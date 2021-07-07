Валерій Меладзе на Atlas Weekend виступить разом з гуртом ВІА Гра

На фестивалі Atlas Weekend, який пройде у форматі Friends Editions виступить Валерій Меладзе. До 7 липня було анонсовано, що виконавець вийде на сцену сам. Але на офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram повідомили, що вони будуть "розривати" сцену разом зі співаком.
Про вихід на сцену разом із Валерієм Меладзе затвердили в коментарі одному з користувачів Мережі.
Новина стала шоком для всіх, але реакції на анонс – позитивні:
- "Ого".
- "Буду чекати".
- "Супер".
Станом на 12:43 на офіційних сторінках Atlas Weekend ще не повідомили про це нововведення.
Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший безплатний день на Atlas Weekend. І про шоу Тіни Кароль з мотоциклом, пітоном та водоспадом, яке тривало 55 хвилин.