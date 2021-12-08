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У скарбничку майбутніх алкотрипів: найкращі бари світу за версією World's 50 Best Bars

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
8 грудня, 16:05
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Рейтинг World's 50 Best Bars назвав найкращі бари у 2021 році
Рейтинг World's 50 Best Bars назвав найкращі бари у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

На щорічній міжнародній церемонії World's 50 Best Bars назвали найкращі бари світу. До престижного списку потрапило 50 закладів, які ви можете відвідати у будь-який час. Але ось що варто знати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн.

7 грудня у Лондоні у концертному залі Roundhouse відбулася щорічна церемонія нагородження Найкращих барів світу. Дуже символічно, що найкращим із найкращих у 2021 році став лондонський бар The Connaught Bar. Він одержує це звання вже другий рік поспіль. Друге місце у списку зайняв також лондонський бар Tayēr + Elementary. Третє дісталося бару Paradiso, який знаходиться в Барселоні.

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Connaught Bar – найкращий бар за версією World's 50 Best Bars
Connaught Bar – найкращий бар за версією World's 50 Best Bars / Фото: Инстаграм

Також у церемонії відзначили інші бари, які отримали спеціальні нагороди: бар THUNDERBOLT з Лос-Анджелеса отримав премію One To Watch від Campari, а RE з Сіднея Sustainable Bar ("Бар сталого розвитку") від Ketel One. Спецнагороду "Ікона індустрії" отримав РЕМІ САВАЖ з Парижу.

РЕМІ САВАЖ із Парижа отримав спецнагороду "Ікона індустрії"
РЕМІ САВАЖ із Парижа отримав спецнагороду "Ікона індустрії" / Фото: открытые источники

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Найкращі бари визначали близько 540 членів академії. Також організатори задіяли 20 нових членів академії із недорепрезентованих регіонів світу.

Повний список найкращих барів світу у 2021 році

  • Connaught Bar, Лондон, Велика Британія
  • Tayēr + Elementary, Лондон, Велика Британія
  • Paradiso, Барселона, Іспанія
  • The Clumsies, Афіни, Греція
  • Florería Atlántico, Буенос Айрес, Аргентина — Найкращий бар Південної Америки
  • Licorería Limantour, Мехіко, Мексика — Кращий бар Північної Америки
  • Coa, Гонконг — Кращий бар Азії
  • El Copitas, Санкт-Петербург, Росія
  • Jigger & Pony, Сінгапур
  • Katana Kitten, Нью-Йорк, США
  • Two Schmucks, Барселона, Іспанія
  • Hanky Panky, Мехіко, Мексика
  • Insider Bar, Москва, Росія
  • Baba au Rum, Афіни, Греція
  • Manhattan, Сінгапур
  • Atlas, Сінгапур

  • Zuma, Дубай, ОАЕ — Кращий бар Близького Сходу та Африки
  • The SG Club, Токіо, Японія
  • Drink Kong, Рим, Італія
  • 1930, Мілан, Італія
  • Presidente, Буенос-Айрес, Аргентина
  • Maybe Sammy, Сідней, Австралія
  • Cantina OK!, Сідней, Австралія
  • Salmon Guru, Мадрид, Іспанія
  • Handshake Speakeasy, Мехіко, Мексика
  • No Sleep Club, Сінгапур
  • Camparino in Galleria, Мілан, Італія
  • Cafe La Trova, Майамі, США
  • Little Red Door, Париж, Франція
  • Dante, Нью-Йорк, США
  • Kwant, Лондон, Велика Британія
  • Bar Benfiddich, Токіо, Японія
  • Tres Monos, Буенос-Айрес, Аргентина
  • Attaboy, Нью-Йорк, США
  • Lucy's Flower Shop, Стокгольм, Швеція
  • Mo Bar, Сінгапур

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  • Sips, Барселона, Іспанія
  • Baltra Bar, Мехіко, Мексика
  • Sober Company, Шанхай, Китай
  • Tjoget, Стокгольм, Швеція
  • Epic, Шанхай, Китай
  • Charles H, Сеул, Південна Корея
  • Tippling Club, Сінгапур
  • Above Board, Мельбурн, Австралія
  • Galaxy Bar, Дубай, ОАЕ
  • Re, Сідней, Австралія
  • Sidecar, Нью-Делі, Індія
  • Union Trading Company, Шанхай, Китай
  • Darkside, Гонконг, Китай
  • Quinary, Гонконг, Китай

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