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Дивіться: Лілія Літковська одружилася з екссекретарем РНБО. Серед гостей – Віталій Кличко (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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8 липня, 13:30
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Захід відбувся на території Софійського собору сьомого липня, у день свята Івана Купала. Фото та подробиці – у матеріалі
Церемонія відбулася 7 липня
Церемонія відбулася 7 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська дизайнерка Лілія Літковська вийшла заміж за колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Весілля відбулося у Софійському соборі 7 липня на свято Івана Купала.

Лілія Літковська
Лілія Літковська

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Війна і мир. Бажаю українській землі миру, і бажаю нам із чоловіком у цьому світі творити та примножувати наше кохання, – написала Лілія у пості під фото з весілля.

Лілія та Олександр з гостями
Лілія та Олександр з гостями

Серед гостей був мер Києва Віталій Кличко, а також рестораторка та засновниця проэкту Класік Пікнік Марія Дідковська та інші близькі друзі пари. Цікаво, що Олександр Данилюк був на заході в колісному кріслі. Справа в тому, що 19 червня Олександр потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги.

Весілля Лілії Літковської та Олександра Данилюка
Весілля Лілії Літковської та Олександра Данилюка

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Весілля Лілії Літковської та Олександра Данилюка
Весілля Лілії Літковської та Олександра Данилюка

Лілія Літковська з Марією Дідковською
Лілія Літковська з Марією Дідковською

Для такої події Лілія сама пошила сукню. Біла шовкова сукня була розшита колосками та перлами. Замість традиційного букета нареченої, Литковська тримала в руках колоски.

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Лілія Літковська
Лілія Літковська

Лілія Літковська
Лілія Літковська

Читайте також: Лілія Літковська показала колекцію в Лондоні та закликала врятувати українців

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
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