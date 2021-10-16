З переможниці злетіла корона: чим запам'ятався конкурс "Міс Україна Всесвіт 2021" (репортаж)

"Сьогодні" відвідали славнозвісний конкурс краси та розкажуть, як дівчата "боролися" за приз. І про перші секунди коронованої Анни Неплях, які ледь не стали шоковими в історії "Міс Україна Всесвіт"

Як пройшов легендарний конкурс “Міс Україна Всесвіт” у Києві / Фото: пресслужба

Дізнаєтеся також про відверті луки селебрітіс та їх прийом із заморськими делікатесами в залі-атріумі. І зірку, яка з’явилася неочікувано та "розірвала" сцену.

Як проявились 15 учасниць конкурсу під час дефіле?

На перше дефіле "Міс Україна Всесвіт 2021" дівчата одягнули корсети зі стразами та приталені штани від KEL by Elena Kondratova. Лук підкреслив фігуру кожної.

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Дівчата одягнули корсети зі стразами та приталені штани / Фото: пресслужба

Другий вихід був у чорних купальниках від Anabel Arto. Під час дефіле судді запримітили ідеальні форми 20-річної Каріни Опари, завдяки яким вона перемогла в номінації "Miss Body 2021".

Конкурсантки були в чорних купальниках від Anabel Arto / Фото: пресслужба

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Третій вихід fashion-дефіле був складним психологічно для учасниць, незважаючи на сукні від іменитих брендів Prada, Givenchy, Valentino, Giuseppe di Morabito, The Attico, David Koma, в яких вони дефілювали. На цьому етапі судді вирішували, хто з 7 лідерок пройде до фіналу та матиме змогу боротися за корону.

Третій вихід – fashion-дефіле / Фото: пресслужба

До список топконкурсанток ввійшли:

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Вікторія Апанасенко.

Софія Дорчинець.

Неля Попович.

Анна Неплях.

Каріна Опара.

Діана Дудка.

Юлія Семеніхіна.

Учасниці автоматично перейшли до наступного етапу – конкурсного інтерв’ю.

Як пройшло фінальне конкурсне інтерв’ю?

Правила інтерв’ю – прості: дівчата витягували рандомний номер та були в черзі з огляду на цифру. І мали змогу обирати члена журі, який задасть їм запитання, але дотримуючись черги з огляду на жеребкування.

Фінальне конкурсне інтерв'ю на "Міс Україна Всесвіт" / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Перший номер витягнула Вікторія Апанасенко та обрала Жана Беленюка.

Запитання журі:

Які є соціальні проблеми в нашій державі і як їх треба аналізувати?

Відповідь учасниці:

Актуальне для мене питання. Я закінчила інститут за напрямком Соціальний захист населення. Коли в мене була практика, я їздила з поліцією до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я бачила на власні очі, що таке насилля в сім’ї. Це болюча тема. Все стрімко розвивається та змінюються закони, але є багато прогалин. Ще одні з проблем: криза в країні, ресоціалізація, безробіття, спричинене коронавірусом, та реабілітація ветеранів АТО.

Другою стала Юлія Семеніхіна, яка обрала телеведучу Іванну Онуфрійчук.

Запитання журі:

Якими якостями має бути наділена майбутня "Міс Всесвіт"?

Відповідь учасниці:

Бути працьовитою, терпеливою, але найголовніше – мати добре серце. Бо рано чи пізно довгі ноги шпортатимуться, красиве обличчя покриється зморшками, волосся посивіє, а серце не припине "горіти", бо воно подібне сонцю.

Третьою стала Діана Дудка, яка обрала Ольгу Компанієць.

Запитання журі:

Які ваші персональні якості ви хотіли, щоб помічали інші люди?

Відповідь учасниці:

Тепло, щирість та мою позицію нести світло в світ. А ще відкритість моєї душ.

Четвертою стала Софія Дорчинець, яка обрала Юрія Сугака.

Запитання журі:

Чи існують теми табу, які не обговорюють у світських бесідах елегантні дами?

Відповідь учасниці:

Не варто говорити про політику та тему сексуальної орієнтації.

П’ятою стала Анна Неплях, яка обрала Дар’ю Білодід.

Запитання журі:

Чого не вистачає жінці в 21-му столітті?

Відповідь учасниці:

Жінки намагаються подобатися всім. Але єдина людина, котрій вони насправді мають імпонувати, – це собі. Треба навчитися любити саму себе. Ми стали сильними та незалежними, але не варто забувати, що сила жінки в її слабкості та жіночності.

Шостою стала Неля Попович та обрала Анну Філімонову.

Запитання журі:

Якщо б ти стала лідером країни. Як б ти справлялась з ковідом?

Відповідь учасниці:

Я б взяла найкраще, чого нас навчив коронавірус: цінувати живе спілкування, обійми рідних та поцілунки мами. Як писала Ліна Костенко: "Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими". І якщо людство засвоїть цей урок, то пандемія мине.

Сьомою стала Каріна Опара, яка обрала Анастасію Шухніну.

Запитання журі:

В чому ваша краса?

Відповідь учасниці:

Попри моя яскраву зовнішність, моя краса – це внутрішній стан.

Хто відвідав конкурс "Міс Україна Всесвіт 2021"?

Серед званих гостей – журі, які прийшли на дійство, щоб обрати найкращу з найкращих. До складу ввійшов чемпіон Олімпійських ігор-2020 Жан Беленюк та бронзова призерка Олімпійських ігор Дар’я Білодід.

