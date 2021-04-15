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Випустили нові коктейлі Bombay Sapphire для теплого сезону: які на смак і де купити

Сьогодні, 15:40

В асортименті пропонують два нових слабоалкогольних джин-тоніка – Bombay Sapphire Bramble & Tonic та Bombay Sapphire & Light Tonic

Компанія Bacardi поповнила лінійку Bombay Sapphire двома готовими коктейлями. Їх запустили спеціально перед літом-2021, а все через попит на коктейлі "готового" формату в теплий сезон. Про це повідомляє The Spirits Business.

Фото: Bombay Sapphire

Шанувальники джину Bombay Sapphire тепер можуть придбати два нових джин-тоніка у металевому форматі бляшанок: Bombay Sapphire Bramble & Tonic зі смако ягід, а також Bombay Sapphire & Light Tonic з додаванням класичного тоніка.

Віце-президент Bombay Sapphire зауважила про мету запуску нових коктейлів: "Літо вже не за горами, і популярність готових до вживання напоїв зростає". Ще зауважила, що 90% споживачів п'ють напої вдома, що збільшує попит на їх одиниці під час пандемії.

Нові джин-тоніки Bombay Sapphire можна буде придбати у квітні в роздрібних торгових мережах Великої Британії.

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Джерело: Bombay Sapphire
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