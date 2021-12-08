У скарбничку майбутніх алкотрипів: найкращі бари світу за версією World's 50 Best Bars

На щорічній міжнародній церемонії World's 50 Best Bars назвали найкращі бари світу. До престижного списку потрапило 50 закладів, які ви можете відвідати у будь-який час. Але ось що варто знати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн.
7 грудня у Лондоні у концертному залі Roundhouse відбулася щорічна церемонія нагородження Найкращих барів світу. Дуже символічно, що найкращим із найкращих у 2021 році став лондонський бар The Connaught Bar. Він одержує це звання вже другий рік поспіль. Друге місце у списку зайняв також лондонський бар Tayēr + Elementary. Третє дісталося бару Paradiso, який знаходиться в Барселоні.
Також у церемонії відзначили інші бари, які отримали спеціальні нагороди: бар THUNDERBOLT з Лос-Анджелеса отримав премію One To Watch від Campari, а RE з Сіднея — Sustainable Bar ("Бар сталого розвитку") від Ketel One. Спецнагороду "Ікона індустрії" отримав РЕМІ САВАЖ з Парижу.
Найкращі бари визначали близько 540 членів академії. Також організатори задіяли 20 нових членів академії із недорепрезентованих регіонів світу.
Повний список найкращих барів світу у 2021 році
- Connaught Bar, Лондон, Велика Британія
- Tayēr + Elementary, Лондон, Велика Британія
- Paradiso, Барселона, Іспанія
- The Clumsies, Афіни, Греція
- Florería Atlántico, Буенос Айрес, Аргентина — Найкращий бар Південної Америки
- Licorería Limantour, Мехіко, Мексика — Кращий бар Північної Америки
- Coa, Гонконг — Кращий бар Азії
- El Copitas, Санкт-Петербург, Росія
- Jigger & Pony, Сінгапур
- Katana Kitten, Нью-Йорк, США
- Two Schmucks, Барселона, Іспанія
- Hanky Panky, Мехіко, Мексика
- Insider Bar, Москва, Росія
- Baba au Rum, Афіни, Греція
- Manhattan, Сінгапур
- Atlas, Сінгапур
- Zuma, Дубай, ОАЕ — Кращий бар Близького Сходу та Африки
- The SG Club, Токіо, Японія
- Drink Kong, Рим, Італія
- 1930, Мілан, Італія
- Presidente, Буенос-Айрес, Аргентина
- Maybe Sammy, Сідней, Австралія
- Cantina OK!, Сідней, Австралія
- Salmon Guru, Мадрид, Іспанія
- Handshake Speakeasy, Мехіко, Мексика
- No Sleep Club, Сінгапур
- Camparino in Galleria, Мілан, Італія
- Cafe La Trova, Майамі, США
- Little Red Door, Париж, Франція
- Dante, Нью-Йорк, США
- Kwant, Лондон, Велика Британія
- Bar Benfiddich, Токіо, Японія
- Tres Monos, Буенос-Айрес, Аргентина
- Attaboy, Нью-Йорк, США
- Lucy's Flower Shop, Стокгольм, Швеція
- Mo Bar, Сінгапур
- Sips, Барселона, Іспанія
- Baltra Bar, Мехіко, Мексика
- Sober Company, Шанхай, Китай
- Tjoget, Стокгольм, Швеція
- Epic, Шанхай, Китай
- Charles H, Сеул, Південна Корея
- Tippling Club, Сінгапур
- Above Board, Мельбурн, Австралія
- Galaxy Bar, Дубай, ОАЕ
- Re, Сідней, Австралія
- Sidecar, Нью-Делі, Індія
- Union Trading Company, Шанхай, Китай
- Darkside, Гонконг, Китай
- Quinary, Гонконг, Китай
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