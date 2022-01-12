Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило

Стиль Зеленської

Чек-лист на січень

Кращі актори року

Книги місяця

Старий Новий рік

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Навіщо пірнати в ополонку на Водохреще – традиції та причини

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 18:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Що рухає людьми пірнати у крижану воду, коли на вулиці щонайменше -10°C? Розповідаємо про найголовніші традиції та причини
Навіщо пірнати у воду на Водохреща 2022
Навіщо пірнати у воду на Водохреща 2022 / Фото: unsplash.com

19 січня в Україні відзначатимуть одне з найважливіших та особливих свят для православних християн – Водохреще Господнє 2022. Головною традицією цього дня є купання в ополонці.

Віруючі і не дуже, загартовані та не моржі, багато людей вирушають у цей день до водойм, щоб зробити омивання. Звідки пішла традиція та навіщо люди пірнають у воду цього дня, розповідаємо у матеріалі.

Реклама

Як Ісус

Ритуал купання на Водохреще для християн став символом, який пов'язує їх із Сином Божим. В цей день пірнаючи в ополонку, віруючі ніби змивають гріхи і повторюють за Христом, коли той хрестився на річці Йордані від святого Іоанна.

Люди вірять, що у цей день вода у водоймах та джерелах має цілющі властивості. Відповідно, саме пірнання може позбавити хвороб. Таким чином, люди ще більше зміцнюють свою віру в Бога. Тим більше, що після здійснення омивання багато хто відчуває неймовірне емоційне піднесення, схоже на ейфорію.

Реклама

Зміцнення імунітету

Як біг та будь-який інший вид спорту, купання у крижаній воді з кожним роком приваблює дедалі більше послідовників. Моржі загартовуються, ведуть здоровий спосіб життя, зміцнюють імунітет і правильно готуються до самого процесу.

Данина моді

Хоч у це важко повірити, але на що тільки не підуть люди заради трендів. Здоровий спосіб життя стає все популярнішим, а моржування – один із добрих способів зміцнити здоров'я. Звичайно, є і сміливці, яким подобається весело спільно із групою друзів проводити таким чином час: стрибнути в ополонку, а потім відзначити це і зігрітися міцними напоями.

Реклама

Сила волі

Підійти свідомо до обмивання, правильно підготуватися і стрибнути в крижану воду – це ще й можливість перевірити свої сили, довівши собі, що це можливо.

Читайте також: Церковні свята та пости у січні-2022: детальний православний календар

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Detox після свят
Обирай ЗОЖ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
10 — 16 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти