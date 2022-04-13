Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Чому Олена Зеленська більше не звертатиметься до росіян – інтерв'ю для CNN

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 20:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю CNN, в якому розповіла про жорстокість росіян, гуманітарну місію ЄС і як спілкується з чоловіком
Олена Зеленська продовжує розповідати світові про те, що відбувається в Україні
Олена Зеленська продовжує розповідати світові про те, що відбувається в Україні / Фото: Vogue

Олена Зеленська зосередила свою увагу на гуманітарних проблемах, з якими довелося зіткнутися українцям з початку російської агресії. Перша леді України щосили намагається працювати над підвищенням обізнаності всього світу про жахіття, які роблять окупанти.

У новому інтерв'ю для CNN Олена Зеленська розповіла, що насамперед спрямувала всі свої сили та ресурси на допомогу дітям, які постраждали від війни. Вона зв'язалася з першими леді європейських країн, щоб ті допомогли вивезти з України онкохворих діток, а також тяжкохворих та надати їм необхідне лікування.

Реклама

Також Зеленська поділилася, що не бачилася з чоловіком з першого дня війни. Це зроблено, щоб убезпечити її та дітей, а також щоб російські військові не змогли шантажувати президента України, використовуючи його родину. Зараз подружжя спілкується виключно телефоном.

Журналісти CNN поцікавилися, чи бачила Олена ту частину особистості чоловіка, якою зараз захоплюються мільйони людей у світі.

Я завжди знала, що він був і буде для мене надійною опорою. Потім він став чудовим батьком та опорою для нашої родини. І тепер він показав ті самі риси. Він не змінився. Просто тепер більше людей бачать його моїми очима.

Попри те, що Олена – друга за значимістю ціль російських військ після чоловіка, їй вдається зберігати рішучість перед лицем смерті. Разом з дітьми вона вирішила залишитися в Україні та допомагати своєму народу. Журналістам вона відповіла, що зараз кожен українець – ціль для росіян.

Реклама

Ті, хто загинув від російської ракети під час спроби евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини, вони були просто українцями. Тож ціль номер один для ворога — всі ми.

Як ви знаходите в собі сили боротися – схоже, одне з найпоширеніших питань, яке чує перша леді.

Так само, як тримаються всі українці. Багато тих, хто сам врятувався з полів битв, хто бачив смерть, кажуть, що головні ліки після пережитого — це діяти, щось робити, бути комусь корисним. Мене особисто підтримує той факт, що я намагаюся захищати та підтримувати інших. Дисциплінує відповідальність.

Зеленська згадала, що російську пропаганду часто порівнюють з пропагандою Геббельса часів Другої світової війни. Але вона вважає інакше. Олена щиро не розуміє, як у 21-му столітті з вільним доступом до будь-якої інформації у світі, росіяни не хочуть бачити та знати правду, не хочуть визнати військових злочинів у Бучі та інших містах України.

Проблема в тому, що росіяни не хочуть бачити те, що бачить увесь світ, щоб почуватися комфортніше. Адже простіше сказати: "Це все фейк" і піти пити свою каву, ніж читати історію конкретної людини, яка померла, дивитися на її близьких та друзів, які переживають горе.

Вона сказала, що більше не звертатиметься до росіян. На жаль, вони не хочуть чути та бачити.

Реклама

Зеленська зізналася, що українці до останнього не вірили, що Росія почне повномасштабне воєнне вторгнення. Але зараз вона дуже горда за свою націю, яка не перетворилася на "заляканий натовп", а стала організованою спільнотою. Зникли політичні розбіжності та протиріччя, всі об'єдналися, щоб захистити свій дім. Тому Зеленська часто використовує свої соцмережі, щоб розповісти історії про наших жінок, їх хоробрість та силу.

Вам буде цікаво – Олена Зеленська рекомендує: 4 YouTube-каналии для вивчення історії України

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Медична допомога
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти