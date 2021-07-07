Валерій Меладзе на Atlas Weekend виступить разом з гуртом ВІА Гра

Новину поки не оголосили на сторінках фестивалю, про це повідомив гурт у соціальній мережі. Він підтвердив, що буде виступати з Валерієм Меладзе в одному з коментарів під дописом

На фестивалі Atlas Weekend, який пройде у форматі Friends Editions виступить Валерій Меладзе. До 7 липня було анонсовано, що виконавець вийде на сцену сам. Але на офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram повідомили, що вони будуть "розривати" сцену разом зі співаком.

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Про вихід на сцену разом із Валерієм Меладзе затвердили в коментарі одному з користувачів Мережі.

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Новина стала шоком для всіх, але реакції на анонс – позитивні:

"Ого".

"Буду чекати".

"Супер".

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Станом на 12:43 на офіційних сторінках Atlas Weekend ще не повідомили про це нововведення.



Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший безплатний день на Atlas Weekend. І про шоу Тіни Кароль з мотоциклом, пітоном та водоспадом, яке тривало 55 хвилин.