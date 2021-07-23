Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Топ пляжів

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про психологію

3 практичних поради, як знайти своє призначення в житті

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
23 липня, 09:35
Копіювати лінк
Пропишіть свої досягнення, запитайте у друзів і знайомих, з чим ви асоціюєтеся та переглянете історію пошуку в інтернеті. А ще – не знецінюйте себе
Як знайти своє призначення в житті
Як знайти своє призначення в житті / Фото: Pexels

Психолог і коуч Олена Адамова в авторській рубриці "Жити легко з Адамовою" відповідає на найпопулярніші питання українців. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" експерт розповіла, як зрозуміти, яке діло – ваше і що принесе вам не тільки задоволення від роботи, але і хороший заробіток.

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Олена Адамова пояснює призначення людини так:

Я не сприймаю цих тренерів та експертів, які з екранів телевізорів закликають йти до них на курси на тему "Де знайти своє призначення?". Призначення – це те, що ви робите з максимальним задоволенням, інтересом і радістю.

Щоб точно знати, чим краще займатися в житті, треба:

1. Прописати досягнення

Навіть те, що, на вашу думку, вміють робити всі: красиво читати вірші, досконало володіти одним або декількома мовами, розбиратися в математиці або фізиці або смачно готувати. Випишіть всі, що ви робите добре і з задоволенням! Гроші платять за задоволення і за користь.

2. Запитайте у друзів і знайомих, з чим ви асоціюєтеся

Уточніть момент того, в якій темі ви можете бути корисні і в чому друзі будуть просити вашої поради. Ви будете шоковані, тому що люди будуть асоціювати вас з іншими речами, ніж ви самі.

3. Перегляньте історію пошуку в інтернеті

Подивіться, що ви переглядаєте у вільний час – там і є ваша душа.

Як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися
Як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися / Фото: Unsplash

Психолог радить не стежити за чужими досягненнями, а робити те, що у вас виходить добре:

Не ставтеся до всього скептично, типу "всі так можуть" – ні! Просто для вас це природно, а значить цим можна приносити користь іншим. Шукайте цю священну чашу Грааля всередині себе і не стежите за чужими досягненнями. Працюйте над своїми талантами і покращуйте свої сильні сторони, розвивайте їх і тоді ви будете приречені на успіх в своєму призначенні.

Своє призначення, стосунки з партнерами і інші питання, з якими зірки звертаються до психологів – дивіться відео:

Раніше психолог дала 3 ради, як перестати сваритися з коханою людиною.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти