"Мамо, ти добила дракона?" Як офіцерка ЗСУ веде Instagram-щоденник для своєї дитини, раптом з нею щось станеться

Розповідаємо історію мужньої жінки, яка разом з чоловіком боронить Україну, щоб ми всі спали спокійно та прокинувшись вранці, пили свій лавандовий латте, насолоджуючись мирним небом

На що готова піти українка, аби врятувати свою родину та країну / Фото: Колаж: Сьогодні

У хвилини відчаю та болю нам дуже складно віднайти мету в житті. А що говорити про тих, хто зараз на фронті захищає Україну? "Сьогодні" запускає авторський фотопроєкт інтерв’ю Лади Тесфайє та Вікторії Васильєвої "Давай вголос" про жінок війни. Це проєкт про незламність, мужність, патріотизм українських жінок. Вони займаються волонтерством, воюють на фронті, розвивають бізнес під час війни.

Ми намагаємось задокументувати у фотографіях та в інтерв’ю історії цих жінок-героїнь, період війни, їхній стан та почуття у цей важкий час, а також підтримати всіх українок, показати жіночу силу та різноманітні шляхи проявів. Бо разом – ми сила!

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Перша героїня – офіцерка Збройних сил України, військова психологиня Вікторія Кравченко на позиціях ще з часів АТО. Побратими називають її "Перемога" або "Лисиця". В армії вона вже 14 років. Прийнявши присягу, коли їй було 16, Вікторія всіма силами намагється допомогти військовим впоратись з психологічним тягарем, адаптуватись та зрозуміти, як жити далі. Її чоловік теж служить, але окремо.

Офіцерка Збройних сил України, військова психологиня Вікторія Кравченко / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Ведуча каналу "Україна 24" Лада Тесфайє поговорила з героїнею, щоб зрозуміти, на що їй довелось піти, щоб врятувати Україну.

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Всіх нас розчулило відео з вашим сином Марком. Ваша зустріч після трьох місяців розлуки нікого не залишила байдужим.

Так, я не бачила сина три місяці. Розуміючи всю небезпеку, 19 лютого ми відвезли Марка до батьків чоловіка. Пам’ятаю той похмурий день і свій стривожений стан. Всі ми усвідомлювали, що побачимось не скоро, тому плакали. Якби 24 лютого Марк був поруч, я не знаю, що було б зі мною. Зазвичай в стресових ситуаціях я не панікую, а навпаки, акумулюю всі свої сили. А цього разу я не могла себе опанувати.

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Мені зателефонував батько о 5:22 і сказав:

Доню, війна розпочалася,

паралельно я чую вибухи. У мене почалася паніка та істерика. Хвилювалася за всіх одразу. Читала новини, щоб розуміти обстановку. Коли вдалося опанувати свій стан, я стала наводити лад у квартирі, потрібно було кудись скерувати свою активність, випустити через тіло паніку.

Чи підтримували ви зв’язок з Марком протягом тих трьох місяців?

У перші дні війни я не могла з ним говорити нормально. Щойно я його бачила на відео, я одразу плакала. В той момент навалилося все одночасно. Син далеко, батько мій у Харкові, чоловік теж у гарячих точках – важко було все витримати.

Вікторія з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

За тиждень я адаптувалася і вже тримала себе в руках. А на День матері мені надіслали відео від Марка. Він з квітами вітає мене і каже:

Мамо, я люблю тебе.

Я побачила його очі і прийняла рішення терміново їхати до нього. Того ж дня написала рапорт і взяла відпустку на кілька днів.

Марк спав, коли ви приїхали. Що ви відчули, побачивши його?

Це був найщасливіший момент у моєму житті.

Його перша фраза була:

Мамо, ти добила дракона?

Вікторія Кравченко / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Ви одразу вирішили пояснювати все в ігровій формі?

Так, ми одразу розуміли, що з дітьми його віку потрібно говорити їхньою мовою, використовуючи зрозумілі для них ігрови образи. Я не хотіла, щоб мій син бачив усі жахи реальності. Війна й так для нього стрес: всі ці сирени, нічні сидіння в бомбосховищах, відсутність батьків поруч. Я усвідомлюю, що після перемоги нам доведеться працювати з дитячим психологом. Тому ігрова модель під час спілкування з дітьми вкрай необхідна. Марку завжди подобалися історії про драконів, динозаврів. Тож у його уявленні злий дракон запускає ракети, а ми з ним боремося і обов’язково поборемо.

Вікторія Кравченко з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Чи очікувалі ви, що буде така реакція в соціальних мережах?

