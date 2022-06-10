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Чоловік парамедикині Тайри розповів, що відомо про її долю у полоні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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10 червня, 16:16
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До студії шоу "Вечір з Україною" телеканалу "Україна" прийшла родина волонтерки Тайри. Чоловік військовополоненої відверто розповів, які загрози життю українській героїні несе полон і чому її не визволяють уже 3-й місяць
Сім'я Тайри розповіла, що загрожує волонтерці у російському полоні
Сім'я Тайри розповіла, що загрожує волонтерці у російському полоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найвідоміша жінка парамедикиня з "Азовсталі" – Юлія Паєвська з позивним "Тайра" вже 86 днів перебуває у полоні рашистів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже 3 місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знають про її стан.

Близькі розповіли, що Тайра має проблеми зі здоров'ям і їй просто необхідне правильне лікування.

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У неї астма, два протези в тазових суглобах, а ще видалена щитовидна залоза, тому вона змушена постійно приймати гормони. Однак ми сумніваємося, що їй надають ту медичну допомогу, якої вона потребує, – розповіла дочка Тайри Анна-Софія.

Парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра
Парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чоловік героїні Вадим розповів подробиці про те, як вона почала допомагати Україні. Тайра мала 5-й розряд в Айкідо, з 2014 року була волонтеркою, а 2018-го добровільно пішла до армії, переважно була медиком. Досягнення, відвага та заслуги Юлії Паєвської зробили її для росіян головною метою. На пропагандистському телебаченні жінку називають убивцею, яка продає органи людей.

Коли бачиш таку пропаганду, напевно, маєш відчувати лють. Але я був настільки спокійним… розумів, що це спрямоване на внутрішнього споживача. Я просто дивився і робив позначки – у чому її можуть звинуватити. Вони використовували все можливе – розповіли, ніби вона була шпигункою, вбивала, різала російських солдатів і продавала їх органи. Тоді я зрозумів, чому її не звільняють. З її рівнем популярності та героїзації в Україні – це неможливо, бо їм потрібно дегуманізувати таких. Тобто людина, яка у нас вважається героєм, для них є монстром, з яким не можна поводитися інакше, як вбивати, – поділився Вадим.

Тайра з чоловіком
Тайра з чоловіком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Дивіться "Вечір з Україною" в ефірі "Індиго TV" та YouTube каналу "Україна" щодня по буднях о 19:00.

Варто знати, що Зеленська розповіла, скільки журналістів загинуло в Україні.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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