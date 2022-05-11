Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Що треба знати про героїв полку "Азов", які зараз захищають Маріуполь

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щохвилини ми молимося за їх спасіння. Кожної секунди сподіваємося, що світ почує нас і хоробрих воїнів України виведуть з облоги
Бійці "Азова", які нещодавно дали прес-конференцію прямо зі сховища "Азовсталі", готові й надалі відтягувати на себе ворожі сили (Малюнок @daseotart)
Бійці "Азова", які нещодавно дали прес-конференцію прямо зі сховища "Азовсталі", готові й надалі відтягувати на себе ворожі сили (Малюнок @daseotart) / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоранку ми поспішаємо насамперед прочитати новини з "Азовсталі" – комбінату, який став символом боротьби за свободу та незалежність від російського навали. Вже понад 70 днів бійці полку "Азов" мужньо борються із противником, рятуючи життя українців.

У всьому світі відбуваються мітинги, наші співвітчизники закликають у соцмережах усіх небайдужих підписати петицію з проханням до міжнародної спільноти врятувати воїнів, які ще залишаються на "Азовсталі".

Реклама

Незважаючи на постійні авіаудари та щомиті переслідування смерті, українські воїни боротимуться до останнього. Розповідаємо про наших героїв докладніше.

Денис Прокопенко, командир полку "Азов"

Денис Прокопенко
Денис Прокопенко / Фото: vogue.ua

Цього літа Денис, як і наша Україна, відсвяткує 31-й день народження. У 2014 році він приєднався до полку "Азов" та вирушив на схід України для участі в АТО. У вересні 2017 року Денис став командиром полку. До цього встиг закінчити факультет німецької філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю "Викладач англійської мови".

Реклама

Святослав Паламар, "Калина", заступник командира полку "Азов"

Святослав Паламар
Святослав Паламар / Фото: vogue.ua

Професійний український військовий також із серпня 2014 року брав участь у війні на сході України. Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого, він перебував у Маріуполі. Усього за кілька днів до війни він встиг вивезти дружину та сина з міста.

Паламар разом зі своїми побратимами перебуває в облозі орківськими військами з 1 березня 2022 року.

Реклама

Катерина, "Пташка", парамедик

Катерина, "Пташка"
Катерина, "Пташка" / Фото: vogue.ua

21-річна дівчина підкорила наші серця з того моменту, як у Мережі опублікували відео з виконанням нею пісні прямо у сховищі "Азовсталі". Рудоволоса красуня родом із Тернопільської області. Катерина закінчила співоче відділення коледжу імені Соломії Крушельницької. Хоробра дівчина переїхала до Києва, займалася правозахисною діяльністю. Весною минулого року вона пішла на медичні курси, щоб у такий спосіб допомагати ЗСУ. Ніхто з рідних та близьких не знав, що Катя на "Азовсталі", у найгарячішій точці країни.

Ілля Самойленко

Ілля Самойленко
Ілля Самойленко / Фото: vogue.ua

Його називають спікером полку. Саме він ідеальною англійською провів прес-конференцію, де розповів усьому світу про жах, який творять російські окупанти.

Ілля вирушив до армії у 21 рік, кинувши навчання в університеті Шевченка, щоб захищати Україну. За час служби Самойленко зазнав поранення – біля нього впав ворожий снаряд, коли він у цей момент встановлював розтяжки. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу, а один застряг біля сонної артерії. В результаті він втратив праве око та ліву руку, але після відновлення повернувся на службу з титаново-механічним протезом.

28-річний Ілля мріє у майбутньому закінчити історичний факультет рідного вишу.

Арсеній Федосюк

Арсеній Федосюк
Арсеній Федосюк / Фото: vogue.ua

Історик після закінчення бакалаврату в Києво-Могилянській академії у 2014 році вирушив на фронт. 29-річний Арсеній на момент вторгнення перебував в Урзуфі біля Маріуполя. Пізніше він приєднався до полку "Азов".

Наразі Арсеній перебуває серед поранених на комбінаті. Уламок від снаряда влучив йому в ногу. Його не змогли витягнути, тому що немає необхідного обладнання. Арсен пив антибіотики, щоб не було сепсису. Рана так і загоїлася з уламком усередині. Таких випадків зараз на "Азовсталі" сотні.

Читайте подробиці про бійців полку "Азов" на сайті Vogue.ua, а також про те, як комбінат "Азовсталь" став символом свободи, хоробрості та надії.

Вам буде цікаво прочитати, як Олена Зеленська закликала світову спільноту дати Україні зброю.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти