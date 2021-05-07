Заборона на вечірки та закриті пляжі! У Єгипті та Туреччині ввели нові жорсткі правила відпочинку

У Єгипті та Туреччині запроваджують локдаун, але українців зможуть продовжувати відпочивати на курортах

Фото: Pexels

В Єгипті закривають пляжі і забороняють вечірки: там з 6 травня двотижневий локдаун. А з 7 травня зачиняється все, окрім крамниць у Туреччині. Про це повідомляють у сюжеті новин "Сьогодні".

Сюжет Олекcандра Чернишук Відео: Сьогодні

У розпал туристичного сезону в Єгипті глава єгипетського уряду оголошує про жорсткий локдаун з 6 травня. Зазначає, що всі розважальні події, конференції, вечірки чи фестивалі будуть заборонені, де б вони не відбувалися – у клубах, готелях чи ресторанах.

"Ми маємо бути впевненими, що усе під контролем в цей період", – сказав глава єгипетського уряду.

Щонайменше на два тижні в країні запроваджують комендантську годину – після 9-ї вечора не працюватимуть кафе, магазини, торговельні центри та кінотеатри. До кінця наступного тижня не курсуватиме громадський транспорт. Усім, зокрема й іноземним туристам, буде заборонено відпочивати на громадських пляжах та в парках. Та туристичні оператори заспокоюють – готельні пляжі ніхто не закриватиме, тож туристи локдауну майже не відчують.

"Все, що цікавить українських туристів – це музеї, вони будуть відчинені. Ярмарки, базари все буде відчинено. Єдине, вони будуть зачинятися трохи раніше – до 9 вечора. Оце і вся регуляція.", – туристичний гід Олег Третяк про карантинні нововведення.

Туроператори кажуть: через локдаун в Єгипті ціни ще більше навряд чи знизяться. Бо і так цього сезону – занадто привабливі.

У Туреччині ситуація інша – з 7 травня зачинять майже все. Місцевий уряд дозволив продавати лише харчові продукти і засоби гігієни. Місцевим туристам – подорожувати забороняють, а от іноземних – ласкаво запрошують до країни.

Більшість туристичних місць – працюють. Відпочивальникам не можна хіба що покататися на повітряних кулях у Каппадокії. Перед вильотом у подорож потрібно отримати на сайті уряду спеціальний HES-код. Ним турецька влада відстежує переміщення людей. Без нього не можна заселитися в готель або потрапити в музеї, більшість з яких, до речі, відчинені. Туристів всюди перевіряє місцева поліція. Щоб подорожувати без клопоту, потрібно показати паспорт.

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