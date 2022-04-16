Важливі контакти для емігрантів у Грузії – ділиться харків'янка, яка чудом врятувалась від обстрілів

Smm-менеджерка Настя до 24 лютого працювала та мешкала в Харкові. В перші дні війни вона була в Києві у районі Виноградар, де доглядала кота друзів, які перебували за кордоном. Першу ніч війни вона провела у ванній кімнаті, а 25 лютого їй запропонували виїхати за місто. Вона погодилася, взявши двох котів. На початку "подорожі" її ледь не вбили. Дівчина все ж доїхала до Грузії – розповідаємо, як вона вибралася з Виноградаря та про важливі контакти для емігрантів.
Не добігши до автівки, я потрапила під артилерійський обстріл, від якого врятувалася, випадково побачивши на своєму шляху відкрите укриття. У руках були лише дві переноски з котами, тому, забігши вниз, я накрила їх своїм пальтом, щоби трішки зігріти й заспокоїти, а сама 5 годин проспала на холодній підлозі, – зауважила Настя.
В укритті Настя жила до 5 березня. В цей день її підвіз волонтер за 500 гривень до Центрального вокзалу в Києві, щоб вона переїхала в безпечніше місто. Дівчина сіла на потяг до Львова, щоб зустрітися з подругою з Харкова. Опісля в них та котів був довгий маршрут: Львів-Зосин-Краків-Кутаїсі-Тбілісі.
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До слова, котів до Польщі пропустили без проблем, але не на борт літака. Насті довелося залишити їх тимчасово в друзів.
5 корисних номерів у Грузії:
- Гаряча лінія для допомоги українцям у Грузії – 144.
- Гаряча лінія мерії - (+995) 322 722 222. За заявою мерії, громадяни України можуть безплатно їздити місцевим транспортом, а також відвідувати спортивні центри, музеї, театри, бібліотеки тощо.
- Гаряча лінія міністерства освіти та науки Грузії - (+995) 322 200 220. Якщо ви з дитиною, то можете без проблем влаштувати її до школи або в дитячий садочок.
- Контакт швидкої медичної допомоги для українців – (+995) 032 2 550 505. До слова, українці можуть отримати ваучер на 100 ларі (1 тис. гривень) від аптечної мережі Pharmadepo або JPS, показавши український паспорт.
- Номер пункту гуманітарної допомоги для українців – (+995) 557 620 170. Він знаходиться за адресою Shota Nishnianidze St, 12. З 13:30 до 16:00 в пункті для українців готують безплатні обіди.
Детальніше про еміграцію Насті до Грузії читайте на Vogue.ua.
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