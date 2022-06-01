Тут навчався Цукерберг та Гейтс: ТОП-5 країн з найдорожчими університетами

Скільки коштує навчання в престижних ВНЗ, де серед випускників найбагатші люди світу – розповідаємо

Де найдорожча вища освіта за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" разом з директоркою освітньо-еміграційного центру Юлією Мартинюк розкажуть про ТОП-5 країн з найдорожчими університетами. Дізнаєтеся, де навчалися "вершки" суспільства та скільки заплатили за освітні програми у Гарварді та інших легендарних ВНЗ.

Директорка освітньо-еміграційного центру Юлія Мартинюк / Фото: пресслужба

Реклама

1 – США

Найдорожчі університети світу – у США. Локальні ВНЗ перші в міжнародних рейтингах, відповідно навчання коштує статки. Їхніх студентів називають "вершками" суспільства, які виросли в заможних сім’ях чи власноруч заробили мільярди.

Середня вартість навчання – приблизно 25 тис. доларів на рік. Мінімальна сума витрат студента на проживання – 12 тис. доларів на рік. Приватні ВНЗ США популярніші, ніж державні завдяки легендарній історії та прогресивним випускникам, успіхи яких аргументують рівень отриманої освіти.

Реклама

Найпрестижніші приватні університети входять до "Ліги плюща" (Гарвардський, Єльський, Принстонський, Колумбійський та інші). Чотирирічна програма бакалаврата в Гарвардському університеті коштує приблизно 200 тис. доларів. У суму не враховані оплата за проживання, харчування та додаткові збори й витрати.

Відомі випускники Гарвардського університету – засновник Facebook Марк Цукерберг, 35-й президент США Джон Кеннеді, співзасновник Microsoft Білл Гейтс та 44 президент США Барак Обама.

2 – Австралія

Якщо хочете зекономити на університеті, то Австралія не для вас. Середня вартість навчання за рік – 24 тис. доларів. Витрати не завершуються! За проживання, харчування та інші витрати іноземному студенту треба заплатити приблизно 18 тис. доларів на рік.

Реклама

Якщо би ми рахували загальну суму вартості навчання та проживання, Австралія б зайняла першу сходинку в "найдорожчому" рейтингу, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

Найпрестижнішими університетами Австралії вважають: Мельбурнський, Сіднейський (USYD / Sydney Uni), Австралійський(ANU) та Квінслендський (UQ).

3 – Велика Британія

Вступ до ВНЗ країни асоціюється зі славнозвісними Оксфордським та Кембриджзьким університетами. Їхні випускники – персони, яких знає світ: експрем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, фізик Стівен Гокінг, поет Оскар Вайльд та науковці Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін.

Студенти при виборі університету керуються правилом: хороший університет – старий університет, – зауважує директорка освітнього центру Юлія Мартинюк.

Середня вартість навчання у Великій Британії – приблизно 22 тис. доларів на рік. Мінімальні витрати на проживання – від 14 тис. доларів на рік.

Студенти-магістри, які вимушено залишили Україну, зекономлять на навчанні в Оксфордському університеті. 20 щасливцям буде надано стипендію 7 500 фунтів на навчання та інші витрати. Деталі за посиланням.

4 – Сінгапур

Навчання в університетах Сінгапуру та проживання – це розкіш для пересічного студента. Здивуєтеся, але за річну програму бакалавріата в ВНЗ заплатите менше, ніж за оренду житла, харчування та інші витрати. Вартість навчання за рік – приблизно 19 тис. доларів, а на проживання витратите - 20 тис. доларів.

Мрія багатьох студентів – вступити в один з локальних університетів: Національний університет Сінгапуру, Наньянський технологічний університет, Сінгапурський університет менеджменту чи Сінгапурський університет технологій та дизайну.

5 – Канада

"Найбюджетніше" навчання в нашому рейтингу – в університетах Канади. Середня вартість – приблизно 17 тис. доларів, а за проживання, харчування та інші витрати іноземний студент платитиме від 12 тис. доларів на рік. У Канаді лояльніша еміграційна політика для студентів, порівнюючи з інших країнами. Потенційно бакалаври чи магістри можуть отримати громадянство.

Читайте про ТОП-7 помилок абітурієнтів під час вступу за кордон.