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СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Зеленська розповіла про українську художницю-шістдесятницю з Бучі, яка померла після місяця голоду в окупації

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 травня, 18:00
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Любов Панченка не стало на 85-му році життя. Вона вистояла за часів радянської влади та комуністичного режиму, а занапастила її пропутінська політика та її армія орків
Любов Панченко не зламало КДБ, але вбила путінська воєнна кампанія
Любов Панченко не зламало КДБ, але вбила путінська воєнна кампанія / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська опублікувала у своїх соцмережах інформацію про Любов Панченко з Бучі, яка постраждала від окупації РФ.

ЇЇ не зламало КДБ за часів комуністичного застою. Однак зламала російська окупація. Українська шестидесятниця, мисткиня Любов Панченко померла, після того як місяць голодувала в окупованій Бучі, – написала перша леді України.

Подібні повідомлення не тільки важко читати, у них ще важче повірити – як таке могло статися у 21 столітті? Лауреат премії Василя Стуса, талановита художниця померла від виснаження у самому серці Європи.

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Любов Панченко, 1965 р.
Любов Панченко, 1965 р.

Вона встигла передати свою творчу спадщину до Музею шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва.

Російська влада століттями прагнула винищити цвіт української інтеллігенції. Лінгвоцит нашої мови, "розстріляне відродження", методичне цензурування всього українського. Тепер, коли російські спецслужби не можуть змусити наших митців замовкнути, вони застосовують ракети. Та не розуміють, що можуть руйнувати наші музеї і театри – але українську культуру знищити неможливо, – прокоментувала Зеленська.

Дитинство і юність

Любов Панченко народилася у селі Яблунька, біля річки Буча. Вона з дитинства виявляла інтерес до малювання, після закінчення школи, незважаючи на протести батьків, вступила до Київського училища прикладного мистецтва на відділення вишивки.

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14-річна Любов Панченко
14-річна Любов Панченко / Фото: Український інститут національної пам'яті

За час навчання Люба освоїла техніку ліногравюри, створила серію ілюстрацій до українських пісень та поезії, провела багато часу в експедиціях, вивчаючи та збираючи унікальні вироби народного мистецтва.

Посилала мене мати зеленого жита жати, 1965 р. Папір, лінорит. 41×50,5
Посилала мене мати зеленого жита жати, 1965 р. Папір, лінорит. 41×50,5 / Фото: Український інститут національної пам'яті

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1960-ті

Творчість та роботи Панченко мали величезний успіх. Її запросили шити одяг у традиційному народному стилі для хору "Жайворонок", вона працювала над афішами для літературних вечорів, малювала портрети Шевченка, створювала ескізи українських рушників для музею Т.Г. Шевченка, шила та вишивала сорочки.

Сочі, серпень 1963 р.
Сочі, серпень 1963 р. / Фото: Український інститут національної пам'яті

У її роботах можна знайти багато малюнків аквареллю та гуашшю, серед яких портрети знайомих та краєвиди Київщини, Кавказу та Карпат.

Портрет студента П’єра, 1965 р. Папір, акварель. 42×30
Портрет студента П’єра, 1965 р. Папір, акварель. 42×30 / Фото: Український інститут національної пам'яті

Натурниця, 1967 р. Папір, акварель, 31×43
Натурниця, 1967 р. Папір, акварель, 31×43 / Фото: Український інститут національної пам'яті

Любов Панченко працювала художником-модельєром, де створювала традиційний одяг: свити, спідниці, пояси.

Рис. 1 – Стрічки на волосся. Ескіз. 1960-ті рр. Рис. 2 – Ескіз сучасного жіночого вбрання з елементами національного декору, 1960-ті рр.
Рис. 1 – Стрічки на волосся. Ескіз. 1960-ті рр. Рис. 2 – Ескіз сучасного жіночого вбрання з елементами національного декору, 1960-ті рр. / Фото: Український інститут національної пам'яті

1970-ті

Кожен, пов'язаний із швейним виробництвом, знає, що після створення одягу завжди залишаються сотні клаптиків. Сьогодні, за часів усвідомленого споживання модно використовувати такі залишки для створення нових колекцій. У 1970-ті Люба збирала такі клаптики та створювала з них колажі-аплікації та одяг.

Свита та шалики, 1970-ті
Свита та шалики, 1970-ті / Фото: Український інститут національної пам'яті

Те покоління української інтелігенції згодом назвуть шістдесятники. У 1960-70-ті роки влада всіляко намагалася придушити українців. Були закриті кафедри прикладного мистецтва, вбито художницю Аллу Горську, йшли політичні арешти.

Талановитій художниці Любов Панченко відмовляли у виставках, її забороняли публікувати. Радянська влада робила все, щоби про неї ніхто не знав.

Любов Панченко, 2007 р.
Любов Панченко, 2007 р. / Фото: Український інститут національної пам'яті

Персональні виставки Панченко відбулися вже після 1991 року. А у 2019 вона передала свої роботи до музею.

Війна в Україні

У березні 2022 року снаряд розірвало просто біля її будинку у Бучі. Так 84-річна художниця втратила дах над головою, місяць жила в окупації, голодуючи. Це позначилося на здоров'ї – вона перестала ходити і потребувала допомоги. 30 квітня Любов Панченко померла від виснаження.

На сайті Українського інституту національної пам'яті можна подивитися єдиний альбом творчості художниці. У ньому, окрім неймовірних картин та колажів – ескізи одягу з національними мотивами, де майстерно відточені деталі, як то пояс чи вишитий рукав, промовляють: я – українка.

Вам буде цікаво дізнатися про відомих діячів з українським корінням серед яких є і засновник Apple.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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