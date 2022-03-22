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Вас нагодують безоплатно! Євген Клопотенко відкрив новий заклад у Львові

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 березня, 17:33
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Гості, які прийшли без грошей, можуть обрати страви зі спеціального безкоштовного меню
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні триває з 24 лютого. Люди почали адаптовуватися до нових правил реальності, враховуючи необхідність допомагати іншим. Шеф-кухар Євген Клопотенко разом з співзасновницею компанії "Нова пошта" Інною Поперешнюк відкрили заклад "Інші" в Львові з соціальною місією допомогти нужденним. Про це повідомляє Elle.

"Інші" — це наш соціальний внесок у ці тяжкі воєнні часи. Завдяки відкриттю закладу ми створили 15 нових робочих місць для львів’ян та тих, хто через війну був змушений переїхати до Львова, — розповідає шеф-кухар Євген Клопотенко.

Під час війни ініціатива засновників закладу – порятунок для багатьох українців, які потребують фінансової допомоги. "Інші" – бістро, де нагодують всіх. І не важливо: маєте ви змогу заплатити чи ні. У закладі є два меню: основне та меню №2, де є безкоштовні позиції (основна страва, салат та горнятко кави).

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Основне меню закладу оновлюється щоденно. Єдина страва, яка залишається незмінною, – борщ. Клопотенко запевняє, що місто Лева – основне натхнення для формування позицій в меню надалі.

Наше меню буде посвятою цьому місту і цим людям, тому воно постійно змінюватиметься разом із тим, як ми пізнаватимемо місто Лева, — говорить Євген Клопотенко.

Бістро "Інші" знаходиться за адресою Соборна площа, 2а, та працює з 10:00 до 20:30.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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