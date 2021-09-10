Любите лінивий відпочинок на морі, але без щоденних вечірок його не уявляєте? Life Сьогодні з тревел-експертом розкажуть про Херсоніссос, який відповідає цим вимогам. А ще поділяться секретами від місцевих, які не знайдете в Google

Друга Ібіца: чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос на острові Крит / Фото: пресслужба

Про відпочинок в Херсоніссосі розповіла тревел-експерт Ковтун Ганна, яка нещодавно відвідала згаданий курорт. Вона відверто зізналася Life Сьогодні, що 8 днів перебування їй не вистачило. Бо хотілося ще! Читайте та дізнавайтеся про козирі курорту в статті та чому туди їде молодь з усього світу.

Тревел-експертка Ковтун Ганна на відпочинку в Херсоніссосі / Фото: прес-служба

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Чим особливий Херсоніссос?

Херсоніссос розташований на острові Крит і є найбільшим у Греції. Курорт називають аналогом іспанської Ібіци, яку обожнює молодь, бо він відомий вечірками, що тривають 24/7.

Мандрівники, що приїжджають сюди, не шукають увіковічнені пам’ятки чи музеї. Адже основні розваги Херсоніссосу – місцеві вечірки, безлімітні коктейлі та пляжі з голубими лагунами. Словом, усе, що треба для молоді. Тож родинам з дітьми краще бронювати тури в Ретимно, а поціновувачам історичних місць – в Ханью.

Відпочинок в Херсоніссосі восени-2021 / Фото: Unsplash

Як відпочивають туристи в Херсоніссосі?

Вдень мандрівники обирають пляжний релакс. Більшість пляжів курорту безкоштовні, але за оренду лежака та парасолі треба платити (прайс орієнтовно 10 євро).

Відпочинок в Херсоніссосі восени-2021 / Фото: Grekomania.ru

А на обід та вечерю туристи ідуть на ланч в місцеві таверни та заклади. В класичний перелік позицій, які треба спробувати туристу входять: мітболи, анчоуси, восьминоги, кальмари та креветки смажені на грилі, мезе та мусака. За ситну вечерю на двох із келихом пива заплатите від 20 євро. А які заклади відвідати? Експерт рекомендує Med Cafe & Restaurant, де зробите естетичне селфі та смачно поїсте, а також El Greco.

Відпочинок в Херсоніссосі восени-2021 / Фото: Grekomania.ru

Вечір туристів завершується у клубах з келихом коктейлю. В Херсоніссосі на всіх вулицях ви знайдете для себе клуб та бар під будь-який настрій. Найпопулярніші, які варто відвідати – це The New York Club, Biobio Club та Palm Beach Club Restaurant. Вхід безоплатний, а прайс на коктейлі стартує від 5 євро.

Нічний відпочинок в Херсоніссосі-2021 / Фото: Grekomania.ru

Але коронавірус і в тусовочному Херсоніссосі вніс корективи

Кафе працюють максимум до 1:00 години, як і клуби. Якщо прийдете на вечірку, то не дивуйтеся гостям, які будуть лише пити напої та спілкуватися. Адже танцювати там теж заборонено, але дозволена музика. Щоправда, грати вона буде тихіше, ніж зазвичай. Кафе та клуби працюють лише з відкритими терасами, бо до приміщення вхід заборонений.

Але тусити у клубі до 1:00 години – це не класика вечірок в Херсоніссосі

Тож місцеві влаштовують after party просто неба у вуличці біля пляжу "Скорпіон". Приносять туди лавки, колонки, а поряд є цілодобовий магазин, де продають напої, тож він заміняє бар. Чим вам не вечірка року?

Звісно, про місце не знають більшість туристів, бо в Google його немає, а геолокацією діляться лише місцеві.

Вечірки вечірками, але на Херсоніссосі не обходиться без екскурсій

Туристи з тусовочного курорту їдуть на екскурсії групами в інші міста, щоб дослідити культуру та популярні локації Греції. Одна з них в Санторіні, яка коштує від 120 євро за особу на 1 день. Експертка рекомендує їхати хоча б на 2 доби.

З Херсоніссоса туристи бронюють екскурсії в Санторіні / Фото: pixabay.com

Якщо хочете побачити атмосферний Крит, то орендуйте машину (орієнтовна ціна на добу від 30 євро, а скутера від 10 євро). І відвідайте селище Лутро, Анойя, курорт Ханья, прибережне місто Айос-Ніколаос, бухту Балос та острів Ельфаносі.

На який період варто летіти в Херсоніссос?

Якщо плануєте відпочинок у Херсоніссосі лише на пляжі та клубах, то їдьте на тиждень. Тим, хто хоче поєднати лінивий релакс з екскурсійними програмами Грецією, варто бронювати тур на два тижні.

Скільки коштує тур в Херсоніссос?

Прайс туру на бюджетний відпочинок на двох стартує в 3* готелі від 14 тис. гривень. В ціну враховано лише переліт із Києва в два боки та проживання. Якщо оберете 4* готель, то заплатите від 29 тис. гривень на 6 діб з урахуванням перельоту з Києві та харчуванням (сніданки та вечері). Ціна на преміальний відпочинок в 5* готелі для двох стартує від 36 тис. гривень. В прайс враховано проживання на 6 днів з послугою all inclusive та з перельотом із Києва.

Відпочинок в Херсоніссосі восени-2021 / Фото: Grekomania.ru

Врахуйте, що на зірковість готелів у Греції не треба орієнтуватися. Часом готель 3* на практиці, як 4*, але на вивісці ви цього не помітите. Бо чим більше зірок на фасаді, тим більший податок платить готель.

Які умови в’їзду в Грецію?

Обов’язковим є заповнення форми PLF за 24 години до в'їзду (підтвердження електронної форми прийде на пошту туристу).

А також один із COVID-пунктів на вибір:

Довідка про вакцинацію, яка видана мінімум 14 днів тому. Пропускають туристів, які щеплені Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson / Janssen, CoronaVac (Sinovac), Gamaleya (Sputnik) чи Cansino Biologics, Sinopharm).

Зроблений ПЛР-тест перед виїздом, який дійсний протягом 72 годин. Він має бути роздрукований та з QR-кодом, який ідентифікує особу та засвідчує результат, дату та час здачі.

Експрес-тестування на антиген (Rapid test) на COVID-19 строком не раніше, ніж за 48 годин до прибуття до Греції. Довідка з результатами експрес-тесту має бути з акредитованої лабораторії та з зазначенням паспортних даних пасажира.

Документи приймають англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською та російською мовами.

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