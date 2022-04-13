Чому Олена Зеленська більше не звертатиметься до росіян – інтерв'ю для CNN

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю CNN, в якому розповіла про жорстокість росіян, гуманітарну місію ЄС і як спілкується з чоловіком

Олена Зеленська продовжує розповідати світові про те, що відбувається в Україні / Фото: Vogue

Олена Зеленська зосередила свою увагу на гуманітарних проблемах, з якими довелося зіткнутися українцям з початку російської агресії. Перша леді України щосили намагається працювати над підвищенням обізнаності всього світу про жахіття, які роблять окупанти.

У новому інтерв'ю для CNN Олена Зеленська розповіла, що насамперед спрямувала всі свої сили та ресурси на допомогу дітям, які постраждали від війни. Вона зв'язалася з першими леді європейських країн, щоб ті допомогли вивезти з України онкохворих діток, а також тяжкохворих та надати їм необхідне лікування.

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Також Зеленська поділилася, що не бачилася з чоловіком з першого дня війни. Це зроблено, щоб убезпечити її та дітей, а також щоб російські військові не змогли шантажувати президента України, використовуючи його родину. Зараз подружжя спілкується виключно телефоном.

Журналісти CNN поцікавилися, чи бачила Олена ту частину особистості чоловіка, якою зараз захоплюються мільйони людей у світі.

Я завжди знала, що він був і буде для мене надійною опорою. Потім він став чудовим батьком та опорою для нашої родини. І тепер він показав ті самі риси. Він не змінився. Просто тепер більше людей бачать його моїми очима.

Попри те, що Олена – друга за значимістю ціль російських військ після чоловіка, їй вдається зберігати рішучість перед лицем смерті. Разом з дітьми вона вирішила залишитися в Україні та допомагати своєму народу. Журналістам вона відповіла, що зараз кожен українець – ціль для росіян.

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Ті, хто загинув від російської ракети під час спроби евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини, вони були просто українцями. Тож ціль номер один для ворога — всі ми.

Як ви знаходите в собі сили боротися – схоже, одне з найпоширеніших питань, яке чує перша леді.

Так само, як тримаються всі українці. Багато тих, хто сам врятувався з полів битв, хто бачив смерть, кажуть, що головні ліки після пережитого — це діяти, щось робити, бути комусь корисним. Мене особисто підтримує той факт, що я намагаюся захищати та підтримувати інших. Дисциплінує відповідальність.

Зеленська згадала, що російську пропаганду часто порівнюють з пропагандою Геббельса часів Другої світової війни. Але вона вважає інакше. Олена щиро не розуміє, як у 21-му столітті з вільним доступом до будь-якої інформації у світі, росіяни не хочуть бачити та знати правду, не хочуть визнати військових злочинів у Бучі та інших містах України.

Проблема в тому, що росіяни не хочуть бачити те, що бачить увесь світ, щоб почуватися комфортніше. Адже простіше сказати: "Це все фейк" і піти пити свою каву, ніж читати історію конкретної людини, яка померла, дивитися на її близьких та друзів, які переживають горе.

Вона сказала, що більше не звертатиметься до росіян. На жаль, вони не хочуть чути та бачити.

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Зеленська зізналася, що українці до останнього не вірили, що Росія почне повномасштабне воєнне вторгнення. Але зараз вона дуже горда за свою націю, яка не перетворилася на "заляканий натовп", а стала організованою спільнотою. Зникли політичні розбіжності та протиріччя, всі об'єдналися, щоб захистити свій дім. Тому Зеленська часто використовує свої соцмережі, щоб розповісти історії про наших жінок, їх хоробрість та силу.

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