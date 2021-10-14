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Як релігія "вбиває" людей з фешн-індустрії: фотограф Sam Yarі представив виставку "Правда" про митців у країнах ісламу

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
14 жовтня, 12:23
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Сотні фотографів та моделей в екстремістських країнах зазнають утисків через свою діяльність. Бо вони позбавлені змоги реалізуватися, тож є під прицілом правоохоронних служб. Ми відвідали виставку "Правда" фотографа Sam Yarі, який у 15 світлинах показав реалії жорстокого поводження з представниками фешн-індустрії
Фотограф Sam Yarі представив виставку “Правда” про митців у країнах ісламу
Фотограф Sam Yarі представив виставку “Правда” про митців у країнах ісламу / Фото: пресслужба

Яка концепція виставки "Правда"?

Фотограф Sam Yari (Сем Ярі) з 10-річним досвідом роботи працював протягом 5 років у країнах жорсткого авторитарного режиму з прорелігійним спрямуванням. 2016-го митець переїхав до Туреччини через спецоперацію правоохоронних служб "Павук 2". Вона спрямована на контроль творчості митців (серед яких фотографи та моделі) та протидію їхній реалізації.

Фотограф з 10-річним досвідом Sam Yari
Фотограф з 10-річним досвідом Sam Yari / Фото: пресслужба

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Перед митцями був список заборон. І якщо вони їх порушували, то автоматично ставали потенційними ув’язненими, адже протидіяли закону.

Одні з заборон:

  • Працювати фотографом. Більшість митців переховувалися – працювали у форматі "андеграунд", щоб їх не знайшли правоохоронні служби.
  • Влаштовувати жіночі фотосесії без хіджабу. Так, табу не лише на купальники, а й на вечірні сукні та інші луки, де відсутній основний "атрибут" – хіджаб.

Недотримання вимог могло завершитися переслідуванням, допитами з тортурами в СІЗО, ув’язненням чи найгірше – стратою представників фешн-індустрії.

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Через одне фото в Instagram могли відстежити не лише модель, яка його опублікувала, а й фотографа. І як результат – їх знаходили спецслужби, митці ставали порушниками закону, а вижити вдавалося одиницям.

Фотограф Sam Yari надихнувся проблемою, яка спричинена релігійними нормами, і створив виставку "Правда". Бо десятки його колег та моделей досі перебувають у пастці, а деякі – загинули через бажання творити.

Як виглядає виставка "Правда"?

В 15 світлинах фотографSam Yari показав біль та водночас сильний характер всіх постраждалих у фешн-індустрії в ролі однієї моделі. Акцент фотоколекції в трендовій техніці fine art. Його митець досягнув за рахунок спеціального освітлення і камери. Здивуєтеся, але комп'ютерні ефекти в роботі відсутні.

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Виставка "Правда" фотографа Sam Yari
Виставка "Правда" фотографа Sam Yari / Фото: прес-служба

Побачені фотографії навіюють страх, задуху та відсутність свободи дій і вираження, які пережили митці.

Я покинув країну, де мене могли стратити. Бо розумів, що рано чи пізно дійдуть і до мене. Але висвітлення цієї теми – must. Бо це реалії сьогодення, – зауважив митець Sam Yari.

Виставка "Правда" фотографа Sam Yari
Виставка "Правда" фотографа Sam Yari / Фото: пресслужба

Місцем для зйомки фотосесії стала не студія, а квест-кімната, яка схожа на камеру ув’язнених. Модель для "Правди" обрали ту, якій близька за духом тематика.

Нею став ексучасник реаліті "Cупермодель по-yкраїнськи" Єгор Степаненко. Хлопець зізнався, що завжди хотів спробувати, як це були в амплуа заарештованого.

Я вжився в образ миттю, бо чув жорстокі історії про представників фешн-індустрії від Sam Yari. Сам процес роботи всередині камери ще більше вводив у цей стан, – сказав модель Єгор Степаненко.

Модель
Модель "Правди" – Єгор Степаненко / Фото: пресслужба

В релізації зйомки також брав участь зірковий стиліст та фешн-дизайнер Кирило Харитонцев. Професіонал співпрацює з найвідомішими селебами українського шоубізу. Серед яких Ірина Білик, Наталя Могилевська та інші. Для "Правди" він придумав нетиповий для нього лук заарештованого.

На образ мене надихнули історії людей, яких позбавили можливості вільно жити та реалізовуватися. Мені, творчій людині, яка живе за покликом душі, близька ця тематика, – сказав зірковий стиліст та фешн-дизайнер Кирило Харитонцев.

Виставку "Правда" також відвідали митці, моделі, фотографи та поціновувачі сучасного мистецтва.

Під час перегляду світлин у галереї наводила на страх думка, що аналогічна виставка в авторитарних ісламських країнах – причина арешту, допитів та можливої страти.

Sam Yari не планує туди повертатися, бо "Павук 2" – не зупинено. Митець з 2020 року розвивається в Україні та насолоджується можливістю вільно реалізовуватися не лише у фешн, а й соціальних та водночас табуйованих темах для світу.

Фотоколекція Sam Yari "Правда" буде виставлена на продаж у форматі NFT на сайті Foundation.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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