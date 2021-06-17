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Захоплююча подорож у світ glo™. У Києві відкрили новий концептуальний магазин бренду

Сьогодні, 17:01

У дизайні зробили акцент на незвичайному поєднанні кольорів і фактур! Щоб гість зосередився на смаку та ароматі, і максимально занурився в процес дегустації

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Прес-служба glo™

На правах реклами

glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину

29 травня у ТРЦ Ocean Plaza відбулося відкриття одного з найбільших магазинів бренду glo™. Там вперше в Києві представили новий концептуальний дизайн згідно стилістики бренду. Його розробляли архітектори з ZikZak. Завдяки їм, відвідувачів чекає не класичний процес покупок, а захоплива подорож. Сьогодні Life відвідали магазин в день відкриття та готові поділитися враженнями!

Який концепт дизайну в магазині glo™?

Дизайнери і бренд прагнули створити не просто магазин, а сучасний індивідуальний простір. Де кожен елемент дизайну передає атмосферу та філософію компанії – так званий світ glo™.

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Прес-служба glo™

"Разом з українськими дизайнерами ми розробили простір, який створює максимальний ефект занурення в процес споживання, а також реалізували концепцію glo™ у стильному, яскравому та об'ємному просторі з урахуванням стилістики бренду", – розповідає старший бренд-менеджер glo ™ Костянтин Білоцерківський.

ZikZak надихнулася оновленим бренд-кодом та реалізувала дизайн, концепція якого відповідає стилістиці glo™ та підкреслює його індивідуальність! Сміливі та незвичні мікси кольорів і фактур, і водночас поєднання геометричних форм, мінімалізму та футуризму заворожують. Тепер у київському магазині glo™ в ТРЦ Ocean Plaza на відвідувачів чекає не класичний спосіб придбання продукції, а захоплююча подорож, яку вони захочуть повторити!

Як відбувається "подорож" з glo™?

Завітавши до магазину, гість потрапляє в першу зону знайомства з продукцією. Там представлений асортимент бренду з інноваційними новинками. Серед яких – стильний девайс hyper+ з оновленою палітрою кольорів та довершеною комбінацією текстур. Також для пристроїв glo™ була розроблена спеціальна лінійка neo™ стіків із різноманітним асортиментом смаків – від класичних тютюнових, до незвичних капсульних пропозицій. Але після побаченого подорож лише набирає обертів!

Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Магазин glo™ в ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Прес-служба glo™

Продукція glo™
Продукція glo™
Фото: Прес-служба glo™

Далі відвідувачі потрапляють в так званий імерсивний простір – зону для дегустації продукції glo™, яка є родзинкою подорожі. Вона візуально відокремлена від основного залу і створює затишну атмосферу за рахунок лайтбоксів із лед-підсвіткою. Саме тут споживач може спокійно поспілкуватися з консультантом, тактильно ознайомитись з продуктами glo™ та максимально зануритися в процес дегустації. Керівник дизайн-проєкту ZikZak запевняє, що цей етап вирішує, з яким девайсом, стіками та враженнями від бренду піде гість після шопінгу. Тож дизайнери продумали все до дрібниць.

Зона дегустації в магазині glo™
Зона дегустації в магазині glo™
Фото: Прес-служба glo™

"Створити атмосферу для максимального занурення у світ glo™ – таке завдання було перед командою для реалізації дизайну в зоні дегустації продукції. Тому ми "розчинили" простір, якби це дивно не звучало. І стерли межі між стелею та підлогою, щоб візуально створити окрему площу для тестування продуктів. Для чого? Щоб людина відчула аромат та смак стіків девайсу на повну. Не відволікалася на дизайн, а насолоджувалася вибором", – додав керівник студії дизайну ZikZak Кирило Комаров.

І завершальна точка подорожі – зона обслуговування, де можна придбати бажаний гаджет, доповнити свій вибір стильним аксесуаром та улюбленими смаками стіків.

Також, в студії представлена продукція VELO** для споживачів, які обирають альтернативний спосіб споживання нікотину.

Кого зустріли на відкритті?

Футуристичний магазин glo™, який відкрили у ТРЦ Ocean Plaza, відвідали відомі блогери: Надін Медведчук, Ольга Чубата, Андрій Гонковський та інші. Гості оцінили естетику кожного куточку. А зоні дегустацій приділили чимало уваги, тож без фотосесій та вибору девайсів не обійшлося. Рекомендуємо й вам повторити їхній досвід.

* Тютюновмісні вироби для нагрівання не є цілком безпечними і викликають звикання.

** 18+ Цей продукт містить нікотин та викликає залежність.

Тільки для повнолітніх осіб, які споживають нікотин.

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