєтеся та переглянете історію пошуку в інтернеті. А ще – не знецінюйте себе

Як знайти своє призначення в житті / Фото: Pexels

Психолог і коуч Олена Адамова в авторській рубриці "Жити легко з Адамовою" відповідає на найпопулярніші питання українців. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" експерт розповіла, як зрозуміти, яке діло – ваше і що принесе вам не тільки задоволення від роботи, але і хороший заробіток.

Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Олена Адамова пояснює призначення людини так:

Я не сприймаю цих тренерів та експертів, які з екранів телевізорів закликають йти до них на курси на тему "Де знайти своє призначення?". Призначення – це те, що ви робите з максимальним задоволенням, інтересом і радістю.

Щоб точно знати, чим краще займатися в житті, треба:

1. Прописати досягнення

Навіть те, що, на вашу думку, вміють робити всі: красиво читати вірші, досконало володіти одним або декількома мовами, розбиратися в математиці або фізиці або смачно готувати. Випишіть всі, що ви робите добре і з задоволенням! Гроші платять за задоволення і за користь.

2. Запитайте у друзів і знайомих, з чим ви асоціюєтеся

Уточніть момент того, в якій темі ви можете бути корисні і в чому друзі будуть просити вашої поради. Ви будете шоковані, тому що люди будуть асоціювати вас з іншими речами, ніж ви самі.

3. Перегляньте історію пошуку в інтернеті

Подивіться, що ви переглядаєте у вільний час – там і є ваша душа.

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Психолог радить не стежити за чужими досягненнями, а робити те, що у вас виходить добре:

Не ставтеся до всього скептично, типу "всі так можуть" – ні! Просто для вас це природно, а значить цим можна приносити користь іншим. Шукайте цю священну чашу Грааля всередині себе і не стежите за чужими досягненнями. Працюйте над своїми талантами і покращуйте свої сильні сторони, розвивайте їх і тоді ви будете приречені на успіх в своєму призначенні.

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