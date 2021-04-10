6700 гривень за маску! Ми знайшли преміальний засіб захисту, який полюбили зірки

Такі маски виготовляє українська дизайнерка Vita Kin

Карантин систематично нагадує про себе – повертає у жорстоку реальність. Нещодавно ми розповідали про тест-драйв найдорожчого спорткару у Києві і VIP-зал аеропорту, який люблять зірки. А сьогодні поговоримо про актуальне в період епідемії – маску, але найдорожчу в столиці! На випадок, якщо ви не знали, де їх купують українські селебріті.

Спойлер: у масці за 6700 гривень повного захисту не обіцяють.

Маска за 6700 гривень Фото: скриншот

Де шукати маску?

Найдорожчу маску ми знайшли на офіційному сайті української дизайнерки Віти Кін. І коштує вона 6700 гривень! Ні, це ціна не за блок масок (чого б вистачило до кінця епідемії), як ви могли подумати спочатку, а за одиницю. Не поспішайте впадати у шоковий стан, адже ціна – не єдина родзинка продукту.

Віта Кін відома на весь світ своїми вишиванками з льону, які прикрашені контрастними орнаментами – Vyshyvanka by Vita Kin. Наряди креаторки, які стали фешн-візитівкою України, носять світові легенди та популярні селебріті.

Українська дизайнерка Віта Кін Фото: Instagram: vitakin

Софія Ротару неодноразово красувалася на концертах та у повсякденному житті у вишиванках бренду. Джамала також шанувальниця 100% льону та оригінальних українських фешн-поєднань. У списку любителів особливого вбрання є і Демі Мур, Марина Порошенко, Ксенія Собчак і навіть королева Нідерландів Максима. Здивовані?

Софія Ротару у виробі від Віти Кін Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Джамала у вишиванці від Віти Кін Фото: Instagram: jamalajaaa

Прайс-лист, звісно, не є дешевий. Бо економ-формат не для еліти, а ціни на вишиванки тут починаються навіть не з 10 тисяч гривень, а від 28 тисяч гривень (це актуальні ціни в онлайн-каталозі бренду). І на сайті найдорожча сукня коштує 67 тисяч гривень. У порівнянні з такими цінниками, маска за 6 700 гривень рахується бюджетною дрібничкою в асортименті бренду, яку хочеться носити.

Що особливого в масці за 6700 гривень?

Маска за шокуючою ціною привертає увагу своїми оригінальними візерунками ручної роботи. На сайті можна знайти сім одиниць за 6700 гривень з різним дизайном – під будь-який настрій чи "лук". І всі вони виготовлені на 100% з льону, без синтетики.

Асортимент масок за 6 700 гривень Фото: скриншот

Поза сумнівом, лінійку масок оцінили фешн-любителі, але є одне "але"': такі маски не захищають від COVID-19, а є виключно оригінальним аксесуаром.

Висновок: якщо ви купуєте преміальну маску та носите її – ви ризикуєте здоров'ям своїм та інших. Але робите це красиво, бо виробники подбали про естетику. Що важливо: в описі продукту на сайті бренду це вказують. Таке воно, фешн-життя зі своїми правилами.

Фото: скриншот

Раніше у масці Vita Kin за 6 700 гривень помітили онуку Софії Ротару – Соню Євдокименко. Так, вони обидві фанатки українського бренду!

Соня Євдокименко у масці за 6700 гривень Фото: Instagram: iamsofiaeve

У Софії є і два бюджетні варіанти (з деталізованими голубами та візерунками) – за 4500 гривень. До слова, це найдешевший цінник на маски від української дизайнерки.

Соня Євдокименко у масці за 4500 гривень Фото: Instagram: iamsofiaeve

Соня Євдокименко у масці за 4500 гривень Фото: Instagram: iamsofiaeve

До слова, дизайнерка масок Віта Кін також "юзає" власний продукт під час активних подорожей світом.

Віта Кін у преміальних масках Фото: Instagram: vitakin

До речі, найдешевша маска в аптеці коштує приблизно 5 гривень. Ми порахували індекс найдорожчої маски — і це 1300 звичайних масок! Уявляєте? Без жартів, може такої кількості й до кінця пандемії вистачило б. Але у цьому випадку про екологічність не йдеться. Тоді як з маскою за шалений кеш цей пункт дотримано, адже її можна прати, що менше шкодить екології.

Що ми хочемо сказати?

Маска преміально формату – це ризикована річ з естетичним бекграундом, яка приваблює. Такі маски вражають особливою концептуальністю, яка спонукає їх носити. Але пам'ятайте: "модно" – це не завжди про безпеку.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про найдорожчу преміальну труну, яка коштує один мільйон гривень.

Всі подробиці в спецтемі Найдорожче

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