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Важливі контакти для емігрантів у Грузії – ділиться харків'янка, яка чудом врятувалась від обстрілів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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16 квітня, 14:32
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Харків'янка Настя поділилася контактами для пошуку волонтерів, отримання гуманітарної допомоги, пошуку житла та оформлення дитини в школу та садок
Еміграції Насті до Грузії
Еміграції Насті до Грузії / Фото: Колаж: Сьогодні

Smm-менеджерка Настя до 24 лютого працювала та мешкала в Харкові. В перші дні війни вона була в Києві у районі Виноградар, де доглядала кота друзів, які перебували за кордоном. Першу ніч війни вона провела у ванній кімнаті, а 25 лютого їй запропонували виїхати за місто. Вона погодилася, взявши двох котів. На початку "подорожі" її ледь не вбили. Дівчина все ж доїхала до Грузії – розповідаємо, як вона вибралася з Виноградаря та про важливі контакти для емігрантів.

Не добігши до автівки, я потрапила під артилерійський обстріл, від якого врятувалася, випадково побачивши на своєму шляху відкрите укриття. У руках були лише дві переноски з котами, тому, забігши вниз, я накрила їх своїм пальтом, щоби трішки зігріти й заспокоїти, а сама 5 годин проспала на холодній підлозі, – зауважила Настя.

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В укритті Настя жила до 5 березня. В цей день її підвіз волонтер за 500 гривень до Центрального вокзалу в Києві, щоб вона переїхала в безпечніше місто. Дівчина сіла на потяг до Львова, щоб зустрітися з подругою з Харкова. Опісля в них та котів був довгий маршрут: Львів-Зосин-Краків-Кутаїсі-Тбілісі.

До слова, котів до Польщі пропустили без проблем, але не на борт літака. Насті довелося залишити їх тимчасово в друзів.

5 корисних номерів у Грузії:

  1. Гаряча лінія для допомоги українцям у Грузії – 144.
  2. Гаряча лінія мерії - (+995) 322 722 222. За заявою мерії, громадяни України можуть безплатно їздити місцевим транспортом, а також відвідувати спортивні центри, музеї, театри, бібліотеки тощо.
  3. Гаряча лінія міністерства освіти та науки Грузії - (+995) 322 200 220. Якщо ви з дитиною, то можете без проблем влаштувати її до школи або в дитячий садочок.
  4. Контакт швидкої медичної допомоги для українців – (+995) 032 2 550 505. До слова, українці можуть отримати ваучер на 100 ларі (1 тис. гривень) від аптечної мережі Pharmadepo або JPS, показавши український паспорт.
  5. Номер пункту гуманітарної допомоги для українців – (+995) 557 620 170. Він знаходиться за адресою Shota Nishnianidze St, 12. З 13:30 до 16:00 в пункті для українців готують безплатні обіди.

Детальніше про еміграцію Насті до Грузії читайте на Vogue.ua.

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"Сьогодні" також розповідали, як переїхати до США українцям без візи та які мінуси гуманітарного паролю.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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