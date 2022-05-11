Що треба знати про героїв полку "Азов", які зараз захищають Маріуполь

Щохвилини ми молимося за їх спасіння. Кожної секунди сподіваємося, що світ почує нас і хоробрих воїнів України виведуть з облоги

Бійці "Азова", які нещодавно дали прес-конференцію прямо зі сховища "Азовсталі", готові й надалі відтягувати на себе ворожі сили (Малюнок @daseotart) / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоранку ми поспішаємо насамперед прочитати новини з "Азовсталі" – комбінату, який став символом боротьби за свободу та незалежність від російського навали. Вже понад 70 днів бійці полку "Азов" мужньо борються із противником, рятуючи життя українців.

У всьому світі відбуваються мітинги, наші співвітчизники закликають у соцмережах усіх небайдужих підписати петицію з проханням до міжнародної спільноти врятувати воїнів, які ще залишаються на "Азовсталі".

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Незважаючи на постійні авіаудари та щомиті переслідування смерті, українські воїни боротимуться до останнього. Розповідаємо про наших героїв докладніше.

Денис Прокопенко, командир полку "Азов"

Денис Прокопенко / Фото: vogue.ua

Цього літа Денис, як і наша Україна, відсвяткує 31-й день народження. У 2014 році він приєднався до полку "Азов" та вирушив на схід України для участі в АТО. У вересні 2017 року Денис став командиром полку. До цього встиг закінчити факультет німецької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю "Викладач англійської мови".

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Святослав Паламар, "Калина", заступник командира полку "Азов"

Святослав Паламар / Фото: vogue.ua

Професійний український військовий також із серпня 2014 року брав участь у війні на сході України. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого, він перебував у Маріуполі. Усього за кілька днів до війни він встиг вивезти дружину та сина з міста.

Паламар разом зі своїми побратимами перебуває в облозі орківськими військами з 1 березня 2022 року.

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Катерина, "Пташка", парамедик

Катерина, "Пташка" / Фото: vogue.ua

21-річна дівчина підкорила наші серця з того моменту, як у Мережі опублікували відео з виконанням нею пісні прямо у сховищі "Азовсталі". Рудоволоса красуня родом із Тернопільської області. Катерина закінчила співоче відділення коледжу імені Соломії Крушельницької. Хоробра дівчина переїхала до Києва, займалася правозахисною діяльністю. Весною минулого року вона пішла на медичні курси, щоб у такий спосіб допомагати ЗСУ. Ніхто з рідних та близьких не знав, що Катя на "Азовсталі", у найгарячішій точці країни.

Ілля Самойленко

Ілля Самойленко / Фото: vogue.ua

Його називають спікером полку. Саме він ідеальною англійською провів прес-конференцію, де розповів усьому світу про жах, який творять російські окупанти.

Ілля вирушив до армії у 21 рік, кинувши навчання в університеті Шевченка, щоб захищати Україну. За час служби Самойленко зазнав поранення – біля нього впав ворожий снаряд, коли він у цей момент встановлював розтяжки. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу, а один застряг біля сонної артерії. В результаті він втратив праве око та ліву руку, але після відновлення повернувся на службу з титаново-механічним протезом.

28-річний Ілля мріє у майбутньому закінчити історичний факультет рідного вишу.

Арсеній Федосюк

Арсеній Федосюк / Фото: vogue.ua

Історик після закінчення бакалаврату в Києво-Могилянській академії у 2014 році вирушив на фронт. 29-річний Арсеній на момент вторгнення перебував в Урзуфі біля Маріуполя. Пізніше він приєднався до полку "Азов".

Наразі Арсеній перебуває серед поранених на комбінаті. Уламок від снаряда влучив йому в ногу. Його не змогли витягнути, тому що немає необхідного обладнання. Арсен пив антибіотики, щоб не було сепсису. Рана так і загоїлася з уламком усередині. Таких випадків зараз на "Азовсталі" сотні.

Читайте подробиці про бійців полку "Азов" на сайті Vogue.ua, а також про те, як комбінат "Азовсталь" став символом свободи, хоробрості та надії.

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