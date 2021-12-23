Вибір тревел-блогерів: 3 міста для ідеального святкування Нового року-2022

Дізнаєтеся, в якому місті знайти демократичні ціни попри свято та де відсвяткувати Новий рік двічі за один вечір

3 міста для ідеального святкування Нового року-2022

Ми поспілкувалися з відомими тревел-блогерами, щоб розповісти про ТОП-3 міста світу для святкування Нового року. Не кажіть, що планували залишитися в Україні! Ми підготували добірку, після якої ви захочете придбати квиток в одну з країн. І відсвяткувати Новий рік мрії та запам’ятати його назавжди!

Маша Сєбова рекомендує летіти до Праги

Тревел-блогерка Маша Сєбова відвідала 45 країн. Побачила Італію, Францію, Сейшельські острови та інші місця на карті. Але новорічну ніч рекомендує провести у Празі.

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Місто ідеально підходить для святкування Нового року. Воно поєднало в собі душевну атмосферу, зимові розваги і головне – прийнятні ціни в порівнянні з Амстердамом чи Парижем, – каже Маша Сєбова.

Маша Сєбова рекомендує летіти до Праги / Фото: Instagram: sebova

Ціни на послуги в новорічну ніч у туристичних містах підвищують щонайменше на 50%. Але в Празі, попри підвищення прайсу, мандрівник витратить не всі гроші світу та незабутньо проведе час.

Над вибором локації, де варто святкувати Новий рік о 00:00, Маша Сєбова не роздумувала. Одразу назвала Староміську площу.

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Староміська площа – найкраще місце для святкування Нового року, попри відсутність ярмарків. Я там була на це свято декілька років тому, – додала Маша Сєбова.

Староміська площа – найкраще місце для святкування Нового року / Фото: пресслужба

Якщо обожнюєте ярмарки, то відвідайте Вацлавську площу та влаштуйте новорічну трапезу просто неба. Поціновувачам закладів блогерка рекомендує святкувати Новий рік у пабі Vytopna неподалік площі. Його особливість – "пивна" залізниця посеред приміщення, якою доставляють напій гостям.

Любителям святкувати Новий рік в ресторані варто бронювати столик у Medvedka. В закладі пропонують демократичні ціни, а серед їхніх клієнтів – місцеві.

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Для Максима Циркеля Дубай – найкраще місто для святкування

Тревел-блогер Максим Циркель відвідав 77 країн. В прогресивному Дубаї побував, але знову полетить туди на Новий рік. Каже, що хоче здійснити свою мрію – провести перші хвилини 2022-го з виглядом на Бурдж-Халіфу. І вам радить!

Для Максима Циркеля Дубай – найкраще місто для святкування / Фото: пресслужба

Я мрію зустріти Новий рік в Дубаї. Цьогоріч бажане здійсниться. Кожен має бодай раз у житті опинитися 31 грудня в цьому місті, – сказав Максим Циркель.

У Дубаї тревел-блогер святкуватиме Новий рік двічі. Бо там різниця у часі з Україною дві години. Коли в Дубаї буде 00:00, в Україні – 22:00.

Спершу він відсвяткує дубайський Новий рік з виглядом на Бурдж-Халіфу та фонтани. Опісля – чекатиме 00:00 за українським часом та святкуватиме ще один Новий рік, але в ресторані. Як вам лайфхак "Подорож у часі"?

Найкращі ресторани та оглядові майданчики з вау-виглядом знайдете при готелях. Тревел-блогер рекомендує обирати для святкування Нового року готель з виглядом на Бурдж-Халіфу та не економити на емоціях. Один із них – Sofitel Dubai Downtown.

Ціни в дубайських ресторанах та готелях не порівняти з прайсами у Празі. Але Новий рік мрії вартий того, щоб на нього витратити чимало та згадувати все життя.

Вероніка Синиця рекомендує полетіти на Новий рік у Стамбул

Тревел-блогерка Вероніка Синиця відвідала понад 60 країн світу. Для святкування Нового року відзначила автентичний Стамбул. Це інша Туреччина, яку не порівняти з мейнстримними курортами країни.

Вероніка Синиця рекомендує полетіти на Новий рік у Стамбул / Фото: Instagram: siniciliya

Місто ідеальне для святкування Нового року, бо для в’їзду не потрібна віза, є швидкий переліт з України, а ще мандрівники знайдуть активності на будь-який смак та гаманець.

Якщо плануєте гучне святкування, то відправляйтеся до ресторану Sur Balik Arnavutkoy. Неподалік закладу побачите вуличку з барами та нічними клубами. Вона must see у списку для компаній друзів, які прилітають до Стамбула святкувати Новий рік.

Місто ідеальне для святкування Нового року / Фото: Pixabay

Любителям святкової вечері в ресторані тревел-блогерка рекомендує забронювати столик в Izaka Terrace при готелі Park Hotel Bosphorus. В закладі вас здивує найбільша тераса Стамбула з виглядом на Босфор. Уявіть лише атмосферу в 00:00: в руках келих шампанського, ви дивитеся на нічне місто та насолоджуєтеся феєрверками.

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