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Хто ця жінка? Ймовірна коханка Путіна змінилася до невпізнання

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 11:04
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Аліна Кабаєва з'явилася на публіці після тривалої паузи, змусивши в черговий раз усіх обговорювати її зовнішність, що змінилася
В Мережі обговорюють нове обличчя Кабаєвої, а також її обручку
В Мережі обговорюють нове обличчя Кабаєвої, а також її обручку / Фото: Instagram

Нагадаємо, Аліну Кабаєву називають коханкою Путіна, яка розбила його шлюб із Людмилою Шкребневою, а ще матір'ю чотирьох позашлюбних дітей. Західна преса писала, що Кабаєва перебувала у Швейцарії з моменту, коли Путіна напав на Україну. Тепер екс-гімнастка з'явилася в Росії на репетиції свого фестивалю.

Нові фото Кабаєвої з'явилися в Instagram Катерини Сиротіної, російського режисера-постановника та хореографа.

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Аліна Кабаєва та Катерина Сиротіна
Аліна Кабаєва та Катерина Сиротіна / Фото: Instagram

І зараз усі тільки й обговорюють, що одутле обличчя Кабаєвої, що свідчить про уколи краси.

В Мережі обговорюють нове обличчя Кабаєвої
В Мережі обговорюють нове обличчя Кабаєвої / Фото: Instagram

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А також обручку на безіменному пальці, яке вона то знімає, то знову вдягає.

Гімнастка знову з обручкою на пальці
Гімнастка знову з обручкою на пальці / Фото: Instagram

У Мережі кажуть, що у Путіна та Кабаєвої один косметолог на двох, адже результат, як кажуть, на обличчі. Обличчі – обколотому до невпізнання. І судячи з того, які вони невдалі, матеріали для уколів російські, адже через санкції з РФ пішли й передові виробники препаратів.

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Схоже, що у них косметолог один на двох

Також не пропустіть, як змінювалася зовнішність Оксани Марченко з роками .

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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