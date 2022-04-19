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У США надаватимуть тимчасовий захист українцям – Андрій Єрмак

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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19 квітня, 12:33
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Українці зможуть залишитися в США до 18 місяців та офіційно працевлаштуватися
Українці зможуть залишитися в США до 18 місяців та офіційно працевлаштуватися
Українці зможуть залишитися в США до 18 місяців та офіційно працевлаштуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

За перші тижні війни сотні українців переїхало до США по гуманітарному паролю (з можливістю перебувати в країні 12 місяців). 19 квітня зареєстрували рішення про офіційне надання статусу тимчасового захисту українцям у США (Temporary Protected Status). Про це повідомив у Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено. Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано завтра (19 квітня 2022 року), – зазначає Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Статус тимчасового захисту в США надасть можливість українцям залишитися у країні терміном до 18 місяців та працевлаштуватися.

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Єрмак зауважив, що громадяни України, які перебували в США станом на 11 квітня, можуть скористатися програмою Temporary Protected Status.

Маю зазначити, що на прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року!, – пише Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Дізнайтеся також, як не "загубитися" після переїзду до Словаччини та отримати тимчасовий захист.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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