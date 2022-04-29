Олена Зеленська пояснила, що робить щодня, коли в неї вихідні та як змінився її чоловік

Перша леді України продовжує роботу з порятунку співвітчизників, їх забезпеченню в країнах ЄС та не втрачає нагоди розповісти правду про війну в країні

Чим займається Олена Зеленська щодня та який її розпорядок дня / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська активно веде свої соцмережі, щоб розповісти про корисні ініціативи та можливості для українців, як, наприклад, вступити до університетів Польщі чи інших країн. Також перша леді України спілкується з міжнародними ЗМІ, аби якнайбільше людей у світі знали, що насправді відбувається в Україні.

Днями Зеленська дала інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita. Олена відверто розповіла про свої плани на день, стосунки з дітьми та чоловіком, та свою роботу.

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Який план на день у першої леді України

Звичайно, війна повністю змінила все, зокрема й наше життя. З 24 лютого Олена Зеленська не бачилася з чоловіком, вона має можливість лише переглядати звернення та відеозаписи президента України по телевізору.

Діти зі мною, але, звісно, наш розпорядок дня суттєво змінився. Ми не будуємо жодних планів на вихідні чи вільний час. На роботі немає вихідних та на війні немає вихідних. Часто ви навіть не знаєте, який сьогодні день тижня. Є лише те, що сьогодні треба зробити. Діти, наприклад, мають навчатися, дистанційно, звісно, – прокоментувала Зеленська.

Вона все ще працює у своєму офісі. Спілкується та веде з першими леді, урядами окремих країн, активістами та волонтерами організаційні питання щодо евакуації хворих та дітей-сиріт за кордон.

Так, завдяки Олені онкохворі діти з України мають можливість проходити лікування в країнах ЄС. Також під її патронажем було запущено ініціативу щодо випуску українських книг для маленьких українців за кордоном. Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща вже виділило кошти на видання 80 тисяч українських книг для українських дітей, які евакуювалися в країну. Вони будуть надруковані разом із 40 000 іншими виданнями, зібраними в рамках проєкту "Книги без кордонів" і будуть розповсюджуватись Польським інститутом книги.

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Це те, чим я зараз живу. Окрім того, я працюю в інформаційній сфері. Я намагаюся донести до інших істину про війну в Україні через звернення та інтерв'ю. Я також почала допомагати сімейним дитячим будинкам в Україні, в районах, звільнених українською армією, – їм потрібне все, від продуктів до різної техніки.

На запитання журналістів, хто з європейських лідерів зателефонував їй першою, Олена відповіла:

У перший день війни я отримала кілька повідомлень не так від колег-жінок, як від близьких друзів: від Амелії, дружини Шарля Мішеля, президента Європейської ради; від Діани Науседене – першої леді Литви; від Андри Левіте – першої леді Латвії. Це були перші слова підтримки та солідарності.

Як війна змінила Володимира Зеленського

Звісно, журналістів Rzeczpospolita, як і багатьох інших, цікавило питання, як змінився президент України Володимир Зеленський за час війни.

Олени відповіла, що часто чує це питання та здивована йому. Тому що війна не змінила її чоловіка. За словами Зеленської, він завжди був таким – людиною, на яку можна покластися, яка ніколи не підведе, яка триматиметься до кінця.

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Просто тепер увесь світ побачив те, що раніше можливо було не всім зрозуміло, – зазначила Олена.

Раніше ми розповідали, де знаходиться Олена Зеленська.