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За 24 години – 527 тис. гривень! Оцініть 3 подорожі мільярдерки Періс Хілтон, яка не знає слова "ні"

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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17 лютого, 15:21
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Її подорожі – це мрія кожного, але гроші, які вона витрачає на них – недосяжні суми для багатьох
За 24 години - 527 тис. гривень! Оцініть 3 подорожі мільярдерки Періс Хілтон, яка не знає слова "стоп"
За 24 години - 527 тис. гривень! Оцініть 3 подорожі мільярдерки Періс Хілтон, яка не знає слова "стоп"

17 лютого американська акторка, модель та співачка Періс Хілтон святкує 41 день народження. Її лайфстайл асоціюється з гламуром, розкішшю та життям, де не відмовляють собі ні в чому. Не дивуйтеся цьому: вона ж спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів Hilton та успішна бізнес-леді.

За даними видання Inspirationfeed, статок Періс Хілтон станом на 1 серпня 2021 року оцінюється в 300 млн доларів. Відпустка на недосяжні Мальдіви для неї – дрібниці. Ми розповімо про 5 подорожей зірки, які коштують статки.

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1 – Мальдіви

Райські Мальдіви, де приватність та ідеальна природа з білим піском та прозорою водою – must visit для зірок. Звісно ж, Періс Хілтон їх відвідала з чоловіком Картером та поділилася відео в Instagram.

Але нас здивувало не місце розташування пари на карті світу, а вілла готелю Conrad Maldives Rangali Island, де вони мешкали. Чому? Уявіть: вони жили в надводній віллі зі спальнею, вітальнею, зонами для відпочинку та ванною.

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Родзинка якої – підводна зона-акваріум зі спальнею, яка має скляний купол, з кутом огляду 180 градусів.

Мальдіви були таким чарівним досвідом! Ми з Картером відчували себе королем і королевою під водою, – написала Періс Хілтон у дописі в Instagram.

Хочете пожити в райських умовах хоча б добу, як Періс Хілтон? Готуйте приблизно 527 тис. гривень. У вартість не враховане триразове харчування – лише сніданки. До слова, на Booking цю віллу не знайдете, бо це ексклюзив. Вас проконсультує лише персональний турагент, в якого серед клієнтів любителі особливого відпочинку за статки.

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2 – ОАЕ, емірат Дубай

Прогресивний Дубай, який в попиті серед туристів 12 місяців поспіль, Періс Хілтон з коханим Картером теж відвідали, адже це одне з її улюблених міст. Відео з відпочинку вона поділилася на сторінці в Instagram. Вони встигли протестувати серфінг, покататися на верблюдах в пустелі та влаштувати релакс в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Dubai, де поселилася.

Waldorf Astoria Dubai – преміальний готель, який знаходиться на острові Пальма-Джумейра. Це в 10 хв їзди від мейнстримного району Дубай Марина. Гості готелю насолоджують виглядом на Перську затоку та 200-метровим власним пляжем. До послуг відпочивальників: 6 ресторанів і барів, 3 басейни, оздоровчий спа-центр, приватна пляжна зона та інше.

Захотіли протестувати зірковий відпочинок у готелі? Ми перевірили ціни номерів на сайті Booking. За добу в найдешевшому покращеному номері площею 55 м² для двох заплатите 11 852 гривень. За найдорожчий сімейний люкс Waldorf з 2 спальнями площею 200 м² віддасте 65 029 гривень. Сніданок та вечеря враховані у вартість найдорожчого номера.

Можливо, тут й мешкала мільярдерка Періс Хілтон зі своїм обранцем.

/ Фото: booking.com

3 – Французька Полінезія, острів Бора-Бора

Острів Бора-Бора – це чергове місце для відпочинку зіркової пари Періс та Картера. Тут вони розпочали свій медовий місяць, зірка одразу опублікувала відео з острова в Instagram. Вона була в захваті від побаченого!

Я дуже рада розпочати свій #honeymoon з чоловіком в одному з моїх улюблених місць: Бора-Бора!, – написала вона у дописі під відео.

Жила пара в 5-ти зірковому готелі Conrad Bora Bora Nui на райській віллі. Ми перевірили ціни подобового проживання для двох на Booking у готелі. Щонайменше за ніч на віллі площею 101 м² з виглядом на сад заплатите 32 307 гривень. Харчування у вартість не враховано. У власності відпочивальників одна спальня та вітальня.

Найдорожча пропозиція – це президентська вілла над водою площею 300 м², де доба проживання коштує 195 690 гривень. Відпочивальники за ці гроші отримують стильну двоповерхову віллу з 2 спальнями, 3 ванними кімнатами, 2 гардеробними, вітальнею, власним басейном, гідромасажною ванною та терасою.

/ Фото: booking.com

Дізнайтеся також про заборони в Єгипті, які треба врахувати туристам під час відпочинку. Один з них ви ігнорували, бо не знали про особливості поведінки місцевих.

Вам теж буде цікаво побачити курйозні меми про Буковель, де відпочиває українська еліта.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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