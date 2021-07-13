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Венеція, Мальдіви та африканське сафарі: де шукати в Україні популярні закордонні локації

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
13 липня, 11:42
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Ви й не здогадувалися, що Венеція розташована в Одеській області, Мальдіви в Херсонській, а Ісландія за 30 км від Києва
Українська Венеція, пустеля ОАЕ, африканське сафарі та Мальдіви
Українська Венеція, пустеля ОАЕ, африканське сафарі та Мальдіви

Щоб побачити славнозвісні пустелі ОАЕ чи Венецію – не потрібно залишати Україну та робити закордонний паспорт! Бо популярні локації можна знайти в рідній країні. Ми розповімо про "точки", які конкурують з мейнстримними туристичними місцями світу, бо схожі візуально. Ви здивуєтеся та захочете побачити їх на власні очі! А для веселого літа скористайтеся лайфхаками з календаря Life Сьогодні.

Як щодо Ісландії на Київщині?

Розпочнемо з "Васильківських Карпат", як їх звикли називати місцеві. Та на Карпати вони несхожі, бо в них ландшафти Ісландії. Погоджуєтеся? Кожного з туристів "ісландська" земля біля столиці вражає своєю природою. А сам факт, що це Україна мотивує ще більше подорожувати рідною країною. На території влаштуйте пікнік, прогулянку пагорбами і, звісно, ж фотосесію.

Велика Бугаївка з висоти пташиного польоту
Велика Бугаївка з висоти пташиного польоту / Фото: Twitter: KirillTikhov

Де шукати: в с. Велика Бугаївка за 30 км від Києва.

Наступна зупинка – Мальдіви!

Україна багата на ексклюзив, тож Мальдіви в нас теж є. Здивовані? Шукайте їх на острові Джарилгач, де вода аналогічного кольору, як на згаданому дорогому курорті. До речі, на острові можна заночувати у власних наметах, кемпі, або ж базах відпочинку, але врахуйте, що інфраструктура там нерозвинена. Ще варіант – вирушити до Черепашинецького кар’єру, що на Вінниччині. Прийшовши туди, здається, що час зупинився і ви за межами України. На місцевості можна переночувати у власних наметах, бо інфраструктура для туристів нерозвинена.

Українські Мальдіви – острів Джарилгач
Українські Мальдіви – острів Джарилгач / Фото: Instagram: anastasiya_mokra

Українські Мальдіви – острів Джарилгач
Українські Мальдіви – острів Джарилгач / Фото: Instagram: sergiystepanenko

Що по цінах? На Джарилгачі проживання в одній з баз відпочинку на липень та серпень, де розміститься до 4 осіб коштує 700 гривень за добу.

Де шукати: острів Джарилгач розташований у Херсонській області, туристи добираються туди зі Скадовську на поромі, а с. Горенка розташоване за 26 км від Києва.

І не без пустелі ОАЕ!

Квиток в Дубай, ОАЕ коштує приблизно 4 тисячі (в один бік). А добратися до пустелі – це ще додаткові витрати. Добре, що в Україні її можна знайти, витративши мінімальні кошти. Бо вітчизняний аналог – це піщаний масив Олешківські піски. Він є другою найбільшою пустелею Європи і має площу близько 1600 квадратних кілометрів. На пісках можете переночувати у наметі, покататися на квадроциклі, або ж просто насолоджуватися побаченим.

Олешківські піски – пустелі ОАЕ
Олешківські піски – пустелі ОАЕ / Фото: Етносвіт

Де шукати: в Херсонській області в Олешківському районі, який за 40 км від Херсону. Рекомендуємо сюди їхати на авто через Цурюпинськ, а далі на схід.

Як щодо Африки з дикою фауною?

Її шукайте в зоопарку "Асканія-Нова". Побачене здивує: ви зустрінете "друзів" із Африки, Австралії, Центральної Азії, Далекого Сходу та Північної та Південної Америки. Бо там представлені 34 види ссавців, 76 птахів, деякі з них утримують напіввільно – не в клітках. Похід сюди вам нагадає африканське сафарі. Словом, страуси, бізони та антилопи вже зачекалися на вас.

Українське сафарі – "Асканія-Нова"
Українське сафарі – "Асканія-Нова" / Фото: Центр туризму Херсон

Що по цінах? Прайс екскурсій на будь-який гаманець. Наприклад, "Ретрофотосафарі" коштує 250 гривень, а "Перлина в степу", яка знайомить з зоологічними та ботанічними парками коштує 70 грн за дорослого та 50 гривень за дитячий квиток.

Де шукати: в Херсонській області, Чаплинскому районі, смт. Асканія-Нова.

Наступна – Греція!

Унікальне місце, яке заховане на краю села Ржищів також вкрало наше серце своєю красою! Погодьтеся, що аналогії з Грецією присутні! Єдина відмінність – Дніпро, яке помітне на фоні. Приїздіть сюди на пікнік та якщо потрібно перезавантажитися від галасу мегаполісу.

Греція – в Ржищеві
Греція – в Ржищеві / Фото: Сьогодні

Де шукати: в с. Ржищів, яке за 80 км від Києва.

Завершимо Венецією у Вилковому

Місто на воді, яке ви маєте відвідати – Вилкове! Його часто порівнюють з Венецією, бо більшість вулиць розташовані на воді. Залишається там лише замовити "Апероль Шприц", щоб відчути себе у відпустці. Але воно славиться не цим напоєм, а вином із сорту Новак, а також дунайською рибою, яку тут виловлюють та продають. І островом Анкудінов, який відомий знаком "0 км", бо там Дунай впадає в Чорне море.

Українська Венеція – місто Вилково
Українська Венеція – місто Вилково / Фото: Wikipedia

Що по цінах? Екскурсійні тури на вікенд коштують орієнтовно 2-3 тисячі гривень (залежно в якому місті замовляти), прайс хостелу на одного на Booking стартує від 300 гривень, а готельний номер для двох – 1200 гривень.

Де шукати: за 225 км від Одеси в Ізмаїльському районі.

Вмикайте відео та дізнайтеся відверті зізнання зірок про невдалі відпустки.

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремчі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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