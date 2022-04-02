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У скандальному "Велюрі" Тищенка – безоплатні обіди пенсіонерам. Їжу готує його дружина Алла

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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2 квітня, 09:02
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Літніх людей в Києві годуватимуть безоплатно тричі на тиждень
У скандальному “Велюрі” Тищенка - безоплатні обіди пенсіонерам. Їжу готує його дружина Алла
У скандальному “Велюрі” Тищенка - безоплатні обіди пенсіонерам. Їжу готує його дружина Алла / Фото: Колаж: Сьогодні

Ресторанний бізнес у воєнний період в Києві відновлюється. Ми розповідали, як та де знайти понад 300 закладів, які відкрили двері. Серед них – скандальний ресторан нардепа Миколи Тищенка "Велюр", який люблять політики за вишукані страви. Сьогодні заклад працює заради волонтерської мети – нагодувати нужденних. На сторінці "Велюру" в Instagram повідомили про ініціативу безоплатних обідів для пенсіонерів.

Заклад приємно вразив новиною про безоплатні обіди. Враховуючи, що до війни з "Велюром" були двозначні асоціації. І справа не в цінах на страви, які були вищі середнього. Одна порція борщу з пампушками коштувала 258 гривень. Заклад асоціювався виключно з пафосом та відсутністю цінностей.

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У воєнний період в закладі пенсіонерів будуть годувати безоплатно обідами в понеділок, середу та п’ятниця з 12:30 до 14:30.

В Instagram "Велюру" опублікували один з прикладів обіду - варену кашу з сосисками, огірком та буханкою свіжоспеченого хліба.

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До речі, про хліб. На третьому фото помітно, як декілька буханок в руках тримає дружина Тищенка – Алла Барановська. На своїй сторінці в Instagram вона підтвердила, що не лише допомагає з хлібом, а й куховарить разом з дівчатами.

Поки більшість команди на фронті, ми з дівчатами готуємо та чекаємо всіх людей похилого віку, – зауважила Алла Барановська.

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Ресторан "Велюр" знаходиться на вул. Льва Толстого, 43.

Дізнайтеся також, де найдешевше приготувати борщ в країнах ЄС.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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