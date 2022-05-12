Перша леді США звернулася до диктатора Путіна і розповіла, про що її попросила Олена Зеленська

Перша леді Америки зустрілася з українцями в Словаччині та Румунії, які змушені були рятуватися від жахів війни, а також приїхала до Ужгорода, щоб зустрітися з Оленою Зеленською

Джилл Байден написала колонку для видання CNN, в якій розповіла про зустріч з першою леді України та жахіття війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька днів тому Олена Зеленська вперше за час війни з'явилася на публіці. Перша леді України приїхала до Ужгорода, щоб зустрітися із Джилл Байден. Дружина президента США відвідала Україну в рамках свого туру Східною Європою. Джилл уже побувала у Словаччині та Румунії, де зустрілася з українськими біженцями.

Після візиту, Джилл Байден написала колонку для видання CNN під назвою "Чому українські матері навчили мене про цю війну".

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Ви не можете приїхати в зону бойових дій і повернутись звідти без змін. Вам не потрібно бачити горе на власні очі, тому що ви відчуєте його своїм серцем, – написала Джилл.

Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни Олена Зеленська зустрілась з Джилл Байден в Ужгороді та відвідала хаби з українцями, які рятувалися від війни 1 /14

Вона зустрілася з українськими матерями, вислухавши їхні історії про жахіття війни, розв'язаної Росією. Крізь біль та сльози вони намагалися зберігати мужність. Перша леді Америки зазначила, що її вразило, як посмішка зникла з обличь українок.

Війна, яка почалася багато років тому, досягла свого апогею і мільйонам українців 24 лютого довелося покинути свої будинки, рятуючись від бомбардувань.

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У лютневі холоди багато людей прийшли без взуття, подолавши сотні миль. Вони бігли в страху, несучи одне бажання – повернутися додому. 11-річний підліток прийшов сам лише з номером телефону, написаним на руці, щоб зв'язатися зі своєю сім'єю. "Ми не були до цього готові, – розповіли мені прикордонники, – пояснила Джилл Байден.

Також Джилл розповіла про зустріч із Оленою Зеленською:

Дружина президента України вийшла з укриття, залишивши власних дітей, щоб зустрітися зі мною та попросити допомоги для народу своєї країни. Вона не просила у мене ні їжі, ні одягу, ні зброї. Вона попросила мене допомогти їй отримати психіатричну допомогу для всіх, хто страждає від наслідків безглуздої та жорстокої війни Володимира Путіна.

Зеленська розповіла першій леді Америки про згвалтування жінок та дітей армією РФ, про тисячі дітей, які бачили, як розстрілювали та вбивали людей, як спалювали їхні будинки.

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Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну, – такими словами закінчила своє послання Джилл Байден.

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