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Валерій Меладзе на Atlas Weekend виступить разом з гуртом ВІА Гра

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
7 липня, 12:43
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Новину поки не оголосили на сторінках фестивалю, про це повідомив гурт у соціальній мережі. Він підтвердив, що буде виступати з Валерієм Меладзе в одному з коментарів під дописом

На фестивалі Atlas Weekend, який пройде у форматі Friends Editions виступить Валерій Меладзе. До 7 липня було анонсовано, що виконавець вийде на сцену сам. Але на офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram повідомили, що вони будуть "розривати" сцену разом зі співаком.

/ Фото: скриншот


Про вихід на сцену разом із Валерієм Меладзе затвердили в коментарі одному з користувачів Мережі.

/ Фото: скриншот

Новина стала шоком для всіх, але реакції на анонс – позитивні:

  • "Ого".
  • "Буду чекати".
  • "Супер".

/ Фото: скриншот

Станом на 12:43 на офіційних сторінках Atlas Weekend ще не повідомили про це нововведення.

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший безплатний день на Atlas Weekend. І про шоу Тіни Кароль з мотоциклом, пітоном та водоспадом, яке тривало 55 хвилин.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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