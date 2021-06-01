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10 важливих справ, які варто обов'язково зробити в червні

Сьогодні, 14:16

Щоб перший місяць літа пройшов насичено, запишіть до свого списку 10 важливих занять

Що варто обов’язково зробити в червні
Що варто обов’язково зробити в червні

Куди варто обов'язково сходити і що варто обов'язково спробувати в червні? Ми зібрали список приємних справ, з якими перший літній місяць буде яскравим і повним емоцій.

1. Вийти на ранкову пробіжку

Бігати корисно не тільки тим, хто має зайву вагу
Бігати корисно не тільки тим, хто має зайву вагу
Фото: pixabay.com

Влітку заняття спортом – особливе задоволення. Не відмовляйте собі в ньому і почніть бігати. Ідеальний час для цього – світанковий, коли ще не так жарко. А якщо досі визначаєтесь з локацією, вибирайте найбільш мальовничу – біля води або ботанічного саду.

2. Влаштувати пікнік в колі друзів

Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень
Фото: Unsplash

Літо – той самий час, коли варто збирати друзів на пікнік. Вибирайте для цього найближчий парк або влаштовуйте прямо на балконі. Вийде однаково атмосферно!

3. Поснідати на одній з найкрасивіших столичних терас

Поснідайте на одній з найкрасивіших столичних терас
Поснідайте на одній з найкрасивіших столичних терас
Фото: Reuters

Столиця радує безліччю мальовничих терас. Вибирайте місце до душі – в затишному дворику, на даху бізнес-центру, біля Дніпра або в квітучому саду.

4. Відправитися в подорож по Україні

Рушайте в подорож по Україні
Рушайте в подорож по Україні
Фото: facebook.com/qliebin.photo

Карантин змусив нас по-іншому поглянути на неймовірну красу рідної країни. Літня відпустка – ще один привід пізнати її краще. І зовсім не важливо, що саме ви виберете – похід в Карпати з наметами, поїздку в один з найбільших дендропарків або релакс біля моря в Одесі.

5. Купити у бабусі букет півоній

Купіть собі піонів
Купіть собі піонів
Фото: stocksnap.io

Порадувати красою себе, прикрасити живими квітами будинок і ощасливити бабусь в переході або біля метро – у покупки півоній безліч профітів. Головне: встигнути, поки вони ще цвітуть!

6. Відірватися на концерті або вечірці під відкритим небом

Відірвіться на концерті
Відірвіться на концерті
Фото: instagram.com/waynecoyne5

Тут і фантазійної-артові WHITE NIGHTS. TULUM, які стали великим повноцінним фестивалем, і чуттєвий виступ Ніно Катамадзе біля води в Osocor Residence, і перший сольник автора мегахіта "Любимка" NILETTO. Ваше завдання – вибрати. Або ж піти на все відразу!

7. Досхочу наїстися полуниці

Кому не можна їсти першу полуницю
Кому не можна їсти першу полуницю
Фото: ru.freepik.com

Полуниця – улюблена літня ягода, якої завжди мало. Радимо робити корисні перекуси або ж просто нею вечеряти. До речі, про інші сезонні ягоди, фрукти і овочі теж забувати не варто.

8. Поплавати по Дніпру

Поплавайте по Дніпру
Поплавайте по Дніпру
Фото: Pixabay

Човен, яхта, катамаран, байдарка – вибирайте будь-який засіб пересування по воді і вирушайте в дорогу! Це відмінний спосіб відпочити, привести думки в порядок і насолодитися краєвидами Києва з незвичного ракурсу.

9. Скласти річний плейлист

Яка музика допомагає впоратися з тривожністю
Яка музика допомагає впоратися з тривожністю
Фото: Unsplash

Початок червня – саме час визначитися з саундтреком майбутнього літа. Не забудьте включити в нього драйвові пісні для занять спортом, розслаблюючі треки для пікніка з близькими і суперхіти артистів, на чиї концерти ви збираєтеся.

10. Виділити час на нові книги

Щасливе число дня 15 січня
Щасливе число дня 15 січня
Фото: stocksnap.io

Якщо серіали повністю витіснили чтиво з вашого життя, пора міняти правила. Купіть в червні кілька книжкових новинок з літнім настроєм і не забувайте брати їх з собою на пляж або пікнік.

Тим часом ми з'ясували, куди летіти в червні: ТОП-3 країни за ціною від 13 тис. грн за двох.

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Джерело: Сьогодні
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