Було 9 журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт" / Фото: пресслужба

Також Fashion-директорка компанії DOMINO Анастасія Шухніна, телеведуча та громадська діячка Іванна Онуфрійчук, дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії model physique Ольга Компанієць, власник бренду годинників UNIMATIC Giovanni Moro, генеральний продюсер телеканалу "Україна 24" Юрій Сугак та президентка конкурсу Анна Філімонова. І психолог та блогер Ярослав Самойлов.

Конкурс також відвідали селебрітіс, які засвітилися на червоній доріжці. Серед них фотомодель Сніжана Онопко, яка одягла відверту сітчасту сукню, яка просвічувалася, тож виднілися її груди.

Сніжана Онопко одягла відверту сітчасту сукню / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Телеведуча Валерія Крук теж здивувала луком: зелена сукня з мережива ледь-ледь прикривала її ноги та сідниці.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

На дійство завітали також співачка Маша Фокіна, телеведуча Катерина Осадча, переможниця "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська та інші.

Але червона доріжка – це лише початок. Зіркових гостей чекав королівський прийом в залі-атріумі з виглядом на найкрасивіших 15 дівчат України. Вони насолоджувалися не лише переглядом шоу, а й меню з делікатесами.

Зіркових гостей чекав королівський прийом в залі-атріумі / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Одна з їхніх страв – креветки на подушці з морської голубої солі, яку презентували в ракушці. Як вам? Не здивуємося, якщо сіль спеціально привезли з іншої країни, щоб вразити оригінальністю. І не без ігристого та вина, які були безлімітні.

Креветки на подушці з морської голубої солі, яку презентували в ракушці / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

У запрошеннях селебрітіс було зазначено, де вони мають сидіти. І їхня компанія за столом – сюрприз вечора.

Але список зіркових гостей не завершується!

Бо інших селебрітіс ми побачили на сцені, але не в амплуа глядачів у залі. Одні із них – ведучі "Міс Україна Всесвіт 2021" Андрій Шабанов та Юлія Буряк.

Ведучі "Міс Україна Всесвіт 2021" Андрій Шабанов та Юлія Буряк / Фото: пресслужба

І куди ж без зіркових номерів! В лайнап вечора ввійшли Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрій Невін, Natalia Gordienko, Лилу45, Samantha, гурт Angel voices та танцювальний дует Дмитра Дікусара та Ірини Журавської.

Виступила також австралійська виконавиця Перукуа. Її виступ був дебютним на конкурсі до мурах по тілу. Бо її стиль поєднує одразу декілька музичних напрямів, тож спів нагадує щось із рубрики про фантастику. Під час першої пісні виконавиці зал пригадав всю історію конкурсу. Бо на екрані показали попередніх переможниць "Міс Україна Всесвіт".

Але проривом вечора серед зірок на сцені був неочікуваний вихід Ірини Білик перед фіналом. Вона "розірвала" майданчик, а зал не втримав емоцій, тож підтанцьовував під її пісні.

Проривом вечора серед зірок на сцені був неочікуваний вихід Ірини Білик / Фото: пресслужба

Члени журі також не приховували любов до творчості зірки. І під час пісні "Мы будем вместе" не всиділи на місці та уявили себе на концерті виконавиці у фан-зоні для VIP.

Після "перформансу" телеведуча Іванна Онуфрійчук нагородила Ірину Білик спеціальною відзнакою від конкурсу в номінації "Легенди української музики та краси".

Ти стала прикрасою та душею цього вечора, яка запалила наші серця піснями, – додала Іванна Онуфрійчук.

Ведучий конкурсу Андрій Шабанов не припиняв жартувати на сцені про родинні стосунки з Іриною Білик, яка є його кумою.

Чим запам’ятався довгоочікуваний фінал?

Після виконаних хітів Іриною Білик зал та журі були розчулені. Наступними вийшли учасниці "Міс Україна Всесвіт 2021" у вечірніх сукнях, які натякали, що момент "Х" попереду. Емоційність гостей зашкалювала, бо за декілька хвилин мали оголосили переможницю.

Фіналістки були одягнені у витвори фешн-мистецтва від KEL by Elena Kondratova. Дівчата намагалися приховати переживання за мейкапом, але їхні хвилювання були помітні.

І ось ТОП-учасниць обрано!

"I Міс Україна Всесвіт" стала Вікторія Апанасенко з Чернігова. "II Міс Україна Всесвіт" стала Неля Попович з Ужгорода. "III Міс Україна Всесвіт" стала Софія Дорчинець з Ужгорода. "IV Міс Україна Всесвіт" стала Юлія Семеніхіна з Кам‘янець-Подільського.

/ Фото: пресслужба

Корону та звання "Міс Україна Всесвіт 2021" отримала Анна Неплях з Дніпра.

Вона також стала переможницею в номінації "Міс глядацьких симпатій" та отримала звання "Miss Schwarzkopf Professional". Під час привітання та обіймів на сцені з найріднішими в дівчини корона злетіла з голови. На щастя, коштовність не впала на сцену, але в цей момент зал затамував подих.

/ Фото: пресслужба

В інших спеціальних номінаціях володарками стали:

Юлія Фесюк з Черкас отримала звання "Miss Style Domino".

Нелю Попович з Ужгорода нагородили званням "Miss Eco International Ukraine 2021".

Карину Мухутдінову з Києва нагородили звання "Miss BaByliss".

Каріна Опара з Києва була нагороджена званням "Miss Body 2021".

Вікторія Апанасенко з Чернігова отримала звання "Miss Women’s Empowerment".