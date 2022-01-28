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За обід для одного – 800 гривень! Ми перевірили ціни в ресторані Буковелю, де бачили Зеленського

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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28 січня, 11:48
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Президент України – гурман. Обрав один з найдорожчих закладів, де банош коштує 350 гривень
Ми перевірили ціни в ресторані Буковелю, де бачили Зеленського
Ми перевірили ціни в ресторані Буковелю, де бачили Зеленського / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Буковель залишається найдорожчим гірськолижним курортом України. Туристи, які встигли його відвідати, запевняють, що за аналогічні гроші краще відпочити в Альпах. Ціни в закладах та готелях – високі, але вони невиправдані, бо обслуговування не тішить. Попри мінуси для туристів, курорт не пустує, а затори – щоденна буковельська проблема.

Навіть Володимир Зеленський відзначився там у січні на свята. Його побачили в ресторані Filvarok за обідом. Інформацією поділився журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Ми розповімо, скільки треба витратити грошей на обід в закладі, щоб відчути себе президентом.

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Ресторан Filvarok
Ресторан Filvarok / Фото: Цензор. НЕТ

Скільки треба заплатити за автентичні страви?

Filvarok – це ресторан української кухні. Відкривши меню, ви згадаєте традиції та рецептури, яким понад сотні років. Без заперечень, на них "стоїть" вітчизняна гастрономія. Але побачивши ціни, хочеться перепитати офіціанта: "А ми точно в Україні, а не в Лондоні чи Норвегії?".

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За борщ український з пампушками відвідувачі платять 260 гривень, вареники з картоплею та шкварками 260 гривень, бограч закарпатський 300 гривень, а банош з бринзою та шкварками – 350 гривень. Впевнені, високі ціни перебивають апетит гостям

Думали, що побачимо приємніші прайси в меню на закуски. Але ні. За сало, без якого гуцули не сідають їсти борщ, тут заплатите 295 гривень. За тарілку карпатських сирів (80 г) віддасте 475 гривень, а мікс смажених грибів з цибулею (200 г) 385 гривень. "Скромні" ціни за одну порцію.

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Високі ціни не передбачають додаткових "плюшок". Так, соус до страв безоплатно не дадуть. За 50 грамів кетчупу чи гірчиці треба доплатити 50 гривень. Хліб теж: за нього заплатите (200 г) 65 гривень.

Десерти в меню теж є. За дві пампушки з джемом заплатите 140 гривень, а шматок сирника (180 г) – 200 гривень. Впевнені, люди, які не вживають солодке, подякували собі ще раз за відмову від пампушок та інших смаколиків, бо змогли заощадити в Буковелі.

Щодо напоїв, то за узвар, який тримає на фото Володимир Зеленський, заплатите 75 гривень (250 мл), американо з молоком 90 гривень, а чорний заварний чай 80 гривень.

/ Фото: скріншот

Скільки коштуватиме обід для одного?

Ми порахували приблизну вартість обіду для одного. За борщ (260 гривень), картоплю по-домашньому (140 гривень), тушковане куряче філе з грибами 325 (гривень) та узвар (75 гривень) заплатите 800 гривень. Якщо приїдете на Буковель на тиждень і будете обідати в цьому в ресторані протягом 7 днів, то готуйтеся попрощатися з 5600 гривень.

За аналогічний обід на закарпатському курорті Драгобрат туристи платять удвічі менше, ніж на Буковелі. Тарілку борщу за ціною 100 гривень вони з легкістю знаходять. Але й на цьому курорті не все ідеально.

Турист, якому обіду мало (бо він харчується тричі на день), витратить в Filvarok понад 10 тис. гривень за тиждень. В ціну враховані сніданки, обіди та вечері для одного протягом відпочинку. І це лише витрати на харчування! Ви ще досі сумніваєтеся у твердженні, що "Буковель – це українські Мальдіви"? Бо ми, ні

Чи реально пообідати в Буковелі дешевше?

Так. Нещодавно ми розповідали про 5 бюджетних закладів, де готують смачно та недорого. До списку ввійшли: колиба SilverOks, ресторація "Курінь", піцерія "Дон Япон", заклад "ЧаЧа Пурі" та ресторан "У Галини".

Наприклад, в колибі SilverOks за борщ український з хлібною скоринкою заплатите 115 гривень, сирники зі сметаною та ягідним соусом 94 гривні, вареники з картоплею 90 гривень, а теплий салат з телятини 158 гривень. Ціни в Filvarok, який обрав Зеленський для обіду, вищі приблизно вдвічі.

Після опублікованого допису журналіста Юрія Бутусова користувачів Facebook цікавило одне – не де поїсти дешевше в Буковелі, а хто з компанії Володимира Зеленського платив за "званий" обід. Додатково один із фоловерів журналіста зауважив, що на "тисячу Зеленського" в ресторані не розбігтися, бо ціни високі.

Цікаво, хто платить? На 1000 Зеленського великий розбіг не взяти, – написав один із користувачів.

/ Фото: скріншот

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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