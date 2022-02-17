За 24 години – 527 тис. гривень! Оцініть 3 подорожі мільярдерки Періс Хілтон, яка не знає слова "ні"

Її подорожі – це мрія кожного, але гроші, які вона витрачає на них – недосяжні суми для багатьох

За 24 години - 527 тис. гривень! Оцініть 3 подорожі мільярдерки Періс Хілтон, яка не знає слова "стоп"

17 лютого американська акторка, модель та співачка Періс Хілтон святкує 41 день народження. Її лайфстайл асоціюється з гламуром, розкішшю та життям, де не відмовляють собі ні в чому. Не дивуйтеся цьому: вона ж спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів Hilton та успішна бізнес-леді.

За даними видання Inspirationfeed, статок Періс Хілтон станом на 1 серпня 2021 року оцінюється в 300 млн доларів. Відпустка на недосяжні Мальдіви для неї – дрібниці. Ми розповімо про 5 подорожей зірки, які коштують статки.

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1 – Мальдіви

Райські Мальдіви, де приватність та ідеальна природа з білим піском та прозорою водою – must visit для зірок. Звісно ж, Періс Хілтон їх відвідала з чоловіком Картером та поділилася відео в Instagram.

Але нас здивувало не місце розташування пари на карті світу, а вілла готелю Conrad Maldives Rangali Island, де вони мешкали. Чому? Уявіть: вони жили в надводній віллі зі спальнею, вітальнею, зонами для відпочинку та ванною.

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Родзинка якої – підводна зона-акваріум зі спальнею, яка має скляний купол, з кутом огляду 180 градусів.

Мальдіви були таким чарівним досвідом! Ми з Картером відчували себе королем і королевою під водою, – написала Періс Хілтон у дописі в Instagram.

Хочете пожити в райських умовах хоча б добу, як Періс Хілтон? Готуйте приблизно 527 тис. гривень. У вартість не враховане триразове харчування – лише сніданки. До слова, на Booking цю віллу не знайдете, бо це ексклюзив. Вас проконсультує лише персональний турагент, в якого серед клієнтів любителі особливого відпочинку за статки.

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2 – ОАЕ, емірат Дубай

Прогресивний Дубай, який в попиті серед туристів 12 місяців поспіль, Періс Хілтон з коханим Картером теж відвідали, адже це одне з її улюблених міст. Відео з відпочинку вона поділилася на сторінці в Instagram. Вони встигли протестувати серфінг, покататися на верблюдах в пустелі та влаштувати релакс в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Dubai, де поселилася.

Waldorf Astoria Dubai – преміальний готель, який знаходиться на острові Пальма-Джумейра. Це в 10 хв їзди від мейнстримного району Дубай Марина. Гості готелю насолоджують виглядом на Перську затоку та 200-метровим власним пляжем. До послуг відпочивальників: 6 ресторанів і барів, 3 басейни, оздоровчий спа-центр, приватна пляжна зона та інше.

Захотіли протестувати зірковий відпочинок у готелі? Ми перевірили ціни номерів на сайті Booking. За добу в найдешевшому покращеному номері площею 55 м² для двох заплатите 11 852 гривень. За найдорожчий сімейний люкс Waldorf з 2 спальнями площею 200 м² віддасте 65 029 гривень. Сніданок та вечеря враховані у вартість найдорожчого номера.

Можливо, тут й мешкала мільярдерка Періс Хілтон зі своїм обранцем.

/ Фото: booking.com

3 – Французька Полінезія, острів Бора-Бора

Острів Бора-Бора – це чергове місце для відпочинку зіркової пари Періс та Картера. Тут вони розпочали свій медовий місяць, зірка одразу опублікувала відео з острова в Instagram. Вона була в захваті від побаченого!

Я дуже рада розпочати свій #honeymoon з чоловіком в одному з моїх улюблених місць: Бора-Бора!, – написала вона у дописі під відео.

Жила пара в 5-ти зірковому готелі Conrad Bora Bora Nui на райській віллі. Ми перевірили ціни подобового проживання для двох на Booking у готелі. Щонайменше за ніч на віллі площею 101 м² з виглядом на сад заплатите 32 307 гривень. Харчування у вартість не враховано. У власності відпочивальників одна спальня та вітальня.

Найдорожча пропозиція – це президентська вілла над водою площею 300 м², де доба проживання коштує 195 690 гривень. Відпочивальники за ці гроші отримують стильну двоповерхову віллу з 2 спальнями, 3 ванними кімнатами, 2 гардеробними, вітальнею, власним басейном, гідромасажною ванною та терасою.

/ Фото: booking.com

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