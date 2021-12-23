Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Список Обами

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Вибір тревел-блогерів: 3 міста для ідеального святкування Нового року-2022

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
23 грудня, 13:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнаєтеся, в якому місті знайти демократичні ціни попри свято та де відсвяткувати Новий рік двічі за один вечір
3 міста для ідеального святкування Нового року-2022
3 міста для ідеального святкування Нового року-2022

Ми поспілкувалися з відомими тревел-блогерами, щоб розповісти про ТОП-3 міста світу для святкування Нового року. Не кажіть, що планували залишитися в Україні! Ми підготували добірку, після якої ви захочете придбати квиток в одну з країн. І відсвяткувати Новий рік мрії та запам’ятати його назавжди!

Маша Сєбова рекомендує летіти до Праги

Тревел-блогерка Маша Сєбова відвідала 45 країн. Побачила Італію, Францію, Сейшельські острови та інші місця на карті. Але новорічну ніч рекомендує провести у Празі.

Реклама

Місто ідеально підходить для святкування Нового року. Воно поєднало в собі душевну атмосферу, зимові розваги і головне – прийнятні ціни в порівнянні з Амстердамом чи Парижем, – каже Маша Сєбова.

Маша Сєбова рекомендує летіти до Праги
Маша Сєбова рекомендує летіти до Праги / Фото: Instagram: sebova

Ціни на послуги в новорічну ніч у туристичних містах підвищують щонайменше на 50%. Але в Празі, попри підвищення прайсу, мандрівник витратить не всі гроші світу та незабутньо проведе час.

Над вибором локації, де варто святкувати Новий рік о 00:00, Маша Сєбова не роздумувала. Одразу назвала Староміську площу.

Реклама

Староміська площа – найкраще місце для святкування Нового року, попри відсутність ярмарків. Я там була на це свято декілька років тому, – додала Маша Сєбова.

Староміська площа – найкраще місце для святкування Нового року
Староміська площа – найкраще місце для святкування Нового року / Фото: пресслужба

Якщо обожнюєте ярмарки, то відвідайте Вацлавську площу та влаштуйте новорічну трапезу просто неба. Поціновувачам закладів блогерка рекомендує святкувати Новий рік у пабі Vytopna неподалік площі. Його особливість – "пивна" залізниця посеред приміщення, якою доставляють напій гостям.

Любителям святкувати Новий рік в ресторані варто бронювати столик у Medvedka. В закладі пропонують демократичні ціни, а серед їхніх клієнтів – місцеві.

Реклама

Для Максима Циркеля Дубай – найкраще місто для святкування

Тревел-блогер Максим Циркель відвідав 77 країн. В прогресивному Дубаї побував, але знову полетить туди на Новий рік. Каже, що хоче здійснити свою мрію – провести перші хвилини 2022-го з виглядом на Бурдж-Халіфу. І вам радить!

Для Максима Циркеля Дубай – найкраще місто для святкування
Для Максима Циркеля Дубай – найкраще місто для святкування / Фото: пресслужба

Я мрію зустріти Новий рік в Дубаї. Цьогоріч бажане здійсниться. Кожен має бодай раз у житті опинитися 31 грудня в цьому місті, – сказав Максим Циркель.

У Дубаї тревел-блогер святкуватиме Новий рік двічі. Бо там різниця у часі з Україною дві години. Коли в Дубаї буде 00:00, в Україні – 22:00.

Спершу він відсвяткує дубайський Новий рік з виглядом на Бурдж-Халіфу та фонтани. Опісля – чекатиме 00:00 за українським часом та святкуватиме ще один Новий рік, але в ресторані. Як вам лайфхак "Подорож у часі"?

Найкращі ресторани та оглядові майданчики з вау-виглядом знайдете при готелях. Тревел-блогер рекомендує обирати для святкування Нового року готель з виглядом на Бурдж-Халіфу та не економити на емоціях. Один із них – Sofitel Dubai Downtown.

Ціни в дубайських ресторанах та готелях не порівняти з прайсами у Празі. Але Новий рік мрії вартий того, щоб на нього витратити чимало та згадувати все життя.

Вероніка Синиця рекомендує полетіти на Новий рік у Стамбул

Тревел-блогерка Вероніка Синиця відвідала понад 60 країн світу. Для святкування Нового року відзначила автентичний Стамбул. Це інша Туреччина, яку не порівняти з мейнстримними курортами країни.

Вероніка Синиця рекомендує полетіти на Новий рік у Стамбул
Вероніка Синиця рекомендує полетіти на Новий рік у Стамбул / Фото: Instagram: siniciliya

Місто ідеальне для святкування Нового року, бо для в’їзду не потрібна віза, є швидкий переліт з України, а ще мандрівники знайдуть активності на будь-який смак та гаманець.

Якщо плануєте гучне святкування, то відправляйтеся до ресторану Sur Balik Arnavutkoy. Неподалік закладу побачите вуличку з барами та нічними клубами. Вона must see у списку для компаній друзів, які прилітають до Стамбула святкувати Новий рік.

Місто ідеальне для святкування Нового року
Місто ідеальне для святкування Нового року / Фото: Pixabay

Любителям святкової вечері в ресторані тревел-блогерка рекомендує забронювати столик в Izaka Terrace при готелі Park Hotel Bosphorus. В закладі вас здивує найбільша тераса Стамбула з виглядом на Босфор. Уявіть лише атмосферу в 00:00: в руках келих шампанського, ви дивитеся на нічне місто та насолоджуєтеся феєрверками.

Ми також розповідали про рейтинг ТОП-10 країн та міст світу від Aviasales.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти