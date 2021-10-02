У жовтні літо тільки за гроші: 5 напрямків для морського відпочинку в Європі

Запланували відпустку на жовтень, тому хочете релакснути на пляжі з коктейлем? Ми з експертом розповімо про 5 країн, де комфортна погода сприятиме вашому відпочинку

В жовтні літо лише за гроші: 5 напрямків для морського відпочинку в Європі

Про пляжний відпочинок в Європі поспілкувалися з тревел-експертом Ганною Ковтун. Вона недавно розповіла нам, чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос. "Сьогодні" повідає, де на карті світу вас чекає найкращий пляжний релакс у жовтні.

Тревел-експертка Ганна Ковтун / Фото: пресслужба

Летимо на Кіпр?

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У жовтні на Кіпрі оксамитовий сезон. Любителі відпочинку на морі знають, що на острові найкращі пляжі для жовтневого відпочинку в Айя-Напі і Протарасі.

В Айя-Напі відвідайте найпопулярніший пляж Nissi Beach. Він must visit! Адже бірюзова вода з пологим входом і білий пісок ваблять мандрівників з усього світу.

І не обходьте пляж Konnos Bay в Протарасі, який входить в зону національного парку Каво Греко. Спуск до нього екстремальний з десятками сходинок, тому батькам з дитячими колясками буде дискомфортно дістатися до місця призначення. Але він все ж залишається одним з фаворитів серед туристів через бухту – вона вражає.

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Кіпр – чудовий варіант для відпустки в жовтні / Фото: Pexels

Відвідайте також Мис Греко в південно-східній частині Кіпру, якщо любите прозору воду і пірнати з аквалангом, досліджуючи морське дно. Він розташований між двома містами: Айя-Напою і Протарасом. Тут є арочний міст Камара ту Корака, який приваблює туристів, церква Agioi Anargyroi і парк з 400 видів рослин, серед яких рідкісні крокуси, орхідеї та іриси.

Прайс за тур з перельотом з Києва на 7 днів для двох стартує від 20 тис. гривень без харчування. З урахуванням сніданків і вечерь – від 22 тис. гривень. Якщо купите тур з послугою "Все включено", то ціна стартує від 29 тис. гривень.

Були на Кіпрі? Летіть на Тенеріфе до Іспанії

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Якщо хочете відпочивати на пляжах, як в рекламі "Баунті", або з чорним піском, то вам на Тенеріфе.

Любителі спокійного відпочинку їдуть на курорт Пуерто-де-ла-Крус. Пляжі приваблюють туристів чорним вулканічним піском, два з яких – Playa Jardín і Playa El Bollullo. Але це єдина їхня перевага, адже вони невеликі, тому мало місця, а людей – море.

Пляжі Тенерифе дивують чорним піском / Фото: Pixabay

Якщо купання в морі в пріоритеті і вечірки 24/7, то їдьте до містечка Лос-Крістіанос і Плайя-де-лас-Амерікас. І Санта-Крус-де-Тенеріфе не оминайте та його місцеві пляжі Benijo і Playa de Las Teresitas. Сезон на Тенеріфе триває з квітня по жовтень, тому довго не роздумуйте!

Прайс за тур з перельотом з Києва на 7 днів на двох стартує від 22 тис. гривень без харчування.

Якщо хочете возз'єднатися з природою, летіть на Мадейру, що в Португалії

Відпочинок на Мадейрі – це не про вечірки 24/7, сюди прилітають, щоб перезавантажитися. І субтропічний клімат сприяє релаксу цілий рік, хоча сезон триває з квітня по жовтень.

Туристи насолоджуються не тільки пляжами, але й гірським ландшафтом навколо і природою. Реліктові ліси і тисячі рослин, серед яких – орхідеї, вражають.

Мадейра – місце для перезавантаження, а не вечірок 24/7 / Фото: Pinterest

На Мадейрі ви зможете викупатися в природних вулканічних басейнах в Porto Moniz. І на самому довгому пляжі Praia Formosa з чорним піском, але там людно. Якщо любите спокійний відпочинок, то відвідайте піщаний пляж Calheta з відсутністю високих хвиль.

Прайс за тур з перельотом з Києва на 8 днів на двох стартує від 26 тис. гривень.

І куди ж без Греції у жовтні

Відвідайте романтичний курорт Санторіні і його пляж Kamari з чорним піском і галькою. І Червоний пляж, який місцеві звикли називати Kokkini Paralia не обходьте. А також естетичний Eros! І, звичайно, White Beach, до якого добираються на водному транспорті (він курсує з Червоного пляжу).

Санторині – найромантичніший курорт Греції / Фото: Pexels

Якщо ви за сімейний відпочинок з дітьми, то їдьте в Корфу. І заплануйте релакс на найпопулярнішому пляжі Paleokastritsa або Acharavi з білим піском. І також відвідайте пляж Ipsos, де розвинена інфраструктура для любителів вечірок.

Наступний грецький курорт – Лефкас зі спокійною атмосферою, де швидкоплинність часу для туристів не має значення. Якщо виберете це місце для відпочинку, то відвідайте пляж Porto Katsiki. Його називають візитною карткою курорту.

У Греції пляжний сезон стартує з травня і до початку жовтня. Встигніть запланувати свій райський відпочинок.

Прайс за тур з перельотом з Києва на 6 днів на двох стартує від 12 тис. гривень без харчування, і 14 тис. гривень з послугою "Все включено".

І Балеарські острови в Іспанії відвідайте

Туристичний сезон на Балеарських островах з квітня по жовтень. Любителі пляжного відпочинку на згаданих островах їдуть в тусовочную Ібіцу і мейнстримну Пальму-де-Майорку.

Але погода в жовтні сприятлива на всіх Балеарських островах: температура повітря орієнтовно 23 градуси вдень, а вночі 21. Температура моря – 23 градуси.

Ібіца – курорт для вечірок 24/7 / Фото: Pinterest

На Ібіці відвідайте такі пляжі: Cala Gració, якщо плануєте відпочинок з дітьми, Las Salinas, який оточують сосни і спокійна атмосфера, або мейнстримний Cala Llonga або Talamanca з пологим входом. І повз Cala d'Ort з вау-видами не проходьте, адже з пляжу видно острів Ес-Ведра.

Пальма-де-Майорка вас здивує популярними пляжами, які отримали міжнародну нагороду "Блакитного прапора" за дотримання високих стандартів. Він є ознакою безпеки, високої якості води і розвиненою інфраструктурою для морського відпочинку. Одні з них – Sant Elm, Can Pere Antoni і Cala Formentor.

Прайс за тур з перельотом з Києва на 7 днів на двох стартує від 12 700 гривень без харчування, а з урахуванням сніданків і вечерь – від 18 тис. гривень.

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