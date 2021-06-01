10 важливих справ, які варто обов'язково зробити в червні
Щоб перший місяць літа пройшов насичено, запишіть до свого списку 10 важливих занять
Куди варто обов'язково сходити і що варто обов'язково спробувати в червні? Ми зібрали список приємних справ, з якими перший літній місяць буде яскравим і повним емоцій.
1. Вийти на ранкову пробіжку
Влітку заняття спортом – особливе задоволення. Не відмовляйте собі в ньому і почніть бігати. Ідеальний час для цього – світанковий, коли ще не так жарко. А якщо досі визначаєтесь з локацією, вибирайте найбільш мальовничу – біля води або ботанічного саду.
2. Влаштувати пікнік в колі друзів
Літо – той самий час, коли варто збирати друзів на пікнік. Вибирайте для цього найближчий парк або влаштовуйте прямо на балконі. Вийде однаково атмосферно!
3. Поснідати на одній з найкрасивіших столичних терас
Столиця радує безліччю мальовничих терас. Вибирайте місце до душі – в затишному дворику, на даху бізнес-центру, біля Дніпра або в квітучому саду.
4. Відправитися в подорож по Україні
Карантин змусив нас по-іншому поглянути на неймовірну красу рідної країни. Літня відпустка – ще один привід пізнати її краще. І зовсім не важливо, що саме ви виберете – похід в Карпати з наметами, поїздку в один з найбільших дендропарків або релакс біля моря в Одесі.
5. Купити у бабусі букет півоній
Порадувати красою себе, прикрасити живими квітами будинок і ощасливити бабусь в переході або біля метро – у покупки півоній безліч профітів. Головне: встигнути, поки вони ще цвітуть!
6. Відірватися на концерті або вечірці під відкритим небом
Тут і фантазійної-артові WHITE NIGHTS. TULUM, які стали великим повноцінним фестивалем, і чуттєвий виступ Ніно Катамадзе біля води в Osocor Residence, і перший сольник автора мегахіта "Любимка" NILETTO. Ваше завдання – вибрати. Або ж піти на все відразу!
7. Досхочу наїстися полуниці
Полуниця – улюблена літня ягода, якої завжди мало. Радимо робити корисні перекуси або ж просто нею вечеряти. До речі, про інші сезонні ягоди, фрукти і овочі теж забувати не варто.
8. Поплавати по Дніпру
Човен, яхта, катамаран, байдарка – вибирайте будь-який засіб пересування по воді і вирушайте в дорогу! Це відмінний спосіб відпочити, привести думки в порядок і насолодитися краєвидами Києва з незвичного ракурсу.
9. Скласти річний плейлист
Початок червня – саме час визначитися з саундтреком майбутнього літа. Не забудьте включити в нього драйвові пісні для занять спортом, розслаблюючі треки для пікніка з близькими і суперхіти артистів, на чиї концерти ви збираєтеся.
10. Виділити час на нові книги
Якщо серіали повністю витіснили чтиво з вашого життя, пора міняти правила. Купіть в червні кілька книжкових новинок з літнім настроєм і не забувайте брати їх з собою на пляж або пікнік.
Тим часом ми з'ясували, куди летіти в червні: ТОП-3 країни за ціною від 13 тис. грн за двох.
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