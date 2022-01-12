Навіщо пірнати в ополонку на Водохреще – традиції та причини

Що рухає людьми пірнати у крижану воду, коли на вулиці щонайменше -10°C? Розповідаємо про найголовніші традиції та причини

Навіщо пірнати у воду на Водохреща 2022 / Фото: unsplash.com

19 січня в Україні відзначатимуть одне з найважливіших та особливих свят для православних християн – Водохреще Господнє 2022. Головною традицією цього дня є купання в ополонці.

Віруючі і не дуже, загартовані та не моржі, багато людей вирушають у цей день до водойм, щоб зробити омивання. Звідки пішла традиція та навіщо люди пірнають у воду цього дня, розповідаємо у матеріалі.

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Як Ісус

Ритуал купання на Водохреще для християн став символом, який пов'язує їх із Сином Божим. В цей день пірнаючи в ополонку, віруючі ніби змивають гріхи і повторюють за Христом, коли той хрестився на річці Йордані від святого Іоанна.

Люди вірять, що у цей день вода у водоймах та джерелах має цілющі властивості. Відповідно, саме пірнання може позбавити хвороб. Таким чином, люди ще більше зміцнюють свою віру в Бога. Тим більше, що після здійснення омивання багато хто відчуває неймовірне емоційне піднесення, схоже на ейфорію.

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Зміцнення імунітету

Як біг та будь-який інший вид спорту, купання у крижаній воді з кожним роком приваблює дедалі більше послідовників. Моржі загартовуються, ведуть здоровий спосіб життя, зміцнюють імунітет і правильно готуються до самого процесу.

Данина моді

Хоч у це важко повірити, але на що тільки не підуть люди заради трендів. Здоровий спосіб життя стає все популярнішим, а моржування – один із добрих способів зміцнити здоров'я. Звичайно, є і сміливці, яким подобається весело спільно із групою друзів проводити таким чином час: стрибнути в ополонку, а потім відзначити це і зігрітися міцними напоями.

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Сила волі

Підійти свідомо до обмивання, правильно підготуватися і стрибнути в крижану воду – це ще й можливість перевірити свої сили, довівши собі, що це можливо.

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