Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life No Stress

Війна очима Макса Левіна – фотожурналіста, який загинув у Київській області

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 20:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фото Макса вражають своєю силою. Він показав життя та його знищення російськими окупантами. Дивіться останні роботи документаліста
Фотографа та документаліста Макса Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї - повідомляє Офіс Генерального прокурора
Фотографа та документаліста Макса Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї - повідомляє Офіс Генерального прокурора / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора, 1 квітня, після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська у Київській області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Майже два тижні з ним не було зв'язку. І ось – страшна новина. Як повідомляють Lb.ua, Макс у супроводі військовослужбовця Олексія Чернишова вирушили до Гути Межигірська 13 березня документувати наслідки російської окупації. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок з обома чоловіками зник.

Місцезнаходження Чернишова досі невідоме.

Реклама

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Макс Левін народився 7 липня 1981 року у Київській області. У юнацтві він відвідував фотогурток і знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за спеціальністю "інженер комп'ютерних систем" у Київському політехнічному інституті та працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.

Понад 10 років Макс присвятив роботі у LB.ua. Також він працював із агентствами Reuters, BBC, Associated Press та іншими. Його знімки з'являлися в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL) та багатьох інших.

Реклама

У виданні згадують його слова:

Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке припинить війну.

Макс зробив більше. З початку вторгнення багато видань отримали від нього посилання на Google Диск зі знімками з передової. Вони вражають.

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Реклама

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

У Макса залишилося четверо дітей, громадянська дружина та батьки. Допомогти сім'ї Макса можна, перерахувавши кошти на карти його рідних:

Монобанк: 4441 1144 2033 5646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168 7574 0312 2528 – Інна Варениця.

Дату та місце прощання з Максом Левіним сім'я повідомить найближчим часом.

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Війна в Україні
Війна в Україні / Фото: Maks Levin

Раніше ми розповідали, як українці адаптувалися до війни і що про це думає воєнний психолог.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти