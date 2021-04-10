6700 гривень за маску! Ми знайшли преміальний засіб захисту, який полюбили зірки
Такі маски виготовляє українська дизайнерка Vita Kin
Карантин систематично нагадує про себе – повертає у жорстоку реальність. Нещодавно ми розповідали про тест-драйв найдорожчого спорткару у Києві і VIP-зал аеропорту, який люблять зірки. А сьогодні поговоримо про актуальне в період епідемії – маску, але найдорожчу в столиці! На випадок, якщо ви не знали, де їх купують українські селебріті.
Спойлер: у масці за 6700 гривень повного захисту не обіцяють.
Найдорожчу маску ми знайшли на офіційному сайті української дизайнерки Віти Кін. І коштує вона 6700 гривень! Ні, це ціна не за блок масок (чого б вистачило до кінця епідемії), як ви могли подумати спочатку, а за одиницю. Не поспішайте впадати у шоковий стан, адже ціна – не єдина родзинка продукту.
Віта Кін відома на весь світ своїми вишиванками з льону, які прикрашені контрастними орнаментами – Vyshyvanka by Vita Kin. Наряди креаторки, які стали фешн-візитівкою України, носять світові легенди та популярні селебріті.
Софія Ротару неодноразово красувалася на концертах та у повсякденному житті у вишиванках бренду. Джамала також шанувальниця 100% льону та оригінальних українських фешн-поєднань. У списку любителів особливого вбрання є і Демі Мур, Марина Порошенко, Ксенія Собчак і навіть королева Нідерландів Максима. Здивовані?
Прайс-лист, звісно, не є дешевий. Бо економ-формат не для еліти, а ціни на вишиванки тут починаються навіть не з 10 тисяч гривень, а від 28 тисяч гривень (це актуальні ціни в онлайн-каталозі бренду). І на сайті найдорожча сукня коштує 67 тисяч гривень. У порівнянні з такими цінниками, маска за 6 700 гривень рахується бюджетною дрібничкою в асортименті бренду, яку хочеться носити.
Маска за шокуючою ціною привертає увагу своїми оригінальними візерунками ручної роботи. На сайті можна знайти сім одиниць за 6700 гривень з різним дизайном – під будь-який настрій чи "лук". І всі вони виготовлені на 100% з льону, без синтетики.
Поза сумнівом, лінійку масок оцінили фешн-любителі, але є одне "але"': такі маски не захищають від COVID-19, а є виключно оригінальним аксесуаром.
Висновок: якщо ви купуєте преміальну маску та носите її – ви ризикуєте здоров'ям своїм та інших. Але робите це красиво, бо виробники подбали про естетику. Що важливо: в описі продукту на сайті бренду це вказують. Таке воно, фешн-життя зі своїми правилами.
Раніше у масці Vita Kin за 6 700 гривень помітили онуку Софії Ротару – Соню Євдокименко. Так, вони обидві фанатки українського бренду!
У Софії є і два бюджетні варіанти (з деталізованими голубами та візерунками) – за 4500 гривень. До слова, це найдешевший цінник на маски від української дизайнерки.
До слова, дизайнерка масок Віта Кін також "юзає" власний продукт під час активних подорожей світом.
До речі, найдешевша маска в аптеці коштує приблизно 5 гривень. Ми порахували індекс найдорожчої маски — і це 1300 звичайних масок! Уявляєте? Без жартів, може такої кількості й до кінця пандемії вистачило б. Але у цьому випадку про екологічність не йдеться. Тоді як з маскою за шалений кеш цей пункт дотримано, адже її можна прати, що менше шкодить екології.
Маска преміально формату – це ризикована річ з естетичним бекграундом, яка приваблює. Такі маски вражають особливою концептуальністю, яка спонукає їх носити. Але пам'ятайте: "модно" – це не завжди про безпеку.
Нагадаємо, раніше ми розповіли про найдорожчу преміальну труну, яка коштує один мільйон гривень.
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