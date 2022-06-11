Жак-Ів Кусто – 5 фактів про великого дослідника

Трагедія в сім'ї, коханки та позашлюбні діти, "Оскар" і пристрасть всього його життя – Світовий океан. Читайте у матеріалі все, що ви не знали про життя великого Кусто

Капітан Кусто - так його називали мільйони шанувальників у світі, таким ми його запам'ятаємо назавжди / Фото: Колаж: Сьогодні

Жак-Ів Кусто народився 11 червня 1910 року у невеликому містечку Сент-Андре-де-Кюбзак (Бордо, Франція) у сім'ї адвоката Даніеля та його дружини Елізабет Кусто. Батьки Кусто були забезпечені, тому йому вдалося здобути хорошу освіту.

Сім'я Кусто багато подорожувала, прищеплюючи дітям любов до планети. Жак-Ів рано навчився плавати і на все життя полюбив море – свою єдину непокірну стихію. В 1920 сім'я Кусто на 2 роки переїхала до США, де Жак-Ів здійснив свої перші занурення.

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В Америці Жак-Ів вивчав механіку та дизайн, а повернувшись у Франції, він побудував електромобіль. Через якийсь час він захопився кінозйомкою, в 1930 вступив до військово-морської академії, в якій здійснив кругосвітнє плавання на кораблі "Жанна д'Арк".

Жак-Ів Кусто / Фото: vogue.ua

Він марив небом і записався в Академію морської авіації, але через аварію не зміг продовжити навчання, йому була потрібна реабілітація. Період відновлення він проходив як інструктор на крейсері "Сюффрен" у порту Тулон. Історія свідчить, що одного сонячного дня Жак-Ів вирушив пірнати з новими окулярами для підводного плавання і повернувся іншою людиною. Без моря він більше не міг жити.

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Акваланг

Під час Другої світової війни Жак-Ів Кусто та морський офіцер Еміль Ганьян, працюючи в окупованій німцями Франції, винайшли перший безпечний апарат для підводного плавання, названий аквалангом.

Цікаво, що сам апарат належав фірмі, що мала назву Aqua-Lung. У Радянському Союзі воно стало загальновживаним для позначення апарату.

Жак-Ів Кусто, 1973 / Фото: Getty Images

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Сімона та "Каліпсо"

У 1937 році Кусто одружився з Сімоною Мельхіор. Вона стала його опорою та партнером, поділяючи всі тягарі та біди, підтримуючи всі, навіть найнеймовірніші, ідеї, допомагаючи збирати кошти та шукати спонсорів для досліджень. Пара виховала двох синів – Жан-Мішеля та Філіпа, який трагічно загинув в авіакатастрофі у віці 39 років.

Сім'я Кусто

На початку 1950-х за допомогою Сімони Кусто вдалося купити списаний мінний тральщик Британських Королівських ВМС, який вони назвали "Каліпсо". Це судно та його команда стали невід'ємною частиною їхньої родини. Команда "Каліпсо" зворушливо називали Сімону мама.

Відомий стереотип про любовні пригоди французів був притаманний Кусто. Він не був вірним чоловіком і часто захоплювався музами. Сімона терпіла вибрики чоловіка, єдине правило, яким вона суворо вимагала не зневажати – не приводити дівчат на "Каліпсо", оскільки судно було не просто кораблем для експедицій, вона вважала його своїм домом.

Жак-Ів Кусто з дружиною Сімон

1990-го року Симона померла від раку. Через рік він одружився на Франсіні Тріплет, від якої в нього вже були діти: дочка Діана (1979) та син П'єр-Ів (1981).

Кусто ненавидів риболовлю і не любив океанаріуми

Жак-Ів був дослідником океану та затятим захисником екосистем планети. Від ставився до морських істот так само, як і до будь-яких інших і вважав, що людина завдає лише шкоди Землі.

Мені здається, радіти будь-якому вбивству погано — я проти будь-якої рибалки.

Жак-Ів Кусто, 1973 / Фото: Getty Images

Кусто свого часу закликав людство дбайливо ставитися до морських мешканців, розповідаючи про них у своїх документальних фільмах.

Жоден акваріум, жодне штучно створене водосховище не зможуть відтворити природні умови морського проживання. І жоден дельфін, що плаває в таких водах, не буде схожим на дельфіна, який живе у природних умовах.

Слава

Визнання Кусто отримав після виходу книги "У світі безмовності" у 1953 році, за мотивами якої зняли фільм. У 1956 році картина отримала премію "Оскар" та "Золоту пальмову гілку". Вже за рік Жак-Ів став директором Океанографічного музею Монако.

Мій фільм "У світі безмовності" виграв "Оскар" та "Золоту пальмову гілку". У 1956 році, коли я прийшов з ним у Columbia Pictures, мені сказали, що нізащо не займатимуться прокатом документального фільму, а в результаті вони заробили на ньому мільйони.

Президент США Джон Кеннеді вручає капітану Кусто Золоту медаль Національного географічного товариства у Білому домі, 1961

Релігія

Кусто не був дуже релігійною людиною, але вірив у Бога і вважав, що вчення та віра містять цінні ідеали для захисту навколишнього середовища.

Помер Жак-Ів 25 червня 1997 року у віці 87 років.

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