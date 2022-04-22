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Ядерний вибух: чи реально вижити, де ховатися та що заборонено робити в перші секунди

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 квітня, 16:22
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Про логіку дій та заборони, які необхідно знати – в матеріалі
Ядерний вибух: чи реально вижити, де ховатися та що заборонено робити в перші секунди
Ядерний вибух: чи реально вижити, де ховатися та що заборонено робити в перші секунди / Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський закликає світ готуватися до ядерного удару Росії, яка може залучити тактичну зброю у війні проти України. Про це президент розповідав в інтерв’ю CNN, зауваживши, що Путіну начхати на життя українців. Як діяти під час вибуху, що заборонено робити та яка ймовірність вижити, розповіла громадська організація "Український Альянс" в Instagram.

Чи є шанс вижити?

Спершу визначте вашу відстань від зони, де стався вибух. Люди, які опинилися за 800-1000 метрів від епіцентру події, можуть померти з ймовірністю 90%. Якщо відстань від 3000 до 3500 метрів, то шансів вижити більше, бо ймовірність смерті 50%.

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Яка логіка перших дій під час ядерного удару?

Якщо ядерний "гриб" застав вас на вулиці, не дивіться на нього, бо можете осліпнути. Рекомендують лягти на землю, підклавши руки під тулуб та не змінювати позу, очікуючи на ще дві хвилі радіації. Обов'язково закрийте обличчя та дихальні шляхи хусткою чи шарфом.

Де ховатися від ядерного удару?

Радіація поширюється швидко. У вас буде приблизно 5 хвилин, щоб заховатися. Найкраще бігти в укриття чи метро. Врахуйте, що метро закривається 5 хвилин опісля оголошеної тривоги. В ідеалі сидіти в закритому приміщенні варто від 1 місяця.

Якщо станеться ядерний удар, то це буде саме тактична ядерна зброя, яку несуть "Іскандери" або крилаті ракети. Їм потрібен час, щоб долетіти, тож буде оголошена повітряна тривога, – зауважує викладач хімії та кандидат хімічних наук Гліб Репіча.

Немає змоги переміститися в укриття чи метро? Повертайтеся в будинок чи квартиру. Але затуліть вікна та двері ганчірками, а також вентиляційну систему, яку попередньо вимкнете. Якщо в багатоповерхівці відсутнє укриття, варто піднятися вище 10 поверху.

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Людям, які терміново мають вийти на вулицю, необхідно одягнутися, закривши тіло від радіоактивного пилу. Заборонено сідати чи лягати на землю та ходити під дощем (кожна крапля смертельно небезпечна).

Що треба мати з собою під час ядерного удару?

Сидіти в закритому укритті чи вдома необхідно довго: декілька тижнів чи місяців. Рекомендують дочекатися, коли минуть дві хвилі радіації та декілька радіаційних дощів.

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Зробіть запаси бутельованої води, свічок, ліків, сірників та їжі, яка не псується швидко. Не їжте продукти, які були на вулиці під час ядерного вибуху. Придбайте радіо на батарейках, щоб дізнаватися інформацію від ДСНС та слухати новини, бо Інтернет та мобільний зв'язок можуть бути відсутні.

Який набір аптечка під час ядерного вибуху?

До стандартного набору в аптечці, поставте таблетки "Ондансетрон" – засіб, який усуває нудоту. Він необхідний для боротьби з проявами первинної реакції при радіаційному впливі. А ще "Радіогардас" – препарат для профілактики накопичення в організмі та прискорення виведення радіоізотопів цезію та рубідію. І не забудьте про йод!

Кандидат хімічних наук Гліб Репіч зауважив: щонайменше, ніж за 10 хв після вибуху, розпочнуться радіоактивні опади. Рівень радіації на місцевості підвищиться. Відбудеться радіоактивне зараження, тож йод необхідний.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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