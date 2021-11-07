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Чому європейці масово їдуть в Кишинів та як спланувати туди подорож

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
7 листопада, 10:00
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В багатьох Кишинів асоціюється з радянщиною та "сірими" локаціями, які дожили своє. Ми спростуємо міф та розкажемо за чим сюди прилітають туристи з усього світу
За що європейці обожнюють Кишинів та як спланувати туди подорож
За що європейці обожнюють Кишинів та як спланувати туди подорож

Про подорож до столиці Молдови поговорили з тревел-експерткою Ганною Ковтун, бо Кишинів вона відвідала нещодавно. І готова розповісти про найкращі туристичні місця та скільки треба заплатити за такий тріп.

Тревел-експертка Ганна Ковтун
Тревел-експертка Ганна Ковтун / Фото: пресслужба

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Чому подорож у Кишинів – must do?

Кишинів – це найбільше місто Молдови з історією. Туристам складно не помітити його архітектурні пам’ятки та будівлі, які залишилися ще за радянщини. Але мандрівники з різних куточків світу приїжджають не заради музею просто неба. Їх цікавить гастротур та багато вина.

Кишинів – це найбільше місто Молдови з історією
Кишинів – це найбільше місто Молдови з історією / Фото: пресслужба

І, звісно, прогулянки природними зонами. Бо Кишинів називають одним з найзеленіших міст Європи. На його території – 19 парків та 23 озера. Словом, є де розгулятися після сотні з’їджених калорій в закладах. У місті також побачите винотеки, де можна продегустувати напій, який самотужки роблять в Молдові.

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Кишинів називають одним з найзеленіших міст Європи
Кишинів називають одним з найзеленіших міст Європи / Фото: пресслужба

Туристи з України ще не розсмакували Кишинів, бо не вважають його місцем для відпочинку. Дехто думає, що там сама "радянщина", інші не чули про його гастро-активності. Європейці давно вподобали перелічені переваги. І, звісно, прайс. Бо тур для них є бюджетним, якщо порівняти з їхніми "рідними" цінами.

Місто оцінять люди, які люблять їсти та пізнавати традиції країни через дегустацію автентичних страв. І тим, хто "за" спокійний відпочинок, де одна з активностей – прогулянка еко-парками та дегустація вина. Але компанії друзів також знайдуть чим себе розважити, бо пабів та диско-клубів з запальною музикою в Кишиневі чимало.

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Ресторан Zaxi Fun & Finest
Ресторан Zaxi Fun & Finest / Фото: Tripadvisor

Тревел-експертка Ганна Ковтун рекомендує українцям їхати сюди на вікенд у гастротур.

Які умови в’їзду?

В Молдову можна в’їхати:

  • за сертифікатом вакцинації в додатку Дія;
  • за паперовим сертифікатом з порталу Дія з QR-кодом;
  • з паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), який виданий сімейним лікарем;
  • на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш, ніж за 72 години;
  • на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, зробленого не раніше, ніж за 48 годин.

Додатковий ПЛР-тест після прибуття до Молдови робити не потрібно.

Актуальні умови в’їзду перевіряйте на мапі МЗС.

Які туристичні локації варто відвідати?

1. Тріумфальну арку, яка є частиною площі та скверу Кафедрального собору. Ще її називають "Святими воротама". Для туристів в Молдові вона як Ейфелева вежа в Парижі. І людей біля неї щодня чимало.

Тріумфальна арка є частиною площі та скверу Кафедрального собору
Тріумфальна арка є частиною площі та скверу Кафедрального собору / Фото: прес-служба

2. Парк Валя-Морілор з озером також не оминайте. Місцеві називають його "Камсік" та приходять сюди випити каву у кафе з виглядом на водойму чи замовити ланч. Відреставровані сходи з фонтанами також користуються популярністю, їх називають інста-локацією для фото.

3. В Музей селфі та Музей історії міста Кишиньова приходьте, якщо хочете збагатитися інформаційно та урізноманітнити вікенд.

4. Зверніть увагу на пам’ятник Штефану чел Маре, який є символом міста. Його побачите через дорогу від Тріумфальної арки. Він розташований у кінці однойменної вулиці. Біля пам’ятника є туристичні магазини, тож там купують автентичні сувеніри. Позаді нього побачите однойменний парк з фонтанами.

Міський парк Штефану чел Маре
Міський парк Штефану чел Маре / Фото: пресслужба

Де влаштувати гастротур та спробувати вино?

Протестуйте кухню в популярних закладах столиці Молдови: La Placinte №3, La Taifas та Sălcioara.

Ось список автентичних страв, який варто зберегти кожному туристу в Кишиневі:

  • Бринзу з овечого молока з салатом, м’ясними стравами чи замість закуски;
  • Мамалигу з кукурудзяного борошна, яку подають з бринзою, шкварками, грибами чи сметаною;
  • Суп Чорбу, який готують на квасі з додаванням м’ясного бульйона та овочів;
  • Рулети Вертути з м’ясом, фруктами чи овочами.
  • Пиріг Плацінду з листкового чи дріжжьового тіста з різними начинками.
  • Курячий бульон Зама з локшиною та висівковим квасом.

Що по цінах на автентичні страви: пиріг Плацінда 50 гривень, мамалига 180 гривень, а суп Чорба – 70 гривень.

Автентичні страви Молдови, які варто спробувати
Автентичні страви Молдови, які варто спробувати / Фото: пресслужба

Прайс на страви різних кухонь світу: салат "Цезар" 120 гривень, шпинатний суп 70 гривень, піца "Барбекю" 140 гривень, чізкейк 75 гривень. Напої: алкогольний "Мохіто" – 80 гривень та літрова пляшка розе – 120 гривень.

Дегустуйте вино у винотеках: Invino, Vinurile Moldovei та Decanter Wine shop & Cafe.

Рекомендуємо також поїхати в місто Криково, яке за 15 км від Кишиньова. Підвали з вином Крикового є другими за величиною у Молдові – простягаються на 120 км. Туристам пропонують погуляти територією та спробувати вино.

Підвали з вином Крикового є другими за величиною у Молдові
Підвали з вином Крикового є другими за величиною у Молдові / Фото: seeds.org.ua

Скільки коштуватиме подорож до Кишиньова?

Прайс на квитки до Кишиньова

  • Якщо будете добиратися на автобусі, то зекономите: з Одеси заплатите за квиток на автобус від 300 гривень, а дістанетеся за 5 годин. З Києва - від 550 гривень, дорога займе близько 9 годин.
  • Ціна на авіарейс – близько 1500 гривень в один бік.

Прайс на проживання

  • За апартаменти на двох, які пропонують на Airbnb, заплатите від 650 гривень.
  • Готельні номера на двох на Booking – від 750 гривень.

За апартаменти на двох заплатите від 650 гривень
За апартаменти на двох заплатите від 650 гривень / Фото: пресслужба

Харчування

  • Орієнтовний прайс ланчу на двох з вином – 500 гривень.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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