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Тест "стильної штучки": новий lil SOLID 2.0 та його нові фішки

11 серпня, 14:09
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В липні 2021 року в Україні було презентовано новий девайс для нагрівання тютюну від IQOS – lil Solid 2.0. Виробник не називає його революційної інновацією, а представляє його як апгрейд попереднього покоління lil SOLID. Наш кореспондент випробував на собі новий гаджет і дозволив собі не погодитися з офіційним позиціонуванням. Але про все по порядку.

Трохи передісторії. Про те, що таке IQOS розповідати, думаю, не треба. Всі і так знають. Хто не знає, читайте нашу статтю "10 причин: чому IQOS є у всіх твоїх знайомих?". У минулому році IQOS почав глобальне партнерство з південнокорейським техно-гігантом KT&G. Спільно вони представили в Європі новий гаджет для нагрівання тютюну – lil SOLID, а цього літа апгрейднули його до нового покоління – lil SOLID 2.0.

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Якщо говорити мовою технологій, ліл СОЛІД (і 1.0, і 2.0) – це система нагрівання тютюну, що працює за тим же принципом, що і IQOS. За допомогою вбудованого нагрівального елементу пристрій розігріває тютюн в середньому до 300 градусів. Під впливом високої температури з тютюну починає випаровуватися аерозоль. У ньому все те, заради чого ми куримо або користуємося електронними альтернативами: аромат тютюну, нікотин, приємний теплий аерозоль, ментол і фруктові смаки (якщо вибирати ароматизовані стіки). Зате відсутнє то, що несе найбільшу шкоду здоров'ю в курінні – смоли, чадний газ та інші продукти горіння. У цьому головна фішка Айкоса, ліла і аналогів – при 300 градусах тютюн не горить. А де немає горіння, там немає і канцерогенних продуктів горіння.

Великий плюс айкосовскіх гаджетів, представлених під брендом lil, в тому, що вони доступніше за ціною. Наприклад, оновлений lil SOLID 2.0 продається за 599 грн, а ціну на попередню версію з появою нової знизили до 399 грн.

З вступною тех. частиною закінчили, тепер переходимо до особистих вражень автора. Я протестував апгреднутий lil SOLID 2.0, а до цього багато користувався іншими гаджетами для нагрівання тютюну, тому можу професійно оцінити всі фішки перевипущенної моделі і розповісти, чи вартий девайс співвідношення ціни і якості, або краще подивитися на альтернативи.

Почну з "зовнішності" і начинки ліл СОЛІД 2.0

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Другий lil Solid навіть візуально кардинально відрізняється від своєї першої версії.

До того як уважно розглянемо гаджет і дізайнерскі рішення, пройдемося по головним технічним ноу-хау lil Solid 2.0:

  • Повної зарядки вистачає на 25 стіків. Виходить, що це найпотужніший пристрій на ринку.
  • Тривалість сеансу подовжена до п'яти хвилин або до 14 затяжок, в залежності від того, що настане швидше.
  • Зарядка тепер на більш звичному Type-C.
  • Всередині голки вбудована нагрівальна спіраль, яка забезпечує більш рівномірне і швидке розігрівання стіків на базі індукції.

Круто, чи не так?

За технічними характеристиками після апгрейда lil Solid 2.0 вже практично можна ставити в один ряд з лідером і трендсеттером ринку – IQOS.

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А тут ще й оновлена ​​стилістика. Одним словом – "красунчик"!

Хоча на офіційному сайті і стверджують, що це апгрейд Ліл, але візуально – це абсолютно новий і стильний гаджет. Тактильно приємний, глянцевий, але при цьому практично не збирає відбитки пальців, корпус. Матова бокова поверхня з металізованого пластика. Внутрішня, прихована під індикатором кнопка управління, поєднана з індикатором.

З чого складається другий lil Solid: комплектації і конструкція

Комплектація lil SOLID 2.0:

  • Сам девайс liL SOLID 2.0
  • Адаптер 220V на USB (2A)
  • Шнурок USB / Type-C
  • Щіточка для чищення

Девайс повністю виправдовує свою назву Solid, що в перекладі з англійської означає: твердий, суцільний, цілісний, міцний. Це монолітний, цілісний гаджет, де потужний акумулятор і нагрівач тютюну заховані в загальному корпусі.

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Усередині пристрою ховається батарея, розрахована на 25 використань на одному заряді. Від неї контакти йдуть до нагрівального елементу у вигляді спиці або голки. Усередині нагрівального елементу – індукційна котушка, яка генерує електромагнітне поле і таким чином розігріває поверхню голки. А та, в свою чергу, нагріває тютюн стіка.

Девайс управляється однією-єдиною кнопкою-індикатором. У індикатора приємна блакитна підсвітка. Думаю, гамма колірних сигналів підібрана не випадково, а так, щоб підтримувати хай-тек стилістику. У робочому режимі індикатор світиться блакитним, і починає блимати, коли до кінця використання залишається 30 секунд або 3 затяжки. Також індикатор при включенні може світитись жовтим або червоним, попереджаючи, як світлофор, про рівень заряду батареї.

Ковпачок тримається на магнітах і знімається легким рухом пальців. В принципі, дія знадобиться тільки, щоб почистити девайс зсередини. Так-так, ніяких засувок, пружинок, зусиль і боязні його зламати. Але, незважаючи на цю легкість, ніякого люфту, тріска, скрипу, зазорів.

Тут навіть, здавалося б, звичайна щіточка – зовсім не звичайна. Вона багатофункціональна, двостороння. Дозволяє ретельно очистити як голку, так і всю площину, куди поміщається стік.

Ще одна "примочка" від дизайнерів lil SOLID 2.0 – це знімні панелі і ковпачки. Поки що це не дуже потрібно. Але, думаю, в майбутньому додасться асортимент кольорових змінних компонентів. І можна буде перезібрати Ліл в такій комбінації, як тобі подобається. Ось це вони, глянцеві знімні панелі. І як ви здогадалися – теж на магнітах.

Вони виглядають, як влиті (Solid ж), але в той же час їх можна зняти і замінити на інші панельки. Просте, але дуже сучасне рішення.

Висновки після тест-драйву lil SOLID 2.0

Як досвідчений користувач IQOS, хочу відзначити наступні моменти:

  1. За якістю виконання, ергономічності і технологічності самого девайсу, lil Solid 2.0 – це один з кращих пристроїв, серед всієї лінійки, що була випущена до цих пір.
  2. 25 стіків на одному заряді – це круто. Думаю, цей девайс в майбутніх оновленнях можна продовжувати качати в цьому ж напрямку – збільшувати ємність батареї. Так, 25 стіків – це не межа, я вважаю.
  3. Немає ніяких претензій і питань до насиченості смаку аерозолю стіків і кількості диму. Все на високому рівні. З кожною наступною затяжкою концентрація смаку не слабшає.
  4. З огляду на ціну lil Solid 2.0, можна з упевненістю сказати, що даний девайс буде користуватися великою популярністю. Дуже гідний продукт за бюджетну ціну. Думаю, що цінник спокійно можна було б ставити і вище. Ліл цих грошей коштує і окупається сповна.

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