Я сприймаю свою сторінку в Instagram як свій особистий щоденник. Але цей щоденник саме для моєї дитини. Раптом зі мною щось станеться, він зможе зайти туди і почитати мої думки, відчути мої емоції. Тому я там щиро ділюся своїм життям. Не всі це розуміють, але для мене це важливо.

Я виклала це відео, коли їхала у потягу назад на роботу. Завантажила його і лягла спати. А вранці побачила всі ці повідомлення, лайки, репости. Я три дні відповідала кожному в дірект, у мене пальці втомилися. Але я не могла нікого проігнорувати, адже люди написали стільки приємного, витратили свій час.

Вікторія Кравченко / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

А цього разу ми прощалися з ним, він каже:

Мамо, я не хочу, щоб ти їхала. Можна я поїду з тобою і буду дивитися, як ти вбиваєш дракона?

І я знову розплакалася.

У своїх дописах ви пишете про почуття провини перед сином. Чому воно виникло?

Я розумію, що моїй дитині не вистачає мене, що я не додаю йому зараз свою любов і турботу. Але я не можу інакше. Колись вагітною, перебуваючи в АТО на службі, ми потрапили під сильні обстріли. Я тоді раптом усвідомила, що в мені зароджується нове життя, за яке я несу відповідальність. Після тієї ситуації мене відправили додому. А після народження Марка я на перше місце поставила родину, повертатися до армії не планувала. Проте я 14 років служила в армії, стільки вчилася психології, працювала. І тепер, коли мої знання як ніколи необхідні, я маю бути там, на фронті. Саме через це виникло почуття провини перед сином. Я не завжди з ним, я не даю йому стільки, скільки могла б дати як мати. Я знаю, що дитина сумує, страждає. Це мій найбіший біль.

Хоча чоловік заспокоює мене і каже, що я ідеальна мати.

Вікторія з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Які найбільші трансформації сталися з вами з 24 лютого?

Я стала жити одним днем. Раніше відкладала все на потім. Зараз ми не знаємо, скільки нам залишилося жити. Я перестала мовчати. Говорю про все, що думаю, що відчуваю. Якщо люблю, то говорю про це одразу. Бережу тих, хто поруч. Війна висвітлила всіх нас. Дехто з тих, кого вважав другом, зрадив чи підвів. Тому війна навчила мене фільтрувати людей, оточення. Сьогодні я не боюся говорити правду, рівень моєї толерантності знизився.

Вікторія Кравченко / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Чи відрізняються ваші відчуття у містах з більш-менш спокійною обстановкою від відчуттів у зоні бойових дій?

Так. Тут, у Києві, я іноді відчуваю агресію. Я щодня на фронті бачу смерть, безвихідь, біль і страждання. Військові щодня святкують день народження, перебувають під обстрілами, часто без нормального забезпечення, без можливості помитися чи поїсти. А тут всі живуть своїм життям, ніби війни і немає. Так, у нас велика кількість українців спрямувала всі свої сили на допомогу. Але є й такі, хто не переймається. Поки їх особисто не торкнулася війна, вони не звертають увагу ні на що. Проте я розумію, що якщо люди працюють, заробляють гроші, платять податки – все це допомагає Україні. Це важливо. І потрібно продовжувати жити нормальним життям. Моє завдання пояснити це не тільки собі, але й іншим бійцям. Але і цівильні мають з розумінням ставитися до того, що не всі вийськові можуть швидко перемикатися, перелаштовуватися. Будьте терпимі.

Вікторія з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Яку настанову ви дали б усім українським жінкам?

Не забувати про себе, піклуватися про свій психічний стан. Якщо ми будемо зберігати свій внутрішній спокій і вірити в краще майбутнє, то ми швидше досягнемо перемоги. Бережіть тих, хто поруч, кого цінуєте. Живіть сьогоднішнім днем, робіть те, чого потребують душа і серце.

Вікторія Кравченко з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

Особисто вам що допомагає зберігати спокій?

Мої близькі, батьки, чоловік, син. Вони мене надихають, дають мені всі ресурси. Мене нещодавно спитали, звідки у мене стільки сил для роботи, волонтерства. Для мене джерело енергії – бачити, що я потрібна, що я на своєму місці. Коли я бачу зміну в очах наших хлопців після спілкування зі мною, я розумію своє призначення. Зараз кожен робить те, що може. Важливо усвідомлювати свій внесок. Я прошу вас вашим проєктом передавати людям, що немає малих чи незначних зусиль. Кожен крок важливий.

Вікторія Кравченко з чоловіком / Фото: Вікторія Васильєва @artemkina.v

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